10個不被打擾隱密約會地點，情侶享受兩人世界偷偷摸摸偷情景點推薦

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10個精選的不被打擾台北新北約會地點，可以享受兩人世界又不會打擾到別人的浪漫景點，擁有隱密放鬆的約會景點不用人擠人！情侶偷偷摸摸牽手親親臉頰都不怕害羞！想要隱密約會空間就把這一篇一日偷情的10個約會景點收進口袋吧！戀情加溫嚴選景點

約會攻略前提需知

這一篇文章推薦給還在熱戀期的情侶或還在曖昧期間的新對象，在規劃約會行程的時候有幾個注意事項一定要掌握住！

1. 依照季節選擇不同地點

夏季跟冬季的玩法完全不同，除了溫度之外，多變的夏季更是要準備多一點的室內備案，才不會被突如其來的午後雷陣雨打壞了興致；如果是冬季的話，室外景點可以多安排在溫度較適宜的時段，而多帶件外套一定是你的小貼心舉動！

2. 掌握大自然的行蹤

每一種花季跟大自然的呈現時機都不太一樣，找到合適的花季，前一天先致電詢問或爬最近的文章或評價是一個好方法喔。

3. 交通工具的安排很重要

在選擇景點的位置的時候也要考慮到交通工具，如果今天是大眾交通工具的話要考慮到體力，如果開車的話就要考慮停車及車位，如果是機車的話就比較便利了，但就要考慮到穿搭是否合宜也要考慮下雨的狀況喔！

4. 時間的掌握很重要

如果今天你是掌握這個約會行程的人，千萬也不要一早七八點就把對方挖起來，也避免晚上玩到超晚熬夜再送她回家，不僅僅是考量到對方的體力，也讓對方家人可以放心的下次也把她交到你的手上，而且也讓每次約會可以留下一個意猶未盡的心情，會讓對方很期待下次的約會喔！

掌握這些小技巧，讓我們來看看雙北有那些可以偷偷摸摸的約會景點吧～

說到芒草季，一般都是到陽明山七星山或擎天崗，但這個藏在新北樹林的賞芒景點三角埔頂山可以說是超隱密適合情侶的約會景點！除了可以深入滿山遍野的芒草之外，這邊人真的很少！汽車無法到還得爬一點點小路才可以到，入口隱密視野又好可以說是約會絕佳景點之一！

地址及完整介紹

地址：新北市樹林龜山區交界三角埔頂山

完整介紹 👉 樹林三角埔頂山賞芒草-IG網美必拍景點!秋冬季節限定滿山谷白芒花！如何到?交通入口資訊說明

做為隱密型的景點的代表，非濛濛谷不可！濛濛谷景點可以說是阿公輩的台北約會景點，方便到達之外還相當幽靜，很適合熱戀情侶到這邊談心或是聊心事，看著湖天一線真的是很舒壓～心情都舒坦了呢！

地址及完整介紹

地址：231新北市新店區(google搜尋濛濛谷)

完整介紹 👉 新北約會景點濛濛谷，隱密適合兩人情侶獨處！湖景美適合拍照

這個復興崗落羽松步道推薦給只能偷個一到半小時的小情侶，可以買個飲料散散步再搭捷運回家，或可以是搭捷運的最後一個小景點，在落雨松下面看夕陽日落，金燦燦的好浪漫

地址及完整介紹

地址：臺北市北投區中央北路3段53巷10號.

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喜歡拍照的情侶，這個東和戲院遺址一定要試試！看著綠意悄悄爬上水泥牆的廢墟感相當好拍，而且到處都是斑駁的歷史痕跡，怎麼拍都很有文青的感覺喔！

地址及完整介紹

地址：新北市雙溪區東榮街1巷1號

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想要在室內約會，又可以安安靜靜抱在一起的！就屬東勢閱覽室最特別啦，這個閱覽室的太空艙很有科技感，有冷氣又可以看書，用電腦或玩手機都很適合，最適合科技冷漠的情侶檔了！

地址及完整介紹

地址：244新北市林口區麗園一街35號2樓

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享受被大自然擁抱又可以泡湯，超隱密的野溪溫泉可以說是很多人的選擇！冬天暖陽配著牛奶泉的溫泉，泡完還可以皮膚滑嫩嫩的好幸福！只要走一點點的路就可以到真的超方便的喔～

地址及完整介紹

地址：導航的目標地請輸入【上磺溪停車場（約台2甲9K處）】

完整介紹 👉 10分鐘即可享受夢幻牛奶泉，輕鬆到達陽明山秘境溫泉路線攻略報你知

靠近天空的秘境，這個在IG已經很夯的景點，因為不厭亭必須開很久的車所以人潮並不會到非常多，偶爾也可以獨佔這個景點喔！而且拍起來好美～好適合放空！

地址及完整介紹

地址：227新北市雙溪區瑞雙公路

完整介紹 👉 山頂上的寂寞公路 九份不厭亭！絕美台灣秘境之一

溫馨提醒，這個自行車的路程很短暫，可以安排在其中一個休息行程～記得提前買票預約喔！一起踩腳踏車而且還是肩膀靠肩膀，相當私密適合小情侶的約會行程

地址及完整介紹

地址：

►八斗子站：新北市瑞芳區建基路二段121號

►深澳站：新北市瑞芳區建基路二段1-1號

完整介紹 👉 基隆八斗子深澳鐵道自行車，唯美愛心光雕隧道超適合情侶約會

看海踏踏水一直都是不敗的行程！這個老梅綠石槽更是一個特別美的好景點。

不少攝影師會趁這段時間來拍攝，走路要小心，因為坑坑巴巴的幾乎不太會有人帶小朋友來這邊跑跳碰，所以可以好好約會不被打擾喔！

地址及完整介紹

地址：253新北市石門區老梅社區的海邊

完整介紹 👉 季節限定搭著綠色的奇景，來拍屬於自己的浪花照吧！

太平濱海步道人不多，最後面有個觀海平台～很寬敞可以看360度的海景喔！

步道相當好走，幾乎都是平坦的道路，走起來一點都不辛苦～情侶還可以牽著手走沒問題喔～

地址及完整介紹

地址：使用GOOGLE MAP搜尋【林口太平濱海步道】

完整介紹 👉 林口太平濱海步道，一望無際的山海景，360度觀景台必去!美不勝收

以上10個雙北免費約會景點，不用花錢又可以浪漫偷偷摸摸，很適合學生情侶或是當作約會中間穿插的行程！讓你戀情加溫的小地點，大家好好把握喔～西洋情人節、七夕、白色情人節都可以當作其中一個約會行程，不管室內室外行程都有喔！

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