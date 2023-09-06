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【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲，內湖手搖飲推薦 附菜單

2023-09-06 11:15:43 花見團子玩耍趣 人氣：109
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花見團子玩耍趣

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：茶曉伊
place台北市內湖區內湖路一段737巷62號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「茶曉伊茶飲 內湖店」     (造訪日期 : 2023/08)

「茶曉伊茶飲 內湖店」內湖飲料推薦、內湖手搖飲推薦

連續3年(2021-2023)榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲


【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

 茶曉伊茶飲 內湖店 

地址 : 台北市內湖區內湖路一段737巷62號
電話 : 02 2627 6616
時間 : 09:15–22:30（一～日）

台灣是手搖飲的天堂，本次團子來到位於內湖美食一級戰區737巷的「茶曉伊茶飲 內湖店」，店家連續3年（2021-2023）榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲。店家主要販售有純茶、果茶、鮮奶茶、鮮果特調、奶蓋、冰沙等飲品。雖然賣的是得獎的茶飲，但店家的整體價格比一般的手搖飲店更加平價，全部都是百元有找，只要用銅板價錢就可以喝得到得獎飲品，CP值超高。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

店外觀以青色為底色，搭配木頭雕花窗框，帶有一點宮廷古典風，還有一個一個小木板寫著飲品的的菜單，古色古香的的氛圍，文青感滿滿，完全能感受到店家的用心裝璜。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

店家主要販售有純茶、果茶、鮮奶茶、鮮果特調、奶蓋、冰沙等飲品，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，咀嚼控的朋友也有多種加料可供選擇，都是店家自製的加料，特別是新鮮水果製成的水果果凍，有柳丁凍、檸檬凍、蘋果凍、芒果凍等，都是別的地方吃不到的獨家好味道，不知如何選擇的朋友，也可參考店家的推薦排行榜。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

這次帶了九杯飲品，包含純茶、果茶、特調等，接下來就一一品嚐吧！【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

來「茶曉伊茶飲」這四杯飲品，是一定不可錯過的單品，一次可以品嚐到七顆星星的好味道。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

里山青茶

許多人慕名而來的「里山青茶」來自阿里山，在2021榮獲iTQi最高榮譽的三星獎，呈現金黃色澤的茶湯採用淺烘培製作，青茶入口後香氣在口舌間緩緩蔓延，清新不澀口，清爽又解膩、芬芳且回甘，可以同時享受清香及甘醇的風味，果然實至名歸。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

雲露烏龍茶

「雲露烏龍茶」榮獲2022年iTQi二星獎，採用中烘培製成，入口後茶湯濃厚帶有深刻的韻味，味道很持久，尾韻香甜回甘，自然滑順，完全不苦澀，團子極力推薦這杯烏龍茶，一喝口感直接愛上。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

愛莉紅茶

呈現琥珀色澤的「愛莉紅茶」榮獲2022年iTQi一星獎，此款紅茶屬重烘培，茶湯醇厚，入口化出陣陣豐盈的果香，也有一點像紅酒的厚實的味道，是屬於四杯中口感最為濃郁的一杯，單喝就好喝，搭配點心更是一絕。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

伊頂紅茶

「伊頂紅茶」榮獲2023年榮獲iTQi一星獎，茶湯醇厚飽滿，帶有淡淡花香，入喉後那香甜芬芳的韻味，如同來到繽紛的花園漫步，令人唇齒留香，放鬆又療癒。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

獅子紅茶拿鐵+珍珠

「獅子紅茶拿鐵」呈現美麗的漸層色澤，以錫蘭紅茶為基底，加上義美鮮乳。團子這一杯有再加珍珠，珍珠有使用黑糖炒製過，大顆飽滿。黃金比例調製的紅茶拿鐵香醇濃郁，口感絲滑，配上黑糖珍珠，不但Q彈且嚼勁十足，在口中交融出豐富層次感，讓我回味再三。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

伊頂水果茶

「伊頂水果茶」以里山青茶為基底，加入柳丁、蘋果、百香果、鳳梨果醬，用料滿滿給的完全不手軟，喝起來酸甜有勁，清新爽口，喝完茶還能品嚐新鮮水果，補充滿滿維他命C，是炎炎夏日消暑解渴又營養的一杯聖品。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

特濃仙草甘茶

「特濃仙草甘茶」是老饕最愛！店家自己熬煮的仙草甘茶加入黑糖調味，再加入仙草凍。茶湯呈現黝黑色，喝起來微苦帶些甘甜。仙草凍彈滑嫩，夏天來上一杯，消暑降火氣。

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

芒果凍烏龍

「芒果凍烏龍」絕美混搭！以雲露烏龍茶為基底，加入芒果做成的芒果凍、新鮮芒果果肉、用料超級實在。入口後芒果果凍Q彈滑嫩，芒果果肉香甜綿軟，滿滿的芒果的水果香覆滿在舌齒間，營造出豐厚的層次口感，喜愛吃芒果的朋友絕對讓你大飽口福，飽足感滿點。【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

蘋果凍花茶

「蘋果凍花茶」大人小孩都喜歡！以伊頂紅茶為基底，加入新鮮蘋果做成的蘋果凍，蘋果片，蘋果丁，蘋果凍輕輕咀嚼就化開，酸酸甜甜具層次口感，每喝一口都能喝到滿滿的好料，我個人很喜歡也很推薦喔！【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

整體而言，團子覺得「茶曉伊茶飲」好喝又美味，店家位於內湖知名美食巷弄，捷運公車站都可到，交通很便利。茶飲品項多元，有純茶、果茶、鮮奶茶、鮮果特調、奶蓋、冰沙等，甜度、冰塊都可調整，也可自行再加配料，茶飲價錢都很平價，CP值很高。店內有提供Line pay多元支付，也有與外送平台業者合作，隨時可以品嚐到得獎的風味飲品，保證你一定會喜歡喔！【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

 

 菜單 

【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)

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