夯下去新潮和牛燒肉新竹店 $598起享新潮燒吧烤物、海尼根、紅酒、精釀啤酒喝到飽升級還有極上雙和牛牛排/菜單/訂位/時間

「夯下去新潮和牛燒肉」來新竹插旗囉！主打冷藏熟成原肉現切牛排，是燒肉放題、吃到飽的新選擇；平日$598起享有新潮燒吧，享有滿滿特色烤物、肉品、生菜沙拉、自製丼飯，搭配碳酸飲料、零酒精沙瓦、茶飲、咖啡，居然還有海尼根、白酒、美式生啤酒無限暢飲！依照不同價位可選上選牛胸腹牛排、特上美國和牛牛排、極上雙和牛牛排不同肉品；身為馬辣餐飲的新品牌，可真是端出誠意滿滿的牛肉。

夯下去新潮和牛焼肉新竹經國店

地址 : 新竹市東區經國路一段673號1F

時間 : 11:00 ~ 22:00(試營運時間)

電話 : 03 531 0363

訂位 : https://inline.app/booking/-Mpzj-dh6LPzipIbqCZ1:inline-live-2?language=zh-tw

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夯下去新潮和牛燒肉新竹店 位置及停車方式

夯下去新潮和牛燒肉是馬辣餐飲的新品牌，第二家店就落腳新竹~新竹店址就在原本的金輝餐廳，經國路寶雅、燦坤的正對面；與同品牌的涮樂和牛鍋物食べ放題一起有自己的專屬停車場，而且在經國路上也不難找到路邊停車格。

1樓是夯下去新潮和牛燒肉，涮樂和牛鍋物食べ放題則是在二樓

夯下去新潮和牛燒肉新竹店 環境介紹

以溫暖色系勾勒出來的木質燒肉店，利用時尚的吊燈和光線通透感讓店內正式卻不沉悶，光是在門口的落地窗就有滿滿日式氛圍感；店內空間寬闊有著明亮光感氣氛相當不錯；一進門就看到這一肉入魂打倒餓勢力的武士牛牛，他的後面就是兒童遊戲室，有娃娃可以玩，還有70吋的大電視，軟墊加上透明窗規劃，讓家長隨時查看很安全。

店內座位以四~六人為主，六人桌搭配的是雙爐不用擔心肉烤來不及吃~想來吃燒肉可得趕緊訂位，才剛吃飯時間幾乎都已經坐滿人啦~

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夯下去新潮和牛燒肉新竹店 自助吧

自助吧真的好豐富，懷舊豆干、日式櫛瓜、玉米筍、甜玉米等常見烤物，日式醍醐豚嫩腿、日式柚香去骨雞腿、日式照燒豚嫩腿、泰式甜辣去骨雞腿等就是新潮燒吧的烤吧肉品；還有基隆甜不辣、基隆廟口小香腸地區品項；沙拉品項也不少，還有毛豆、豆腐等適合想吃蛋白質的朋友。

自製丼飯提供關東風江戶壽喜燒豚丼與極上安格斯黑牛咖哩，咖哩的牛肉居然是滿滿肉塊不是肉片這大方的加分。

吃燒肉的調醬可以自己搭配，有蒜泥、蔥花、洋蔥丁，醬汁有蘋果燒肉醬、味噌燒肉醬和香油；立牆還有說明可以自製蔥鹽來搭配，我會喜歡胡椒比例再少一點，就自己斟酌喔。我愛吃酸大家都知道，這個跟屏東小農買檸檬的現榨檸檬汁我超愛。

飲料吧有碳酸飲料、茶飲和咖啡，想多一些夏天吃燒肉的微醺感，有適合我的零酒精沙瓦，海尼根啤酒！Pardal Verdejo白酒！西班牙進口Boda&Boda紅酒！還有RedPoint手工鮮釀啤酒Lager「喝起來」和IPA「台.P.A」，$598的價位就能爽快地喝起來~ #喝酒不開車開車不喝酒

零酒精沙瓦用紅酒杯喝也超有感覺~

餐後甜點有哈根達斯跟莫凡比爾冰淇淋共計16種口味，你看你看~光是這個中島新潮燒吧就琳瑯滿目的這麼多東西超大方。

夯下去新潮和牛燒肉新竹店 菜單

菜單選項以平日午餐$598/$798/$998/$1298、六日、晚餐$698/$898/$1098/$1398，已可選肉品區分為新潮燒吧/上選牛胸腹牛排/特上美國和牛牛排/極上雙和牛牛排四種，每一種都能無限享用自助吧喔~

極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排

今天是吃晚餐的$1398，不多說當然就是直上極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排，夯下去新潮和牛燒肉主打冷藏熟成，高級的肉品都會有師傅來桌邊現切，不過會依現場狀況也會廚房切好送上，光是這小山形狀的和牛原肉就美得不像話。

選自澳洲冠軍黑毛和牛沙朗部位，後腰脊部位油脂豐富，最佳品味時機是三分熟，超過可就品不出和牛入口即化的油脂囉~澳和吃著嫩但不會沒有肉感，在油花與肉纖取得平衡，更適合口感取決度較高的國人。

上選牛胸腹牛排

胸腹肉有著肥瘦交替層次，可說是高級部位的五花肉，燒烤只需五分熟就能享受牛肉肉味濃厚的鮮甜肉質；油花處不是Q也不彈，入口即滲入肉面之中成了肉感的點綴，直接沾檸檬汁吃就很棒！

薄切牛舌

橫膈膜

燒肉不吃牛舌怎麼行，雖然名為薄切但一點都不薄！單面烤熟再搭配剛剛調配的蔥鹽，牛舌這樣吃才對味！橫膈膜有著豐厚牛肉味，有著特別的咬勁和肉纖感，低熱量且烤起來很香~記得內臟類是要烤熟才能吃喔。

骨付牛小排

豚梅花

我喜歡這款骨付牛小排，吃得到肉，且嘗得到骨邊肉不同的鮮肉甜；豚梅花讓我有點意外，烤全熟的油脂包覆光亮且居然還能有這麼樣的嫩感喔~

極上阿根廷天使紅蝦

上選野生大海蝦

特上野生大草蝦

極上生食級大干貝

特上九孔鮑魚

上選深海透抽

海鮮我可是梭哈了，多點幾趟和牛和天使紅蝦可就回本了 XD

天使紅蝦吃起來沒有沙沙和蝦線感，這需要一定品質才有，天使紅蝦是綿軟的肉質，再烤的時候要多注意熟度會比較好脫殼~大海蝦和大草蝦就是飽滿的Q彈口感，還有干貝、九孔鮑、深海透抽，干貝用的是生食級干貝不是聚合干貝，我在心裡是舉起了一個讚~

黑松露和牛石鍋飯

看見黑松露當然就需要點一份，這不像韓式那樣熱滋滋的上來，所以也沒有燒焦的鍋巴；黑松露給的分量多，聞著真的是好香喔~搭配的是骰子和牛，有著豐富的肉汁，攪拌攪拌均勻就可以開吃囉

火烤冰淇淋

手工巧克力布朗尼

甜點有三種可以選擇，我們選了火烤冰淇淋和手工巧克力布朗尼，冰淇淋稍微烤一下有焦色就可以吃囉~外熱內冰還真有趣，布朗尼其實可以直接吃，烤一下讓表面溫熱燒燒吃也很好吃~

夯下去新潮和牛燒肉新竹店 營業時間地址

夯下去新潮和牛焼肉新竹經國店

地址 : 新竹市東區經國路一段673號1F

時間 : 11:00 ~ 22:00(試營運時間)

電話 : 03 531 0363

訂位 : https://inline.app/booking/-Mpzj-dh6LPzipIbqCZ1:inline-live-2?language=zh-tw

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