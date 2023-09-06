裏月·晴酒 無菜單職人板前料理 自然酒搭餐體驗 享受獨特日法交融的飲食文化

裏月·晴酒しゃぶしゃぶ 二樓是新竹少有的日式 Omakase 無菜單板前料理，把餐食的主導權交給值得信賴的料理職人呈上佳餚，以當天的最佳食材，結合職人手感溫度，期間可以搭配恃酒佳釀，在日式靜謐舒適的環境，張開精著燒窯瓷器為布，手箸為筆，在面前，繪上一道道佳餚呈現眼前。

#禁止酒駕未滿18歲禁止飲酒

裏月·晴酒しゃぶしゃぶ｜ Omakase Course

地址 : 新竹縣竹北市縣政十三路101號

時間 : 15:00 ~ 00:00

電話 : 03 553 0222

預約 : https://reurl.cc/94vaed

餐期 : 僅15:00 | 19:00 兩餐期

竹北裏月·晴酒板前料理 位置及停車場

裏月·晴酒位於縣政十三路，這區鄰近竹北博愛國中屬安靜的生活社區，在假日時間也頗為安靜；如是與我今日相同預約板前料理，可先預約門前停車位省去停車與步行時間。



竹北裏月·晴酒板前料理 環境介紹

裏月·晴酒將擁有的空間一分為二，一樓是活體海味、日本A5和牛專賣日式鍋物，上行至二樓是今日預約的日式板前、關西壽喜燒無菜單料理，樓中樓式的設計新穎，將以日式雅致為初張開至樸實的奢華為末，烘托著板前日料的高級感。更多裏月·晴酒帝王蟹和牛鍋物可以收看這篇。

每餐期僅入坐七席，提供高隱私用餐環境。

二樓空間於一樓吧檯延展自成一格，天台前以庭園概念設計，在享用職人Omakase的板前料理之前，休憩、洗滌塵埃與心情，換上裏月·晴酒備好的室內拖鞋，隨即進入另一層次的日料殿堂。

板前料理每次接待僅七人，預約制，料理師傅於桌前現場烹飪料理，不是以砧板為界，而是用其連結料理職人與食客的距離，若說鮮食為食材到餐桌最短距離，那這一個手肘是傳遞著最佳品味時間、溫度的體貼。

座位上備有毛毯，體貼不同的溫度體驗。

竹北裏月·晴酒板前料理 菜單

Omakase板前料理 : $6000/位

自然酒 : $2500/五杯、$3200/八杯

#禁止酒駕未滿18歲禁止飲酒

日式的高級料理割烹接著就是板前，板前更是著重於生魚片、握壽司延伸料理，品嚐少見且截然不同的食材，對我來說，體會這等料理不僅是用餐，更是一番見聞增廣；Omakase 源自日語「任（まか）せる」，將餐點搭配權利交給料理職人，也就是我們所說的無菜單，以當日最新鮮的食材為原點，逐一散發成最適合的手感料理。在餐點開始前，會先展示今天選用的食材才開始進行料理。享用高級食材，酒水的點綴更能提升品嘗風味，裏月·晴酒提供5杯/8杯兩種自然酒搭配期間，不同酒品的清爽醇厚也隨著餐點翩翩起舞。

入席以紅玉迎賓，冷萃茶湯清澈，低咖啡因與去除澀苦，甘香入喉隨即開始今日餐食，今日共有21道料理，每回到訪都不盡相同。

🔸秋田蓴菜

以秋田蓴菜、沖繩水雲搭配三杯醋飲，一口吞的豪爽是酸香且QQ的冰涼口感，餐前開脾開胃，讓口味和口氣歸零從心開始。

🍷義大利威尼托氣泡酒

開胃醋飲的同時，聞有花果香義大利威尼托氣泡酒，也已經在一旁等候。

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🔸北海道比目魚醋凍

與常見強調油脂的比目魚鰭邊肉不同，緣側鰭邊肉更強調肉感，可以裹著酸酸的醋凍體驗口感變化，稍等一會邊鰭邊紅處還會降為粉色。

🔸神奈川太刀魚黑鮪魚中腹

選用日本第一批上岸的太刀魚(秋刀魚)，驚人的一公斤20萬價格！黑鮪魚中腹肉品無庸置疑入口即化，沾著特別器皿盛裝醬油與現磨山葵提香，搭配愛知縣芽蔥、四季紅、紫蘇花點綴食用。

🔸北海道牡丹蝦大溪牡丹蝦

同樣牡丹蝦選自日本與台灣的兩地品種，一則Q彈一則稍微細緻，上頭已日本茗荷(薑花)、蝦卵點綴。

🍷西班牙加泰尼隆亞氣泡酒

搭配生鮮海味，選以95%白葡萄5%麝香葡萄的西班牙加泰尼隆亞氣泡酒，兩種葡萄裝瓶發酵帶有梨香。

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🔸北海道厚岸丸衛門生蠔

碩大的北海道厚岸丸衛門生蠔搭配澄醋醬，生蠔的後韻濃厚，澄醋更是提點了鮮味。

🍷法國白葡萄

白梢南及夏多內兩種白葡萄釀製的法國白葡萄，帶有義式香料味，喝起來以辛辣感。

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🔸長崎赤鯥

以長崎赤鯥，也就是俗稱紅喉，以自製的玉米醬佐烏魚子粉、芽蔥調味，一點玉米醬的甜香，烏魚子粉與綿柔的魚肉口感很有吸引力。

🔸酒蒸南非鲍、揉煮北海道章魚

酒蒸入香享用彈牙的南非鲍魚，揉煮的醬油點上北海道章魚，提味口感剛剛好~

🍷日本山形縣白葡萄

介紹之時，提到聞有不鏽鋼味，但是喝起來不會；採用日本白葡萄釀製，屬於沒有單寧酸的酸感。

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🔸日本伊勢龍蝦

選自日本伊勢龍蝦，搭配海苔醬、大蔥絲予以最天然簡單的調味。

🔸冰滴咖啡

上回來活體海味、日本A5和牛鍋物提到的酒釀咖啡，在板前就可以品嘗，使用阿拉比卡咖啡豆，經歷冰滴、靜置到第三天才能飲用，因為咖啡豆放置於白蘭地桶中發酵，使其添了白蘭地酒香。不過本身是沒有酒精的喔~

🔸蒸蛋

蒸蛋上桌約莫菜單中段，其中搭配生海苔、干貝絲，上層鋪的是北海道松葉蟹肉絲。

🔸提燈

澳洲M9和牛尾綴白味噌醃製的蛋黃，蛋膜包覆蛋黃一咬開就像溫泉蛋般緩緩流下，與和牛伴著蛋香入口。

🔸軟絲にぎり寿司

🔸靜岡縣金目鯛にぎり寿司

🔸鹿兒島春子鯛にぎり寿司

🔸鹿兒島出水竹筴魚にぎり寿司

🔸北海道秋刀魚にぎり寿司

今天搭配有五貫握壽司，以日本北海道七星品種蒸煮的米飯，周桑以來自日本各縣市的不同魚貨，以職人手感溫度捏出最佳口感；軟絲搭配酸橘昆布鹽，以鹽味點睛，金目鯛搭配蘿蔔泥、水果醋多些酸香與在口中留下的口感。春子鯛則佐以蛋黃粉，注以更多香氣。

在師傅提醒下，板前料理吃的就是從師父做好到餐桌前的最短距離，時間會讓體驗的風味變化，所以我也就打消了等待的念頭，好好的享用美食美景；這時上桌的是出水竹筴魚、秋刀魚，這兩種魚都是有著金屬色澤的魚皮肉，口感稍重，恃酒適時送上德國萊茵黑森橘酒，偏酸的口感帶有柚香及梨香，作為口氣的轉換非常合適。

🍷德國萊茵黑森橘酒

延續出水竹筴與秋刀魚稍重的口味，侍酒搭配口感較為偏酸的德國萊茵黑森橘酒，擁有柚香及梨香，有如葡萄柚般顏色。

#禁止酒駕未滿18歲禁止飲酒

🔸北海道大極上馬糞ウニ、札幌赤ウニ

北海道大極上馬糞海膽以每盒不同手工和風棉紙，其以絲網印製而成的「友禪折」襯托出不凡價值，與同樣高質量的札幌赤海膽，以現磨山葵點綴一品十足幸福。

🍷法國羅亞爾河紅酒

20度低溫浸泡熟成葡萄，呈現莓果紅及乾香料風味，聞香單寧酸，但喝不出酸澀。

#禁止酒駕未滿18歲禁止飲酒

🔸黑鮪魚ほほ(臉頰)肉にぎり寿司

🔸黑鮪魚大腹

海苔包覆黑鮪魚臉頰肉，這貫握壽司由師傅手中親手交付而非至於板前，口感從酥香的海苔銜以鮮味濃郁的黑鮪魚臉頰肉層次；油脂最豐厚大腹熟成至今日為27天，以日本櫻花木煙燻肉質仍呈粉紅色僅多些煙燻香氣，油脂香氣十足。

🍷澳洲阿德萊德山桃紅酒

酒湯呈現粉色，顯以澄香桃香及莓果味，為酒莊內特別種植Nebbiolo(內比歐羅)品種專門產桃紅酒。

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🔸關東味磳湯

即使味噌也都不味噌了~兩種味磳風味調和，其中豆皮的綿細口感，令我想起嵐山的湯葉料理。

🔸燕窩銀耳

🔸清酒冰淇淋、抹茶蕨餅、糖漬水蜜桃

餐後搭配甜湯、甜點，看著頂峰如絲的燕窩搭配銀耳吃著就舒爽；選用國人喜歡的獺祭做成的清酒冰淇淋，上桌前還噴上獺祭酒霧，放心，僅剩酒香沒有酒精，開車也可以放心吃吧，搭配抹茶蕨餅和糖漬水蜜桃，品嘗前噴上金霧，儼如裏月晴酒以平實入門，奢華為末。

🍷法國西南產區貴腐甜白酒

同屬甜點，以產區Ju ran con(比利牛斯山麓)，葡萄採用特殊風乾濃縮甜度，尾韻溫和不甜膩，專屬於搭配甜點更有層次風味。

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竹北裏月·晴酒板前料理 營業時間地址

裏月·晴酒しゃぶしゃぶ｜ Omakase Course

地址 : 新竹縣竹北市縣政十三路101號

時間 : 15:00 ~ 00:00

電話 : 03 553 0222

預約 : https://reurl.cc/94vaed

餐期 : 僅15:00 | 19:00 兩餐期