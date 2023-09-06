2023 台南東區親子景點【南紡奧斯丁夢想樂園】滑梯、滑草坪、闖關遊戲、彈簧床這裡都有

東區中華東路一段358號B1｜奧斯丁南紡粉絲團

營業時間每日11:00-21:00｜9月活動表

🔽 今天來到位於台南東區南紡購物中心裡的親子樂園【奧斯丁夢想樂園】，佔地約700坪就在南紡二館的B1，小邦忍不住馬上衝進去玩啦！

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奧斯丁夢想樂園票價

✔️ 奧斯丁夢想樂園只有分入場「1小時」和「3小時」的票價。

✔️ 入場一人一券，沒有陪同優惠票。 兩個家長就是兩張大人票(中場不能換人) ，12歲以下都是兒童票!

❤️ ，即買即用，好划算！ (：小邦媽比較之下，Klook目前比較優惠還送餐)

奧斯丁夢想樂園導覽圖

奧斯丁夢想樂園設施

奧斯丁星航站

🔽 奧斯丁夢想樂園 遊戲區是禁止進食或喝水 的喔，所以一進門就有放置飲料杯或水壺的地方！ 娃娃車統一放在門口 。

🔽 奧斯丁夢想樂園提供免費的置物櫃和鞋櫃，目前全面「升級」，用感應的開關門喔！一旁還有吹風機等設施。 不管大人還是小朋友都需要「穿襪子」才能入場 喔！

奧斯丁咖啡店

🔽 準備好了就可以走進長長的走廊，一旁還有奧斯丁咖啡，(點連結參考），不僅門票優惠，還送你一份主餐或雞蛋糕(可選）

🔽 奧斯丁咖啡有提供餐點喔，家長們累了或著小朋友可以自己玩的話，就可以好好Chill一下囉！

兒童發展區

🔽 一走進來就是鋪著厚厚軟墊的閱讀玩具區，周邊也有比較高一點的座位讓家長們陪玩。這區非常適合小小孩玩，很多像親子館觸碰式學習的玩具。

🔽 閱讀區旁吹起和風，這區停滿了大大小小不同款式的腳魯車。 小邦第一次來特別愛玩這個，現在長大了反而這次沒霸著小車。 後方還放了「打太鼓」的電遊。

貝殼沙池

🔽 哇～家長充電區，還是真的有插座的充電區耶！通常小朋友可以在玩沙區自己玩很久，這個位置放在這裡…可以看著小孩可以稍做休息….太貼切啦！

🔽 奧斯丁夢想樂園的沙沙是比較像海砂，很細，會黏腳的那種。 進入砂池前要記得脫掉襪子喔 ！

🔽 但還好 玩沙區門口除了有放襪子的地方，也有吹風機 ，吹掉身上的沙！

糖果森林球池區(滑梯）

🔽 奧斯丁夢想樂園的球池真的是很大很大一片，以白色系牆面為主，加了許多粉色系的圖騰。光是滑梯就很多種玩法， 最酷的滑梯是需要自己提泳圈(還是叫輪胎圈？）走到上面，再滑下來，像是滑草坪一樣，速度很快 ！

🔽 珍珠色系的球球都要滿出來了，還可以玩躲貓貓了～

球池上方有許多用管子串連在一起的「吸球器」也很好玩，但當天壞掉了，現在已經修好了！

🔽 大球池上除了有不同玩法的滑梯之外呢，後方長條形的空間 還有大大的彈簧床和瑜珈大球可以玩 。

🔽 滑梯周邊有好多可以爬到不同空間的秘密通道和秘密基地， 像是闖關般，設置不同機關，超級有趣的！

大草原軌道區

🔽 這個小空間有好多組合式的車車，軌道火車周邊的小玩具都很齊全。如果認真玩起來，應該可以玩快一小時。

🔽 車車種類之多啊，停車場也有，高鐵類型的軌道車也有。

工程屋

🔽 這個小小穿透式空間則是工程屋，有牆上積木還有許多敲敲打打、鎖螺絲等等工具的遊戲區。

角色扮演變裝區

🔽 這裡就是小朋友最愛的變裝區啦，室內裝飾的像是夢幻更衣間一樣，燈光效果是不是超讚？

奧斯丁市集

🔽 爬上樂園中間的樓梯，就會到另一個城鎮：「奧斯丁市」。

🔽 奧斯丁市是個大城市，裡面有食材豐富的超市，還有市集的攤商，另外也有開放式的廚房，讓你看到大師級的廚師們料理🤣

🔽 奧斯丁市的一角落有超大積木可以玩！

奧斯丁夢想樂園還有一間很大的娃娃屋空間，裡面也有許多小房子小傢俱等可供小朋友們發揮創意喔！

奧斯丁夢想樂園加價設施

奧斯丁夢想樂園旁邊有「汽車小鎮」，也就是小朋友可以自行開電動玩具車，隨著跑道繞一圈大約5 分鐘，金額是$150元，持會員卡折價後金額為$100元。

南紡購物中心設施

免費娃娃車出借

🔽 如果寶寶玩累了，剛好沒有帶到娃娃車的話，南紡購物中心可以免費出借娃娃車喔，只要押證件、報電話就可以了喔。 印象中南紡的娃娃車可以到18公斤，空間算蠻大的，寶寶躺一下就睡著了，還算好推。

親子哺乳室設施

🔽 南紡購物中心二館是屬於新館，3樓的哺乳室設施非常完善喔！

南紡購物中心停車資訊

停車費用：平日假日均一價$30元/時。

停車費折抵：消費滿500元折抵30分鐘，當日最高折低6小時。

折抵辦法：消費結帳時告知車號，或到服務中心洽詢。

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