吃心絕對 6 小時 ago 在〈高雄伴手禮推薦 – Bunny Flower兔仔花 x 一星期能開3天的團購熱門甜點店〉中留言功能已關閉

關於Bunny Flower兔仔花

Bunny Flower兔仔花於2021年開業，是一家位於高雄鼓山區的甜點店，以夾心布朗尼和夾心司康為主打商品。店面位於凹子底公園七分鐘路程，鄰近高雄市立美術館，是許多遊客前往美術館的必訪甜點店之一，拍照、吃美食一次滿足。訂購方式有官方LINE預訂後店面取貨、門市現場選購與宅配三種方式哦~

一開始只賣宅配的夾心司康，後來又推出了自己研發的布朗尼！這些布朗尼不是一般的單調，而是有各種不同的淋醬和餡料，讓你每一口都有驚喜！而且它們還有兩種口感可以選擇，一種是巧克力的濃郁滑順，另一種是蛋糕的鬆軟濕潤，無論你喜歡哪一種，都能找到適合你的味道！它們還會不定期推出隱藏版的口味，讓你每次都有新鮮感！快去試試吧！







Bunny Flower兔仔花 店內外環境



▲▼Bunny Flower兔仔花位於鼓山區的中華一路，鄰近美術館的低調小店，店面是綠色木造設計，還有可愛的觀葉植物。



▲店家是純外帶店，沒有內用哦。



▲▼牆上的圖案是闆娘女兒的手繪創作，結合了兔子與花的形象。



▲▼禮盒有3入、6入裝，可以布朗尼與司康混合購買哦，盒子內都有保存方式與食用說明的卡紙。



▲▼兔仔花的布朗尼和司康都是使用天然食材製作，口感綿密紮實，內餡的搭配也十分豐富多元。布朗尼的口味有南洋奶茶肉桂、白巧克力檸檬、金莎巧克力、棉花糖海鹽花生巧克力、法式蜜糖香蕉等；司康的口味有原味、抹茶、巧克力、草莓、芋頭等。

Bunny Flower兔仔花 布朗尼介紹



▲兔仔花的特色之一是採用夾心設計，將內餡置於布朗尼或司康中間，讓每一口都能吃到豐富的滋味。布朗尼的內餡有奶油乳酪、巧克力等，司康的內餡有鮮奶油、果醬、奶油乳酪等。

金莎巧克力 165元



▲▼濃郁濕潤的巧克力布朗尼，上方淋上碎榛果苦甜巧克力甘納許，十足的金莎巧克力風味。

鄉村肉桂蘋果 165元



▲▼鄉村風味的甜點，糖漬過的蘋果丁和肉桂的香氣相互交融，且融合了巧克力的濃郁，形成一種酥脆、濕潤、甜美的口感，在舌尖上學放出獨特的滋味，

南洋奶茶肉桂 180元



▲▼如果你喜歡巧克力和奶茶，那你一定要試試這款超美味的巧克力布朗尼夾心南洋奶茶乳酪！這是一種創新的甜點，將濕潤的巧克力布朗尼和香滑的南洋奶茶乳酪結合在一起，再加上肉桂和綠豆蔻的香氣，讓你一口咬下就愛上。布朗尼表面還淋上了肉桂醬，增加了層次感和風味。這款甜點的口感非常豐富，巧克力、肉桂和奶茶的味道完美融合，讓你感覺像吃了一塊生巧克力。這是一個很適合秋天享用的甜點，既溫暖又滿足。

脆餅牛奶糖咖啡 165元



▲▼布朗尼表面淋上咖啡牛奶糖醬，咖啡香濃卻因為融合牛奶糖沒苦味，布朗尼層的濕潤和牛奶糖的黏牙，還有咖啡和巧克力的苦甜交錯，每一口都是一種享受，配上Lotus脆餅，這款脆餅常見與咖啡搭配，微微肉桂香與濃郁焦糖味，跟咖啡很合拍呢！

白巧克力檸檬 155元



▲這是我第一次嘗試這種獨特的甜點，它是檸檬白巧克力布朗尼，結合了酸甜的戀愛滋味和濃郁的巧克力香氣。我真的很驚艷，這種組合居然如此完美，沒有任何不協調的地方，反而讓我覺得是一種創新的美味。



▲它的外觀就很吸引人，上面鋪了一層 HERSHEY’S 好時巧酥可可風味片，增加了層次感和酥脆的口感。下面則是濕潤而緻密的布朗尼，帶有深厚的巧克力風味。最精彩的部分是中間的檸檬白巧力淋醬，它是用新鮮檸檬製作的，還刨了一些檸檬絲在上面，讓整個甜點散發出清新的香氣。



▲一口咬下去，就感受到了這個甜點的魅力。檸檬淋醬帶來了一股清爽的酸甜，像是初戀的感覺，讓我心情愉快。布朗尼則是溫暖而濃郁的，像是情人的擁抱，讓我安心舒服。巧克力片則是增加了一點點的甜蜜和酥脆，像是戀愛中的驚喜和刺激。這三種味道在我的嘴裡完美地融合，讓我覺得這是一個夢幻般的甜點。

雪山Oreo 165元



▲如果你喜歡Oreo餅乾，那你一定會愛上這款帶有童趣的Oreo布朗尼。可以享用到牛奶與布朗尼細膩混搭。



▲▼下方是濕潤略帶嚼勁的布朗尼，上層則是混入Oreo餅乾塊的香甜奶霜，Oreo餅乾很加分，增加顆粒酥脆口感，布朗尼帶有扎實濕潤口感。你也可以抿在嘴裡，讓舌頭熱度慢慢讓牛奶巧克力MIX在一起，咀嚼中帶有Oreo餅乾酥脆與香甜滋潤。

Bunny Flower 兔仔花 小檔案

地址：鼓山區中華一路245號

營業時間：

星期三 14:30–18:30

星期五 14:30–18:30

星期六 13:30–17:30

這三天門市營業時間皆提供預訂取貨&現貨選購

其他 宅配出貨日，門市不開放

星期五 14:30–18:30 星期六 13:30–17:30 這三天門市營業時間皆提供預訂取貨&現貨選購 電話：0909-625-107

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