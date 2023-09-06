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57)釜山．南浦站｜富平罐頭市場內的小吃「炸蛋黑糖餅」 @我在前往韓國旅遊的路上

2023-09-06 14:37:58 Lily旅食趣 人氣：99
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窩客好文

Lily旅食趣

發表篇數：40篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

黑糖餅裡有雞蛋！還是一顆荷包蛋！

因為它的作法我稱它為「炸蛋黑糖餅

就在釜山富平罐頭市場裡，目前韓國釜山正紅的小吃！

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去釜山這麼多次，第一次走進國際市場，也認真逛了一下富平罐頭市場！

一逛之後才發現國際市場+富平罐頭市場真的超大，什麼都有，可以花一點時間慢慢逛，而且很多進口的商品！

也有便宜的水果、各式釜山魚糕、平價小吃和美食…等。

我們在這裡買了一件比較小件的防水廚房圍裙給侄子，他長大了，在家都自己洗他在學校用的飯碗，只是洗好碗後衣服都噴濕了

 

這次走進富平罐頭市場的目的不是夜市，而是想吃「炸蛋黑糖餅

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Lily去了二次삼촌상회，第一次撲空，因為周二公休，哈哈哈～XDD

隔幾天挑了下午四點過後再去一次

 

在BIFF廣場有許多賣黑糖餅的小吃攤，那邊的黑糖餅主要是放堅果

而國際市場這間是放煎蛋，而且黑糖餅的大小比一般黑糖餅還要再大一點

炸蛋黑糖餅(계란 호떡)一個3000韓元

 

現煎的雞蛋在油鍋中煎炸至熟

 

稍微瀝油後，再把煎蛋放入剪開的黑糖餅裡

你以為只有這樣嗎?

 

放入煎蛋後，還淋上至少2種醬汁，最後再灑上起司粉

 

炸蛋黑糖餅 完成！！

看它的做法，有像台灣的炸蛋蔥油餅，只是蔥油餅換成糖餅

加上醬汁和起司粉，吃起來鹹甜鹹甜的口感還不錯，整體搭配得很好吃

 

삼촌상회

電話：051-246-2668
地址：부산 중구 중구로43번길 40 3A-10호( 부평동2가 75-2)
營業時間：12:30~18:00，周二公休


地圖來源：韓巢中文版韓國地圖 (合法授權使用)
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