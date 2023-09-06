58)釜山．大邱｜韓國炸雞界的Prada「PURADAK CHICKEN(푸라닭)」(丁海寅 代言) @我在前往韓國旅遊的路上
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文章類別：旅遊-國外旅遊
洲與國家：亞洲 > 韓國
到韓國必吃的韓國炸雞，你們最愛吃哪一家？
近來流行吃這間~有韓國炸雞界的Prada之稱：PURADAK CHICKEN(푸라닭)
是由演員 丁海寅 代言，招牌是「黑蒜炸雞 (블랙알리오)」！
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2023年上半年的這二趟去韓國都吃了PURADAK CHICKEN、橋村炸雞
文末會附上Lily吃的PURADAK CHICKEN 푸라닭 釜山草梁店、大邱東大邱店位置
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第一次是在釜山草梁站附近吃，剛好就在住宿飯店的斜對面巷內，加上下大雨，就不想跑太遠
店裡有放代言人 丁海寅的人形立牌，老實說，我被這個人形立牌嚇到幾次
因為店裡燈光較昏暗，他又穿黑色衣服，當我在點餐、拍照時，我都以為後面站著人(因為人形立牌的高度也很高)，也太逼真了吧XD
我們點了「순살 블랙투움바」無骨雞腿半半口味23900韓元，是「黑蒜(블랙알리오)」和「奶油醬(투움바)」
現場外帶會折扣1000韓元~耶！
有「순살」是指無骨，可視個人喜好決定，通常無骨的會比較貴一點點。
PURADAK CHICKEN(푸라닭)的包裝真的很講究！
以黑色為設計的高質感外盒，外帶還會附上束口的防塵套！
欸～若沒弄髒的話，那個束口防塵套還可以再利用，很不錯呢（可以裝鞋子或其它物品XD）
▲▼外帶炸雞 也會給一盒醃蘿蔔、瓶裝可樂、芥末沾醬
不得不說~醃蘿蔔很好吃，也很解膩！
黑蒜醬油炸雞 (블랙알리오) 真的超級推薦！
雞肉很嫩，外皮雖然沾裹醬油調味，但還吃得微酥脆的口感，不會太鹹、吃多也不會油膩
重點是它的蒜片不臭也不會太辛嗆，量也給得很多！
奶油醬(투움바)
看起來像起司醬XD，吃起來微辣，相較於黑蒜，這款口味沒有太大驚豔
第二次是2023/5月在大邱東大邱站(好像也才新開不久的分店)
好巧不巧這天也是下大雨 XDD
不知是因為新店開張的關係？外帶折扣2000韓元呢！（上次在釜山草梁是折1000韓元）
不過在店裡等了40~50分鐘才好….真的超久！QQ 畢竟炸雞都是現點現炸的
▼可向店員拿菜單本
因為品項真的很多，有全雞、無骨和雞腿的分別，也有半半口味！有「순살」是指無骨
因為和安妮也都吃過黑蒜口味的半半，就想說這次點不一樣的
曾看過有板友說有玉米的好吃，於是就點了這款「烤玉米起司炸雞 (콘소메이징 치킨)」
烤玉米真的很好吃，很香又甜！
起司粉我覺得灑得不是很均勻，因為外帶又下雨的關係(走回飯店約10分鐘)，起司粉受潮會結塊 XD
吃到最後會有點膩就是~
因為每個人喜好和口味都不同，我就分享一下Lily的心得給你們參考
每間炸雞品牌都會有它的主打招牌口味，畢竟是獨家秘方
我覺得푸라닭還是黑蒜炸雞的最好吃，蒜片給得也很大方又好吃
若想吃雪花起司口味，我覺得NENE的比較好吃
韓國炸雞第一名我還是心儀「橋村」的蜂蜜炸雞！
到韓國真的要去吃吃韓國炸雞 啦！
PURADAK CHICKEN (푸라닭)
官網查分店：https://puradakchicken.com/
附上Lily吃的釜山草梁店、大邱東大邱店位置
釜山草梁店 부산초량점
地址：부산광역시 동구 고관로29번길 12 (초량동 40-1)
電話：051-462-9206
營業時間：平日15:00~24:00／周末12:00~24:00
交通：釜山地鐵「草梁站」9號出口 (NaverMap導航)
地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)
大邱東大邱店 대구동대구역
地址：대구 동구 동대구로 574 (신암동 259-17)
電話：053-953-9206
營業時間：每天12:00~24:00
交通：大邱地鐵「東大邱站」3號出口、KTX「東大邱火車站」4號出口 (NaverMap導航)
地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)
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