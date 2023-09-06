58)釜山．大邱｜韓國炸雞界的Prada「PURADAK CHICKEN(푸라닭)」(丁海寅 代言) @我在前往韓國旅遊的路上

到韓國必吃的韓國炸雞，你們最愛吃哪一家？

近來流行吃這間~有韓國炸雞界的Prada之稱：PURADAK CHICKEN(푸라닭)

是由演員 丁海寅 代言，招牌是「黑蒜炸雞 (블랙알리오)」！

2023年上半年的這二趟去韓國都吃了PURADAK CHICKEN、橋村炸雞

文末會附上Lily吃的PURADAK CHICKEN 푸라닭 釜山草梁店、大邱東大邱店位置

✈ 出國上網 【飛買家】指定網址：https://bit.ly/3zgtl1D

✔ SIM卡折扣碼【TTB90】https://bit.ly/395bO1r

✔ eSIM卡折扣碼【TTB90】https://bit.ly/3Ru8ezw

✔ WiFi機／翻譯機折扣碼【TTB90】https://bit.ly/3GGfe77

✔ 旅遊配件~行李束帶,萬用轉接插頭【TTB70】https://bit.ly/3mOD6wp

✔ 防疫專區~量子天使1號 100ml【QA100】

✔ Lily實測分享 ➔ 最新推薦eSIM卡、WiFi各國實測

第一次是在釜山草梁站附近吃，剛好就在住宿飯店的斜對面巷內，加上下大雨，就不想跑太遠

店裡有放代言人 丁海寅的人形立牌，老實說，我被這個人形立牌嚇到幾次

因為店裡燈光較昏暗，他又穿黑色衣服，當我在點餐、拍照時，我都以為後面站著人(因為人形立牌的高度也很高)，也太逼真了吧XD

我們點了「순살 블랙투움바」無骨雞腿半半口味23900韓元，是「黑蒜(블랙알리오)」和「奶油醬(투움바)」

現場外帶會折扣1000韓元~耶！

有「순살」是指無骨，可視個人喜好決定，通常無骨的會比較貴一點點。

PURADAK CHICKEN(푸라닭)的包裝真的很講究！

以黑色為設計的高質感外盒，外帶還會附上束口的防塵套！

欸～若沒弄髒的話，那個束口防塵套還可以再利用，很不錯呢（可以裝鞋子或其它物品XD）

▲▼外帶炸雞 也會給一盒醃蘿蔔、瓶裝可樂、芥末沾醬

不得不說~醃蘿蔔很好吃，也很解膩！

黑蒜醬油炸雞 (블랙알리오) 真的超級推薦！

雞肉很嫩，外皮雖然沾裹醬油調味，但還吃得微酥脆的口感，不會太鹹、吃多也不會油膩

重點是它的蒜片不臭也不會太辛嗆，量也給得很多！

奶油醬(투움바)

看起來像起司醬XD，吃起來微辣，相較於黑蒜，這款口味沒有太大驚豔

第二次是2023/5月在大邱東大邱站(好像也才新開不久的分店)

好巧不巧這天也是下大雨 XDD

不知是因為新店開張的關係？外帶折扣2000韓元呢！（上次在釜山草梁是折1000韓元）

不過在店裡等了40~50分鐘才好….真的超久！QQ 畢竟炸雞都是現點現炸的

▼可向店員拿菜單本

因為品項真的很多，有全雞、無骨和雞腿的分別，也有半半口味！有「순살」是指無骨

因為和安妮也都吃過黑蒜口味的半半，就想說這次點不一樣的

曾看過有板友說有玉米的好吃，於是就點了這款「烤玉米起司炸雞 (콘소메이징 치킨)」

烤玉米真的很好吃，很香又甜！

起司粉我覺得灑得不是很均勻，因為外帶又下雨的關係(走回飯店約10分鐘)，起司粉受潮會結塊 XD

吃到最後會有點膩就是~

因為每個人喜好和口味都不同，我就分享一下Lily的心得給你們參考

每間炸雞品牌都會有它的主打招牌口味，畢竟是獨家秘方

我覺得푸라닭還是黑蒜炸雞的最好吃，蒜片給得也很大方又好吃

若想吃雪花起司口味，我覺得NENE的比較好吃

韓國炸雞第一名我還是心儀「橋村」的蜂蜜炸雞！

到韓國真的要去吃吃韓國炸雞 啦！

PURADAK CHICKEN (푸라닭)

官網查分店：https://puradakchicken.com/

附上Lily吃的釜山草梁店、大邱東大邱店位置

釜山草梁店 부산초량점

地址：부산광역시 동구 고관로29번길 12 (초량동 40-1)

電話：051-462-9206

營業時間：平日15:00~24:00／周末12:00~24:00

交通：釜山地鐵「草梁站」9號出口 (NaverMap導航)



地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)

大邱東大邱店 대구동대구역

地址：대구 동구 동대구로 574 (신암동 259-17)

電話：053-953-9206

營業時間：每天12:00~24:00

交通：大邱地鐵「東大邱站」3號出口、KTX「東大邱火車站」4號出口 (NaverMap導航)



地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)

❖ 釜山大邱浦項包車、機場接送機【韓國任我遊(司導小宗)】中文司機 ❖

✪ 釜山金海機場 接送機 ➜KKday接送機、Klook接送機

✪ 查詢更多【釜山住宿】➜Booking.com訂房網 、 Agoda訂房網

✪ 查詢更多【大邱住宿】➜Booking.com訂房網 、 Agoda訂房網

.

《若喜歡我的分享，歡迎按讚廣告或點我贊助一杯虛擬珍奶☻ 讓我給你更多韓國旅遊秘境和隱藏版美食，感謝支持》

☀▮2023韓國旅遊必看▮☀

➤最新！2023韓國入境流程｜7.15起只需填入境卡

➤韓國出入境｜自動通關免排隊！韓國自動快速通關(SeS)申請方法

➤韓國租車自駕｜2023樂天租車教學，釜山站取還車、自助加油、停車、駕駛注意事項

➤Booking.com訂房網｜免費取消預訂最方便

➤Agoda訂房網｜各國隱藏版折扣碼大放送

➤韓國換匯消費刷卡及交通卡(邀請碼:LILYVIP1，UF3AWSD3)就靠WOWPASS卡

➤

➤

➤【韓巢網】韓國旅遊優惠：景點票券／行程／酒店優惠訂

◍｜出國上網必備｜WiFi,SIM/eSIM卡優惠方案

➤【2023出國上網推薦】eSIM卡~上網吃到飽,免換卡開通,免帶機器~超方便

➤《WaySim威訊》各國SIM卡,eSIM卡~全品項9折折扣碼

➤《飛買家》各國上網卡Wi-Fi,翻譯機,旅遊用品

➤《Wi-Go》全品項85折｜日韓上網最低58元/天

➤《DJB》各國SIM卡 隨插即用、可視訊通話

➤《KKday》eSIM卡、eSIM卡(可收簡訊)、SIM卡(可收簡訊)、SIM卡(台灣寄送)

➤《Klook》eSIM卡、SIM卡

◍｜手機APP及實用工具｜

➤韓國刷卡｜WOWPASS卡和NAMANE卡要用哪張卡？優缺點一次告訴你

➤交通工具｜不會韓文沒韓國電話也能在韓國叫計程車！Kakao Taxi教學

➤交通工具｜查詢韓國交通卡T money,Cash bee餘額及記錄

➤導航工具｜2023韓國地圖APP「韓巢」中文介面,旅遊酒店預訂,GPS導航

➤國外消費必備｜旅行計算機App～一鍵即時換算外幣

➤韓國自由行必備｜地圖、地鐵、公車、手機APP、天氣、退稅…等好用工具書

景點美食快速GO 首爾景點、美食｜京畿道｜釜山｜大邱｜濟州島｜光州｜蔚山｜大田｜忠清道｜慶尚道｜全羅道｜江原道 懶人包 ✈ 春季賞櫻｜秋季楓紅｜冬季慶典｜大邱紅眼航班第一站 韓國退稅 ✈ 仁川機場｜釜山金海機場｜大邱機場＆市區｜濟州島機場｜市區現拿退稅金 逛街地圖 ✈望洋路櫻花大道｜慶州歷史遺址｜釜山松島影島｜教你玩浦項｜坡州｜三清洞北村

用LINE分享

延伸閱讀