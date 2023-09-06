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> 圖文創作 > 大眾廟蚵仔麵線｜酥酥脆脆，不油不膩美味的蜂巢型臭豆腐

大眾廟蚵仔麵線｜酥酥脆脆，不油不膩美味的蜂巢型臭豆腐

2023-09-06 10:25:08 布咕布咕 人氣：106
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1985篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：大眾廟蚵仔麵線
phone0926-852-666
place新北市新莊區中正84號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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很多人說新莊沒有美食

是美食沙漠

這是錯的~

新莊有很多好吃的美食

只是很多都在巷子裡或是不起的地方

而今天要介紹的這一家

位於新莊中正路上大眾廟旁的無名小吃店

大眾廟蚵仔麵線｜酥酥脆脆，不油不膩美味的蜂巢型臭豆腐

可說是新莊最強的臭豆腐

超級酥脆，好吃沒話說

馬上來介紹

大眾廟蚵仔麵線店內環境

店家的室內空間沒有冷氣

只有電風扇

比較簡陋

建議是選擇外帶比較好

否則裡面會非常的悶熱~

大眾廟蚵仔麵線菜單

有麵線、臭豆腐、蘿蔔糕、肉圓

麵線有分素食或是大腸蚵仔口味

還有賣綠豆沙和芋頭沙

臭豆腐 50元

臭豆腐是現炸的

所以點好之後

要等五分鐘左右

臭豆腐看起來

非常的可口

非常的堅挺

可以期待了~

一口咬下

真的超級酥脆

吃起來一點都不會油膩

臭豆腐呈現出蜂巢狀

這樣子的臭豆腐

特別會吸醬汁

味道也非常的香~

這樣子的臭豆腐

真的是好吃的沒話說

絕對擁有前幾名的實力

泡菜吃起來

清脆又爽口

又帶有酸甜的滋味

剛好可以去油解膩

整體吃完

不論是臭豆腐還是泡菜

表現都非常的出色

尤其是臭豆腐

炸的酥脆又香又好吃

真的是來這必點~

來到新莊千千萬萬別錯過這家的臭豆腐

 

大眾廟蚵仔麵線影片介紹

 

 

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(直接點擊連結)

 

店名：大眾廟蚵仔麵線

營業時間：早上10:30~17:00

地址：242新北市新莊區中正路84號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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