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58)釜山．大邱｜韓國炸雞界的Prada「PURADAK CHICKEN(푸라닭)」(丁海寅 代言) @我在前往韓國旅遊的路上

2023-09-06 14:34:43 Lily旅食趣 人氣：101
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窩客好文

Lily旅食趣

發表篇數：40篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

到韓國必吃的韓國炸雞，你們最愛吃哪一家？

近來流行吃這間~有韓國炸雞界的Prada之稱：PURADAK CHICKEN(푸라닭)

是由演員 丁海寅 代言，招牌是「黑蒜炸雞 (블랙알리오)」！

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2023年上半年的這二趟去韓國都吃了PURADAK CHICKEN、橋村炸雞

文末會附上Lily吃的PURADAK CHICKEN 푸라닭 釜山草梁店、大邱東大邱店位置

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第一次是在釜山草梁站附近吃，剛好就在住宿飯店的斜對面巷內，加上下大雨，就不想跑太遠

店裡有放代言人 丁海寅的人形立牌，老實說，我被這個人形立牌嚇到幾次

因為店裡燈光較昏暗，他又穿黑色衣服，當我在點餐、拍照時，我都以為後面站著人(因為人形立牌的高度也很高)，也太逼真了吧XD

 

我們點了「순살 블랙투움바」無骨雞腿半半口味23900韓元，是「黑蒜(블랙알리오)和「奶油醬(투움바)」

現場外帶會折扣1000韓元~耶！

有「순살」是指無骨，可視個人喜好決定，通常無骨的會比較貴一點點。

 

PURADAK CHICKEN(푸라닭)的包裝真的很講究！

以黑色為設計的高質感外盒，外帶還會附上束口的防塵套

欸～若沒弄髒的話，那個束口防塵套還可以再利用，很不錯呢（可以裝鞋子或其它物品XD）

▲▼外帶炸雞 也會給一盒醃蘿蔔、瓶裝可樂、芥末沾醬

不得不說~醃蘿蔔很好吃，也很解膩！

 

黑蒜醬油炸雞 (블랙알리오) 真的超級推薦！

雞肉很嫩，外皮雖然沾裹醬油調味，但還吃得微酥脆的口感，不會太鹹、吃多也不會油膩

重點是它的蒜片不臭也不會太辛嗆，量也給得很多！

 

奶油醬(투움바)

看起來像起司醬XD，吃起來微辣，相較於黑蒜，這款口味沒有太大驚豔

 

 

第二次是2023/5月在大邱東大邱站(好像也才新開不久的分店)

好巧不巧這天也是下大雨 XDD

不知是因為新店開張的關係？外帶折扣2000韓元呢！（上次在釜山草梁是折1000韓元）

不過在店裡等了40~50分鐘才好….真的超久！QQ 畢竟炸雞都是現點現炸的

 

▼可向店員拿菜單本

因為品項真的很多，有全雞、無骨和雞腿的分別，也有半半口味！有「순살」是指無骨

 

因為和安妮也都吃過黑蒜口味的半半，就想說這次點不一樣的

曾看過有板友說有玉米的好吃，於是就點了這款「烤玉米起司炸雞 (콘소메이징 치킨)

烤玉米真的很好吃，很香又甜！

起司粉我覺得灑得不是很均勻，因為外帶又下雨的關係(走回飯店約10分鐘)，起司粉受潮會結塊 XD

吃到最後會有點膩就是~

 

因為每個人喜好和口味都不同，我就分享一下Lily的心得給你們參考

每間炸雞品牌都會有它的主打招牌口味，畢竟是獨家秘方

我覺得푸라닭還是黑蒜炸雞的最好吃，蒜片給得也很大方又好吃

若想吃雪花起司口味，我覺得NENE的比較好吃

韓國炸雞第一名我還是心儀「橋村」的蜂蜜炸雞！

到韓國真的要去吃吃韓國炸雞 啦！

 

PURADAK CHICKEN (푸라닭)

官網查分店https://puradakchicken.com/

附上Lily吃的釜山草梁店、大邱東大邱店位置

釜山草梁店　부산초량점
地址：부산광역시 동구 고관로29번길 12 (초량동 40-1)
電話：051-462-9206
營業時間：平日15:00~24:00／周末12:00~24:00
交通：釜山地鐵「草梁站」9號出口 (NaverMap導航)


地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)

 

大邱東大邱店　대구동대구역
地址：대구 동구 동대구로 574 (신암동 259-17)
電話：053-953-9206
營業時間：每天12:00~24:00
交通：大邱地鐵「東大邱站」3號出口、KTX「東大邱火車站」4號出口 (NaverMap導航)


地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)

 

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