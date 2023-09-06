『高雄。錦娥肉燥飯、虱目魚粥』～平價小吃／鳳山在地傳統早餐／限量是殘酷的

2023/08/12(六)

錦娥肉燥飯、虱目魚粥 高雄市鳳山區文德路17號 07 777 7848 營業時間：06:00~13:30／星期日公休（賣完提早打烊） 臉書

因為搬新家，這段時間一直在搜尋住家附近的美食餐廳，這間錦娥肉燥飯、虱目魚粥也是我在Google地圖上找到的。

傳統台式小吃有時也很吸引人，從早上六點就開始營業，一直到中午賣完為止。

用餐的這段期間，一直有客人來來去去，生意很不錯。

這鍋呈現乳白色的湯是用來燙魚肚、魚皮、魚頭↑

虱目魚肚、魚頭、魚皮都是當天採買，當天賣完，還有超級早賣完的魚腸，我們那天是九點出頭來吃，已經沒有了，限量是殘酷的，太晚到很多品項就吃不到了。上層是魚丸和苦瓜封，第二次和夢麻來，她有點，說還不錯吃。

這鍋是滷虱目魚肚、魚頭及吳郭魚，也是常常還沒中午就賣完了。

這鍋是精神所在，歲月傳承的滷汁，裡面有肉燥、魯肉、貢丸、油豆腐、滷蛋。

滷豬腸、筍絲、高麗菜↑

錦娥的滷肉肥瘦適中，醬色漂亮，不是入口即化或是滷到軟爛那種，而是瘦肉的部份咬來有撕肉感，越嚼越香，滷汁是南部口味偏甜，但不膩，我很喜歡。

醬鳳梨吳郭魚也是限量的，還好我們有吃到，因為再晚一點，別的客人要點就沒了，一隻只賣40元，肉質細緻，新鮮無土味，超推！

滷豬腸30元、油豆腐5元

都是便宜的銅板價，現在要找到滷油豆腐5元的，不多了。

魚皮蚵湯80元

魚皮是一大片，不是切成小片的，有霸氣豪邁感，完全無腥味，沾上哇沙米醬油，超讚的！ 蚵丫個頭雖然不大，但也是很鮮甜，

這餐兩個人吃起來才240元，而且吃完很有飽足感，非常超值的假日早午餐。

過沒多久又帶夢拔和夢麻來吃，夢麻說這間有似曾相識的感覺，一問之下，原來是從青年路靠近澄清路附近搬過來的，她以前有段時間常去吃，也太巧了，哈哈！

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