大眾廟蚵仔麵線｜酥酥脆脆，不油不膩美味的蜂巢型臭豆腐
2023-09-06 10:25:08 布咕布咕 人氣：106
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 新莊區
很多人說新莊沒有美食
是美食沙漠
這是錯的~
新莊有很多好吃的美食
只是很多都在巷子裡或是不起的地方
而今天要介紹的這一家
位於新莊中正路上大眾廟旁的無名小吃店
大眾廟蚵仔麵線｜酥酥脆脆，不油不膩美味的蜂巢型臭豆腐
可說是新莊最強的臭豆腐
超級酥脆，好吃沒話說
馬上來介紹
大眾廟蚵仔麵線店內環境
店家的室內空間沒有冷氣
只有電風扇
比較簡陋
建議是選擇外帶比較好
否則裡面會非常的悶熱~
大眾廟蚵仔麵線菜單
有麵線、臭豆腐、蘿蔔糕、肉圓
麵線有分素食或是大腸蚵仔口味
還有賣綠豆沙和芋頭沙
臭豆腐 50元
臭豆腐是現炸的
所以點好之後
要等五分鐘左右
臭豆腐看起來
非常的可口
非常的堅挺
可以期待了~
一口咬下
真的超級酥脆
吃起來一點都不會油膩
臭豆腐呈現出蜂巢狀
這樣子的臭豆腐
特別會吸醬汁
味道也非常的香~
這樣子的臭豆腐
真的是好吃的沒話說
絕對擁有前幾名的實力
泡菜吃起來
清脆又爽口
又帶有酸甜的滋味
剛好可以去油解膩
整體吃完
不論是臭豆腐還是泡菜
表現都非常的出色
尤其是臭豆腐
炸的酥脆又香又好吃
真的是來這必點~
來到新莊千千萬萬別錯過這家的臭豆腐
大眾廟蚵仔麵線影片介紹
店名：大眾廟蚵仔麵線
營業時間：早上10:30~17:00
地址：242新北市新莊區中正路84號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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