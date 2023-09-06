為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~小遠百11樓~

新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~小遠百11樓~

2023-09-06 15:23:14 小青姐姐 人氣：105
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：183篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：果然匯 板橋店
place新北市板橋區中山路一段152號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑這麼多樣可口的甜點~真是名符其實下午茶時光

    今天112年8月19日週六~來場開心幸福的午茶邀約~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今天來到板橋小遠百11樓

    享有全台最好吃蔬食百匯~果然匯超人氣蔬食~午茶囉~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑炎炎夏日~平日大魚大肉吃多了~偶爾吃素活動

    讓綠色蔬食餐飲~暖化我們的心情及滿足我們的胃~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~  

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑果然匯的價目表~再次鄭重的感覺

    平日不上班及有空檔的朋友~真的很幸福

    這裡平日不供應下午餐~所以午餐時刻

    食客們~可以不急不徐的用餐到15點~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~    

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑今日午茶帳單~我們有下載iEat饗愛吃

    本月壽星~有95折優惠~哈~不無小補~每人省32元左右~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑桌位簡單的餐具~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑吃飯前~舉杯先~祝壽星生日快樂~身體健康

    也祝自己和每一位朋友都要天天開心喔~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~   

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑果然匯是我喜歡的蔬食餐廳之一

    之前有去過桃園的統領百貨7樓~有興趣點我聯結

    現在越來越多的蔬食主義者~吃素也是愛地球的表現

    吃素也變成了最時尚的新潮流~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~ 

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑來瞧瞧~今日主廚為食客們準備啥好料

    即然是吃素~我們就從新鮮的活氧蔬菜沙拉區開始

    活氧蔬果SPA~從清潔~殺菌~新鮮的蔬果~讓食客吃的更安心

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑再搭上各式沙拉相關的配料~自己動手~想吃什麼

    自己配~好幸福的感覺~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式蔬食沙拉涼拌區

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑今日主食有牛蒡芋香拌飯~金瓜炒米粉~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~  

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑媲美必勝客的披薩區~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式蔬食壽司~都很美味~視覺效果也很讚~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式熱食區

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式新鮮炸物~不油不膩~都有說明立牌~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式烤物~今日有烤玉米筍~看到更愛的

    黑糖花生烤麻糬~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式可愛蒸物~小青覺得芋絲糕很好吃~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑5口味湯品

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑2口味甜湯~白木耳蓮子紅棗湯~桂圓黑糯米

    都是女生最愛的養身湯品~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑還有現點現做~由主廚操刀的歐姆蛋捲~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~ 

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑除了鹹食外~甜點~也是受食客歡迎的部分

    小青一定會留~另一個胃給甜點的~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~   

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑飲品也有現榨的各式蔬果汁~真的是應有盡有

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑冰品提供的是饗食集團自家品牌的24濃作冰淇淋

    它是引進義大利冰淇淋機~強調使用國產鮮乳

    未加一滴水~無添加甘味劑~人工香精~乳化劑

            口感綿密紥實~沁涼香濃~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑看了吧檯的食物~再來瞧瞧我們吃了什麼好料

    從這張照片開始~已經忘了誰吃了哪一盤~但可以肯定

    這酥皮濃湯是菁夫婦的~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑這2張類似的蔬食水果大餐~看起來是否

    讓人有食指大動的衝動呢~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~ 

  ↑各式烤物及蒸籠裡的可愛包子

    原來素食的花樣~也挺多的~美味丫~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑各式壽司及現做的散壽司~看起來挺美~令人賞心悅目~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑類似葷食裡的蝦鬆包菜~這裡包的是脆餅

    好特別~每口咔滋咔滋的~令人精神都殊醒了~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑這盤可以肯定的是小青第1盤夾來的食物

    各式各樣的菜色~讓小青很興奮~因為小青愛吃菜喔~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑最後都吃不太下了~拿了幾樣水果~大家一起享用喔~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑這種沒有經過調温處理的巧克力~叫生巧克力

    口感真的很新鮮~好吃~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~ 

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑最後的甜點+咖啡~幸福完美的結束這一餐

    肚子再塞不下~這甜點肯定要吃它一盤

    想想~小青也真厲害~為什麼吃自助百滙

    總能吃這麼多~真是傷腦筋丫~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~    

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑週末假日~餐廳內的人潮~真不是蓋的

    現代人的休閒活動~想來~吃美食是大家的第一首選~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今日在板橋小遠百11樓

    果然滙超人氣蔬食自助百滙~慶祝我家爸爸生日快樂~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑吃飽喝足原討論~走路去新月橋逛逛消耗熱量

    從11樓往外看~正下著不大不小的雨點~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑那就各層樓慢晃~一樣可以消消吃飽飽的肚子

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑走著走著~我們又晃到了大遠百~板橋車站附近

    真是逛街~購物~吃美食的天堂~新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百滙~週末假日才有的下午茶饗宴~

   新北板橋果然滙素食自助百滙~

  ↑店家資訊

    店名~果然匯異國創意蔬食buffet 板橋店

    地址~新北市板橋區中山路一段15211樓 (小遠百)

    電話~02-29562888

文章標籤

果然滙 板橋小遠百11樓 全台最好吃的蔬食 異國創意蔬食 超人氣蔬食百滙 CNN推薦 buffet 蔬食buffet
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




檢舉
share
chevron_left

新北鶯歌厚呷早午餐~飲品~輕食現點現做~現場好
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

台中南區｜卡如那泰式素食 展現台味泰式素食!!

 papa

【BloggerAds體驗品/蓮鋐中西式素食簡餐店】蓮鋐中西式素食 營養百搭粟醬籽&海苔素香鬆 就連葷食主義也讚不

 淡水美魔女
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：183篇

作者的其它文章
同類據點
阿姨の無名健康早餐 照片

阿姨の無名健康早餐

4.80 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
朝五晚九 健康餐 照片

朝五晚九 健康餐

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市新莊區
呷菜貓蔬食屋 照片

呷菜貓蔬食屋

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市新店區
De l'espoir手在餐桌 照片

De l'espoir手在餐桌

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市新莊區
鹿鶴園素食茶藝館 照片

鹿鶴園素食茶藝館

4.55 (1人評鑑)

區域：新北市土城區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up