新北板橋果然滙超人氣蔬食自助百匯~週末假日才有的下午茶饗宴~小遠百11樓~

↑這麼多樣可口的甜點~真是名符其實下午茶時光

今天112年8月19日週六~來場開心幸福的午茶邀約~

↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今天來到板橋小遠百11樓

享有全台最好吃蔬食百匯~果然匯超人氣蔬食~午茶囉~

↑炎炎夏日~平日大魚大肉吃多了~偶爾吃素活動

讓綠色蔬食餐飲~暖化我們的心情及滿足我們的胃~

↑果然匯的價目表~再次鄭重的感覺

平日不上班及有空檔的朋友~真的很幸福

這裡平日不供應下午餐~所以午餐時刻

食客們~可以不急不徐的用餐到15點~

↑今日午茶帳單~我們有下載iEat饗愛吃

本月壽星~有95折優惠~哈~不無小補~每人省32元左右~

↑桌位簡單的餐具~

↑吃飯前~舉杯先~祝壽星生日快樂~身體健康

也祝自己和每一位朋友都要天天開心喔~

↑果然匯是我喜歡的蔬食餐廳之一

之前有去過桃園的統領百貨7樓~有興趣點我聯結

現在越來越多的蔬食主義者~吃素也是愛地球的表現

吃素也變成了最時尚的新潮流~

↑來瞧瞧~今日主廚為食客們準備啥好料

即然是吃素~我們就從新鮮的活氧蔬菜沙拉區開始

活氧蔬果SPA~從清潔~殺菌~新鮮的蔬果~讓食客吃的更安心

↑再搭上各式沙拉相關的配料~自己動手~想吃什麼

自己配~好幸福的感覺~

↑各式蔬食沙拉涼拌區

↑今日主食有牛蒡芋香拌飯~金瓜炒米粉~

↑媲美必勝客的披薩區~

↑各式蔬食壽司~都很美味~視覺效果也很讚~

↑各式熱食區

↑各式新鮮炸物~不油不膩~都有說明立牌~

↑各式烤物~今日有烤玉米筍~看到更愛的

黑糖花生烤麻糬~

↑各式可愛蒸物~小青覺得芋絲糕很好吃~

↑5口味湯品

↑2口味甜湯~白木耳蓮子紅棗湯~桂圓黑糯米

都是女生最愛的養身湯品~

↑還有現點現做~由主廚操刀的歐姆蛋捲~

↑除了鹹食外~甜點~也是受食客歡迎的部分

小青一定會留~另一個胃給甜點的~

↑飲品也有現榨的各式蔬果汁~真的是應有盡有

↑冰品提供的是饗食集團自家品牌的24濃作冰淇淋

它是引進義大利冰淇淋機~強調使用國產鮮乳

未加一滴水~無添加甘味劑~人工香精~乳化劑

口感綿密紥實~沁涼香濃~

↑看了吧檯的食物~再來瞧瞧我們吃了什麼好料

從這張照片開始~已經忘了誰吃了哪一盤~但可以肯定

這酥皮濃湯是菁夫婦的~

↑這2張類似的蔬食水果大餐~看起來是否

讓人有食指大動的衝動呢~

↑各式烤物及蒸籠裡的可愛包子

原來素食的花樣~也挺多的~美味丫~

↑各式壽司及現做的散壽司~看起來挺美~令人賞心悅目~

↑類似葷食裡的蝦鬆包菜~這裡包的是脆餅

好特別~每口咔滋咔滋的~令人精神都殊醒了~

↑這盤可以肯定的是小青第1盤夾來的食物

各式各樣的菜色~讓小青很興奮~因為小青愛吃菜喔~

↑最後都吃不太下了~拿了幾樣水果~大家一起享用喔~

↑這種沒有經過調温處理的巧克力~叫生巧克力

口感真的很新鮮~好吃~

↑最後的甜點+咖啡~幸福完美的結束這一餐

肚子再塞不下~這甜點肯定要吃它一盤

想想~小青也真厲害~為什麼吃自助百滙

總能吃這麼多~真是傷腦筋丫~

↑週末假日~餐廳內的人潮~真不是蓋的

現代人的休閒活動~想來~吃美食是大家的第一首選~

↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今日在板橋小遠百11樓

果然滙超人氣蔬食自助百滙~慶祝我家爸爸生日快樂~

↑吃飽喝足原討論~走路去新月橋逛逛消耗熱量

從11樓往外看~正下著不大不小的雨點~

↑那就各層樓慢晃~一樣可以消消吃飽飽的肚子

↑走著走著~我們又晃到了大遠百~板橋車站附近

真是逛街~購物~吃美食的天堂~

↑店家資訊

店名~果然匯異國創意蔬食buffet 板橋店

地址~新北市板橋區中山路一段152號11樓 (小遠百)

電話~02-29562888