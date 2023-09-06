【美食】「茶曉伊茶飲 內湖店」連續3年(2021-2023)榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲，內湖手搖飲推薦 附菜單

此食記為花見團子造訪「茶曉伊茶飲 內湖店」 (造訪日期 : 2023/08)



「茶曉伊茶飲 內湖店」內湖飲料推薦、內湖手搖飲推薦

連續3年(2021-2023)榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲







茶曉伊茶飲 內湖店



地址 : 台北市內湖區內湖路一段737巷62號

電話 : 02 2627 6616

時間 : 09:15–22:30（一～日）



台灣是手搖飲的天堂，本次團子來到位於內湖美食一級戰區737巷的「茶曉伊茶飲 內湖店」，店家連續3年（2021-2023）榮獲食品界米其林iTQi獎項手搖飲。店家主要販售有純茶、果茶、鮮奶茶、鮮果特調、奶蓋、冰沙等飲品。雖然賣的是得獎的茶飲，但店家的整體價格比一般的手搖飲店更加平價，全部都是百元有找，只要用銅板價錢就可以喝得到得獎飲品，CP值超高。

店外觀以青色為底色，搭配木頭雕花窗框，帶有一點宮廷古典風，還有一個一個小木板寫著飲品的的菜單，古色古香的的氛圍，文青感滿滿，完全能感受到店家的用心裝璜。

店家主要販售有純茶、果茶、鮮奶茶、鮮果特調、奶蓋、冰沙等飲品，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，咀嚼控的朋友也有多種加料可供選擇，都是店家自製的加料，特別是新鮮水果製成的水果果凍，有柳丁凍、檸檬凍、蘋果凍、芒果凍等，都是別的地方吃不到的獨家好味道，不知如何選擇的朋友，也可參考店家的推薦排行榜。

這次帶了九杯飲品，包含純茶、果茶、特調等，接下來就一一品嚐吧！

來「茶曉伊茶飲」這四杯飲品，是一定不可錯過的單品，一次可以品嚐到七顆星星的好味道。

里山青茶

許多人慕名而來的「里山青茶」來自阿里山，在2021榮獲iTQi最高榮譽的三星獎，呈現金黃色澤的茶湯採用淺烘培製作，青茶入口後香氣在口舌間緩緩蔓延，清新不澀口，清爽又解膩、芬芳且回甘，可以同時享受清香及甘醇的風味，果然實至名歸。

雲露烏龍茶

「雲露烏龍茶」榮獲2022年iTQi二星獎，採用中烘培製成，入口後茶湯濃厚帶有深刻的韻味，味道很持久，尾韻香甜回甘，自然滑順，完全不苦澀，團子極力推薦這杯烏龍茶，一喝口感直接愛上。

愛莉紅茶

呈現琥珀色澤的「愛莉紅茶」榮獲2022年iTQi一星獎，此款紅茶屬重烘培，茶湯醇厚，入口化出陣陣豐盈的果香，也有一點像紅酒的厚實的味道，是屬於四杯中口感最為濃郁的一杯，單喝就好喝，搭配點心更是一絕。

伊頂紅茶

「伊頂紅茶」榮獲2023年榮獲iTQi一星獎，茶湯醇厚飽滿，帶有淡淡花香，入喉後那香甜芬芳的韻味，如同來到繽紛的花園漫步，令人唇齒留香，放鬆又療癒。

獅子紅茶拿鐵+珍珠