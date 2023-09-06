為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 高雄伴手禮推薦 – Bunny Flower兔仔花 x 一星期能開3天的團購熱門甜點店

高雄伴手禮推薦 – Bunny Flower兔仔花 x 一星期能開3天的團購熱門甜點店

2023-09-06 10:20:04 高雄旅遊王 人氣：102
share
窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

造訪商家：Bunny Flower 兔仔花
place高雄市鼓山區中華一245號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

吃心絕對 6 小時 ago 在〈高雄伴手禮推薦 – Bunny Flower兔仔花 x 一星期能開3天的團購熱門甜點店〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於Bunny Flower兔仔花

Bunny Flower兔仔花於2021年開業，是一家位於高雄鼓山區的甜點店，以夾心布朗尼和夾心司康為主打商品。店面位於凹子底公園七分鐘路程，鄰近高雄市立美術館，是許多遊客前往美術館的必訪甜點店之一，拍照、吃美食一次滿足。訂購方式有官方LINE預訂後店面取貨、門市現場選購與宅配三種方式哦~

一開始只賣宅配的夾心司康，後來又推出了自己研發的布朗尼！這些布朗尼不是一般的單調，而是有各種不同的淋醬和餡料，讓你每一口都有驚喜！而且它們還有兩種口感可以選擇，一種是巧克力的濃郁滑順，另一種是蛋糕的鬆軟濕潤，無論你喜歡哪一種，都能找到適合你的味道！它們還會不定期推出隱藏版的口味，讓你每次都有新鮮感！快去試試吧！



Bunny Flower兔仔花 店內外環境


▲▼Bunny Flower兔仔花位於鼓山區的中華一路，鄰近美術館的低調小店，店面是綠色木造設計，還有可愛的觀葉植物。


▲店家是純外帶店，沒有內用哦。


▲▼牆上的圖案是闆娘女兒的手繪創作，結合了兔子與花的形象。


▲▼禮盒有3入、6入裝，可以布朗尼與司康混合購買哦，盒子內都有保存方式與食用說明的卡紙。


▲▼兔仔花的布朗尼和司康都是使用天然食材製作，口感綿密紮實，內餡的搭配也十分豐富多元。布朗尼的口味有南洋奶茶肉桂、白巧克力檸檬、金莎巧克力、棉花糖海鹽花生巧克力、法式蜜糖香蕉等；司康的口味有原味、抹茶、巧克力、草莓、芋頭等。

Bunny Flower兔仔花 布朗尼介紹


▲兔仔花的特色之一是採用夾心設計，將內餡置於布朗尼或司康中間，讓每一口都能吃到豐富的滋味。布朗尼的內餡有奶油乳酪、巧克力等，司康的內餡有鮮奶油、果醬、奶油乳酪等。

金莎巧克力 165元


▲▼濃郁濕潤的巧克力布朗尼，上方淋上碎榛果苦甜巧克力甘納許，十足的金莎巧克力風味。

鄉村肉桂蘋果 165元


▲▼鄉村風味的甜點，糖漬過的蘋果丁和肉桂的香氣相互交融，且融合了巧克力的濃郁，形成一種酥脆、濕潤、甜美的口感，在舌尖上學放出獨特的滋味，

南洋奶茶肉桂 180元


▲▼如果你喜歡巧克力和奶茶，那你一定要試試這款超美味的巧克力布朗尼夾心南洋奶茶乳酪！這是一種創新的甜點，將濕潤的巧克力布朗尼和香滑的南洋奶茶乳酪結合在一起，再加上肉桂和綠豆蔻的香氣，讓你一口咬下就愛上。布朗尼表面還淋上了肉桂醬，增加了層次感和風味。這款甜點的口感非常豐富，巧克力、肉桂和奶茶的味道完美融合，讓你感覺像吃了一塊生巧克力。這是一個很適合秋天享用的甜點，既溫暖又滿足。

脆餅牛奶糖咖啡 165元


▲▼布朗尼表面淋上咖啡牛奶糖醬，咖啡香濃卻因為融合牛奶糖沒苦味，布朗尼層的濕潤和牛奶糖的黏牙，還有咖啡和巧克力的苦甜交錯，每一口都是一種享受，配上Lotus脆餅，這款脆餅常見與咖啡搭配，微微肉桂香與濃郁焦糖味，跟咖啡很合拍呢！

白巧克力檸檬 155元


▲這是我第一次嘗試這種獨特的甜點，它是檸檬白巧克力布朗尼，結合了酸甜的戀愛滋味和濃郁的巧克力香氣。我真的很驚艷，這種組合居然如此完美，沒有任何不協調的地方，反而讓我覺得是一種創新的美味。


▲它的外觀就很吸引人，上面鋪了一層 HERSHEY’S 好時巧酥可可風味片，增加了層次感和酥脆的口感。下面則是濕潤而緻密的布朗尼，帶有深厚的巧克力風味。最精彩的部分是中間的檸檬白巧力淋醬，它是用新鮮檸檬製作的，還刨了一些檸檬絲在上面，讓整個甜點散發出清新的香氣。


▲一口咬下去，就感受到了這個甜點的魅力。檸檬淋醬帶來了一股清爽的酸甜，像是初戀的感覺，讓我心情愉快。布朗尼則是溫暖而濃郁的，像是情人的擁抱，讓我安心舒服。巧克力片則是增加了一點點的甜蜜和酥脆，像是戀愛中的驚喜和刺激。這三種味道在我的嘴裡完美地融合，讓我覺得這是一個夢幻般的甜點。

雪山Oreo 165元


▲如果你喜歡Oreo餅乾，那你一定會愛上這款帶有童趣的Oreo布朗尼。可以享用到牛奶與布朗尼細膩混搭。


▲▼下方是濕潤略帶嚼勁的布朗尼，上層則是混入Oreo餅乾塊的香甜奶霜，Oreo餅乾很加分，增加顆粒酥脆口感，布朗尼帶有扎實濕潤口感。你也可以抿在嘴裡，讓舌頭熱度慢慢讓牛奶巧克力MIX在一起，咀嚼中帶有Oreo餅乾酥脆與香甜滋潤。

Bunny Flower 兔仔花 小檔案

  • 地址：鼓山區中華一路245號
  • 營業時間：
  • 星期三 14:30–18:30
    星期五 14:30–18:30
    星期六 13:30–17:30
    這三天門市營業時間皆提供預訂取貨&現貨選購
    其他 宅配出貨日，門市不開放
  • 電話：0909-625-107
  • Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063831196358


檢視較大的地圖

❤ 高雄美食影片 https://www.youtube.com/c/高雄旅遊王
❤ 最新文章 http://khguide.com
❤ 最新速報 https://www.instagram.com/__kheat__/




 

檢舉
share
chevron_left

台南美食–明治町冰淇淋x一個穿越時空的旅程|18

咕便所咖啡x美濃超隱密預約制咖啡店

chevron_right
延伸閱讀

【宅配美食】雅方食品｜沁夏四款新口味甜蜜登場，超酥脆外皮咬下滿滿綿密口感! - 肉依小姐吃什麼

 肉依小姐吃什麼
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：201篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
時光蔥蔥 照片

時光蔥蔥

3.93 (2人評鑑)

區域：高雄市三民區
mini one 照片

mini one

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
Phang Go手作麵包坊 照片

Phang Go手作麵包坊

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前金區
發樂米 Follow me 照片

發樂米 Follow me

3.75 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區
DoughDoughnuts兜兜圈二號店 照片

DoughDoughnuts兜兜圈二號店

3.35 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up