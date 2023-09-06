新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~小遠百11樓~

↑這麼多樣可口的甜點~真是名符其實下午茶時光
今天112年8月19日週六~來場開心幸福的午茶邀約~
↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今天來到板橋小遠百11樓
享有全台最好吃蔬食百匯~果然匯超人氣蔬食~午茶囉~
↑炎炎夏日~平日大魚大肉吃多了~偶爾吃素活動
讓綠色蔬食餐飲~暖化我們的心情及滿足我們的胃~
↑果然匯的價目表~再次鄭重的感覺
平日不上班及有空檔的朋友~真的很幸福
這裡平日不供應下午餐~所以午餐時刻
食客們~可以不急不徐的用餐到15點~
↑今日午茶帳單~我們有下載iEat饗愛吃
本月壽星~有95折優惠~哈~不無小補~每人省32元左右~
↑桌位簡單的餐具~
↑吃飯前~舉杯先~祝壽星生日快樂~身體健康
也祝自己和每一位朋友都要天天開心喔~
↑果然匯是我喜歡的蔬食餐廳之一
現在越來越多的蔬食主義者~吃素也是愛地球的表現
吃素也變成了最時尚的新潮流~
↑來瞧瞧~今日主廚為食客們準備啥好料
即然是吃素~我們就從新鮮的活氧蔬菜沙拉區開始
活氧蔬果SPA~從清潔~殺菌~新鮮的蔬果~讓食客吃的更安心
↑再搭上各式沙拉相關的配料~自己動手~想吃什麼
自己配~好幸福的感覺~
↑各式蔬食沙拉涼拌區
↑今日主食有牛蒡芋香拌飯~金瓜炒米粉~
↑媲美必勝客的披薩區~
↑各式蔬食壽司~都很美味~視覺效果也很讚~
↑各式熱食區
↑各式新鮮炸物~不油不膩~都有說明立牌~
↑各式烤物~今日有烤玉米筍~看到更愛的
黑糖花生烤麻糬~
↑各式可愛蒸物~小青覺得芋絲糕很好吃~
↑5口味湯品
↑2口味甜湯~白木耳蓮子紅棗湯~桂圓黑糯米
都是女生最愛的養身湯品~
↑還有現點現做~由主廚操刀的歐姆蛋捲~
↑除了鹹食外~甜點~也是受食客歡迎的部分
小青一定會留~另一個胃給甜點的~
↑飲品也有現榨的各式蔬果汁~真的是應有盡有
↑冰品提供的是饗食集團自家品牌的24濃作冰淇淋
它是引進義大利冰淇淋機~強調使用國產鮮乳
未加一滴水~無添加甘味劑~人工香精~乳化劑
口感綿密紥實~沁涼香濃~
↑看了吧檯的食物~再來瞧瞧我們吃了什麼好料
從這張照片開始~已經忘了誰吃了哪一盤~但可以肯定
這酥皮濃湯是菁夫婦的~
↑這2張類似的蔬食水果大餐~看起來是否
讓人有食指大動的衝動呢~
↑各式烤物及蒸籠裡的可愛包子
原來素食的花樣~也挺多的~美味丫~
↑各式壽司及現做的散壽司~看起來挺美~令人賞心悅目~
↑類似葷食裡的蝦鬆包菜~這裡包的是脆餅
好特別~每口咔滋咔滋的~令人精神都殊醒了~
↑這盤可以肯定的是小青第1盤夾來的食物
各式各樣的菜色~讓小青很興奮~因為小青愛吃菜喔~
↑最後都吃不太下了~拿了幾樣水果~大家一起享用喔~
↑這種沒有經過調温處理的巧克力~叫生巧克力
口感真的很新鮮~好吃~
↑最後的甜點+咖啡~幸福完美的結束這一餐
肚子再塞不下~這甜點肯定要吃它一盤
想想~小青也真厲害~為什麼吃自助百滙
總能吃這麼多~真是傷腦筋丫~
↑週末假日~餐廳內的人潮~真不是蓋的
現代人的休閒活動~想來~吃美食是大家的第一首選~
↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今日在板橋小遠百11樓
果然滙超人氣蔬食自助百滙~慶祝我家爸爸生日快樂~
↑吃飽喝足原討論~走路去新月橋逛逛消耗熱量
從11樓往外看~正下著不大不小的雨點~
↑那就各層樓慢晃~一樣可以消消吃飽飽的肚子
↑走著走著~我們又晃到了大遠百~板橋車站附近
真是逛街~購物~吃美食的天堂~
↑店家資訊
店名~果然匯異國創意蔬食buffet 板橋店
地址~新北市板橋區中山路一段152號11樓 (小遠百)
電話~02-29562888