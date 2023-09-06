【台北便當推薦】『名門燒臘專門店』外送平台/外送就要選擇實體的老店，味道好滋味不變/40年老字號美味燒臘店/平價美食/嚴選新鮮食材，美味高品質燒臘便當

店家資訊:

名門燒臘專門店 伊通店

地址: 台北市中山區伊通街44號1樓

電話: 02-2508-2669

營業時間: 10:00am~19:30pm (週日 公休)

FB: https://www.facebook.com/Minman44

名門燒臘專門店 新店店

地址: 新北市新店區中正路146-1號

電話: 02-29155807

營業時間: 10:30am~20:00pm

FB: https://www.facebook.com/廣東名門燒腊專賣店-177766112260923/

IG: ＠minmansince1982

伊通店 外送foodpanda : https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/w0uk/ming-men-shao-la

伊通店 Uber Eats:

新店店 外送foodpanda： https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/pocd/ming-men-shao-la-xin-dian-zhong-zheng-dian

平價便當必吃、外送便當推薦、燒臘便當首選~ "名門燒臘專門店"

平常上班族的我，總喜歡揪同事一起訂便當，或是下雨天懶得出門買便當，天氣炎熱，只想宅在家吃美食，我都會打開外送平台，開始尋找自己喜愛的便當店，平常我最習慣點選的就是"名門燒臘"，擁有40年老店的歷史，外送就要選擇實體的老店便當店，味道好滋味不變，而且品質也令人很安心放心

外送平台都是套餐型式點選，都附紅茶或湯品，老饕常客的隱藏加點法，愛吃肉肉的朋友一定要加肉(叉燒/油雞/燒鴨/燒肉/臘肉/臘腸/肝腸)，選擇多元，想加選哪一種肉品，都可以自由選擇，如果沒有，還可以打在備註內

同時，愛吃重口味的朋友，超下飯的秘訣，一定要勾選"辣蘿蔔"，隱藏老饕選擇，一定要在備註上: 加酸菜跟蔥油，大家一定要試試看^^

擁有40多年老字號的"名門燒臘"，早已成為來台北不能錯過的港式燒臘店

於1982年由粵菜阿銘師所領軍創辦，店家堅持"嚴選新鮮、傳承美味、獨家工法、堅持不變的老味道"，是40年不變的初衷

é名門燒臘專門店 伊通店

我平時也喜歡去鄰近公司的"名門燒臘專門店 伊通店"，鄰近松江南京捷運4號出口，如果超過平台能外送的距離，也可以到實體店面用餐喔

é名門燒臘專門店 新店店

新店店位於中正路上，鄰近捷運七張站，步行約10分鐘

如果超過平台能外送的距離，訂不到也沒關係，台北有兩家實體店面(伊通店、新店店)，也能品嚐到美味便當喔

這次星期六我選擇 名門燒臘專門店伊通店 (週日 公休)

伊通店 Uber Eats:

我家是住在永和，所以在平台的外送服務區內

點進去Uber Eats平台，可以看到完整的目錄

點選燒肉飯，必須點加辣蘿蔔，我喜歡肉嫩一點，如果想要加飯，也可以勾選

另外我也加肉(燒鴨)，加價$69

也要勾選湯品/紅茶(二選一)-我選擇老火例湯

點選招牌飯，必須點加辣蘿蔔，我喜歡肉嫩一點，如果想要加飯，也可以勾選

也要勾選湯品/紅茶(二選一)-我選擇優品二號紅茶

多加肉，指定肉品增量30% ，+$69

外送平台都是套餐型式點選，都附優品二號紅茶及老火例湯(二擇一)，老饕常客的隱藏加點法，愛吃肉肉的朋友一定要加肉(叉燒/油雞/燒鴨/燒肉/臘肉/臘腸/肝腸)，選擇多元，想加選哪一種肉品，都可以自由選擇，如果沒有，還可以打在備註內

還可以備註勾選，肉瘦一點，肉嫩一點

同時，愛吃重口味的朋友，超下飯的秘訣，一定要勾選"辣蘿蔔"，隱藏老饕選擇，一定要在備註上: 加酸菜跟蔥油

送餐速度蠻快的，可以選擇於家門口取貨

今天點了招牌飯及燒肉飯+30%燒鴨，兩種外送便當

便當呈現滿滿的肉量，相當豐富飽足，讓人垂涎欲滴

燒肉飯 + 加肉(燒鴨)

內行人的推薦 ，來名門燒臘店一定要品嚐店家大推的燒肉飯

燒肉製成是由獨家12種香料配置，10道工序，更需要長達6小時精心製作，所以外皮黃金脆皮，就算外帶也可以吃到香脆卡滋卡滋的酥脆感

店家相當貼心的是可選擇，肉瘦一點，肉嫩一點，我選擇肉嫩一點

外層酥脆飄香，內層油脂豐潤，軟嫩多汁的肥肉，搭配肥瘦相間的醇香肉質，食材相當新鮮，尤其份量相當多，口感真得相當美味好吃，讓我吃得超滿足得

喜歡肉肉的我，一定要加肉呢!!!!加量30%的燒鴨，只需加價$69，一次就品嚐超多份量的肉量，超級飽足的

燒鴨表皮烤製脆香，肉質也不乾不柴，口感厚實有感，我最愛他們家的燒鴨，是因為鴨翅跟鴨胸肉都會剔骨，相當貼心呢

可在備註寫明加油蔥，店員會澆淋在便當上，滋味飄香美味，無論搭配米飯或肉類都很百搭

一整份便當相當飽足，肉食者的朋友，一定要加肉，而且才加價$69，真的很超值，老闆超佛心的

招牌飯

基本的菜色: 油雞、燒鴨、叉燒、臘腸，每部份都相當大塊具份量，整體飄香四溢，整份菜色豐富的便當，一個男生也可以吃得飽飽的

叉燒要大大一推，深得我心，口感甜香美味，肉質油潤豐美，每一口都好滋潤可口，尤其軟嫩又多汁，令人讚不絕口

臘腸也是我喜歡的港式料理，滋味甜鹹口感，醇香的肉質美味相當激賞，搭配飯也相當合拍，手工製作就是口感不同，相當有滋味

肉品還可以跟店家選擇是肉瘦一點還是肉嫩一點，相當客製化，很貼心，我選擇肉瘦一點，很符合我的口味，相當喜歡

燒鴨外皮酥脆飄香，肉質相當醇香，也不柴口，相當順口好吃

油雞，肉質相當豐潤美味，外皮Q軟油潤，肉質軟嫩多汁，相當喜愛

米飯不會軟爛，具有米粒的香甜，飯量我選擇正常，也可選擇飯多+$5或是多加一碗飯+$15

米飯搭配辣蘿蔔或是油蔥、酸菜，都相當適搭，相當好下飯

份量大份又滿足，其實我不用加肉量，就已經飽到摸肚了，店家真是太佛心了

配菜有三種，每天菜色視店家當天供應，今天是辣炒冬粉、滷筍絲及炒高麗菜，蔬菜很新鮮青脆，雖然只是配菜，但食材選用相當講究，口味也好吃

店內的特製辣蘿蔔(需於菜單勾選)，口感辣勁十足，蘿蔔也爽脆好吃，相當大推，搭配米飯及肉類，都相當好吃適搭喔

需於備註欄中打上"加 油蔥、酸菜"

店內的酸菜也不可錯過，甜中帶點酸，搭配肉品也相當對味喔

油蔥也飄香四溢，增味好吃

今天的老火例湯是 排骨玉米湯

湯品是用鴨骨頭熬煮，所以口感濃郁甘甜，飄香好喝，加上香甜的玉米及燉煮軟爛的排骨，每一口都很滿足

飲品: 優品二號紅茶

茶香香醇，清涼暢快，口感是淡甜飄香，尤其好大一杯，很解渴又消暑

台北美食推薦~40年老字號名門燒臘，不但是肉控的最愛，店家主打的燒肉，也是港仔讚不絕口的家鄉味

台北肉食主義朋友的最愛，愛吃肉的朋友絕對不要錯過，肉肉控一定別忘了加肉喔

專注燒臘40年的"名門燒臘"，無論肉品及食材，都大大令人大推，吃過就知道與其他坊間的燒臘店不一樣

美味及份量都是上等的好吃，價位也很平價親民，食材品質更是新鮮味美，覺得不錯，推薦給大家囉^^

( 外送平台上是套餐，套餐內是每日例湯及紅茶，可選擇 )

新店店 外送foodpanda：https://foodpanda.page.link/zQw2V2VNymZX2TiW8

伊通店 外送foodpanda : https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/w0uk/ming-men-shao-la

伊通店 Uber Eats:

名門燒臘專門店 伊通店

名門燒臘專門店 新店店

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