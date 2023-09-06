平價早午餐推薦！「鐵男漢堡」的菜單選擇很多元，口味創新又有特色，激推「椒香麻辣手打牛漢堡」、「手作藍莓乳酪貝果」，蛋餅系列也很推薦！ - 阿華田的美食日記

新竹平價早午餐推薦！這間『鐵男漢堡』讓你從早吃到晚都沒問題根本是晚起人的福音！而且位在學區附近，餐點便宜又大碗，蛋餅、漢堡口味上都很有特色，很多都是外面吃不到的，老闆本身也有經營點甜店，因此店內的貝果、司康都是手工製作，激推他們家手工貝果，外脆內Q越咬越香，以及「椒香麻辣手打牛」，手打漢堡排加上手作椒麻堅果醬，口感豐富味道又有層次，是『鐵男漢堡』獨家的特色漢堡，最近5月剛整修完畢，整間店變得文青又乾淨，用餐起來超舒適。

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「鐵男漢堡」就位在磐石高中正後方磐石路的轉角處，鄰近新竹棒球場、竹光國中、竹光國民運動中心，斜對面就有小小的公有停車場，周遭也有不少的路邊收費停車格，也能停在竹光國民運動中心地下停車場，步行過來都很方便。

「鐵男漢堡」的地板竟然是復古的磨石子地磚，餐桌及牆面使用大量木質色調，再搭配綠色植栽，讓整間店更加文青舒適。

▲鐵男漢堡菜單價格

「鐵男漢堡」內用不收取服務費，餐具需自行拿取，用餐完畢後，記得要放置回收區唷！

「鐵男漢堡」餐點包含漢堡、手作貝果、墨西哥捲餅、蛋餅、吐司、盤餐、沙拉、燉飯、義大利麵、炸物以及各式飲料，加價$50~$60不等還可升級套餐，有雞塊薯條、鮮蔬沙拉、培根司康等等組合，皆附$20元飲品，選擇真的很多樣化。

漢堡包裝紙有自己設計的圖案，從小細節就可以看出店家的用心。

．香煎鳳梨雞腿漢堡 $80

．椒香麻辣手打牛漢堡 $110 (升級黑糖漢堡+$10、加蛋+$10)

「香煎鳳梨雞腿漢堡」微辣去骨雞腿肉挺鮮嫩多汁，裏頭還有帶有焦糖香氣的香煎鳳梨，整體很清爽，很有夏威夷風味的一款漢堡。

「香煎鳳梨雞腿漢堡」斷面秀，雞汁多到快滿出來啦！

「椒香麻辣手打牛漢堡」絕對是必點！有手打牛肉漢堡排、酸黃瓜、番茄、生菜以及手作椒麻堅果醬，額外再加顆煎蛋更過癮好吃！升級加價的黑糖漢堡比原味漢堡還大顆一些，而且黑糖香氣很明顯，多了一個層次風味，特別喜歡這個椒麻堅果醬，裡頭有滿滿的腰果、葵花子、花生、杏仁片、芝麻，香脆帶麻的堅果香氣真的很加分，是外面吃不太到的滋味。

看這手打牛肉漢堡排的厚度，大口咬下超滿足！

「椒香麻辣手打牛漢堡」裡頭的椒麻堅果醬也有單賣，店家手工製作，香、麻、辣、脆口感，拌飯、拌麵、拌菜都很適合！

．莎莎醬馬鈴薯香腸堡 $150

「莎莎醬馬鈴薯香腸堡」完全就是高級版的熱狗堡！脆彈的德式香腸，還加入密香甜的馬鈴薯泥來增添風味，再搭配酸辣解膩的莎莎醬，真的是豐富多層次的口感，很適合這個夏天。

．皮蛋辣肉義大利麵 $80

「皮蛋辣肉義大利麵」皮蛋、豬絞肉給的挺多，吃起來整個香辣帶勁，感吃辣種口味的人必點。

．剝皮辣椒豬排蛋餅 $65

「剝皮辣椒豬排蛋餅」鹹香的原塊豬排，還有脆脆辣辣的剝皮辣椒，很有特色的超台蛋餅。

．松露歐風薯餅蛋餅 $65

如果你喜歡松露薯條，一定要試試這個「松露歐風薯餅蛋餅」，脆脆的蛋餅皮表現得很棒，與綿密的薯泥，香濃的松露搭在一起還蠻好吃，當天忘記加起司，應該會更美味。

．雙色QQ球 $40

．套餐升級A套餐雞塊薯條+$50、C套餐培根司康+$60 (皆附$20飲品，可補差額更換)

套餐升級很推薦A套餐「雞塊薯條」，份量不少還附飲料。C套餐的「培根司康」也是手工製作，圓圓的外型挺可愛，撥開來可以看到滿滿的培根丁，吃下去有蔥花的鹹香，搭配飲料一起吃剛剛好。

．雙抹醬厚片吐司 $30

「雙抹醬厚片吐司」巧克力以及福源花生醬的雙抹醬厚片吐司，一次兩個口味好滿足，原本想點山形吐司，生意太好賣光拉，有機會下次再來試試。

．鐵男手作貝果(藍莓乳酪) $50

「鐵男手作貝果」是店家手工製作，外脆內Q的口感一吃就愛上，裡頭的藍莓乳酪醬香甜又清爽，推薦必點。

．蜜桃蘋果氣泡飲 $65

．泰式奶茶 $45

．奶茶$20

飲料「蜜桃蘋果氣泡飲」以蜜桃糖漿加入氣泡水，再放上新鮮蘋果片，不會太甜，很適合夏天的飲料。「泰式奶茶」早餐店也喝得到，真的選擇很多樣化。「奶茶」就是早餐店順口好喝的味道。

「鐵男漢堡」有做出跟一般連鎖早餐店的差別，蛋餅、漢堡很多口味都是自己研發外面吃不到的，而且貝果、司康還是自己手工製作，整體餐點選擇也很多樣化，看得出是一間有在用心經營的早餐店，最棒的是營業到晚上六點半，從早吃到晚都沒問題。