太原麵店｜台中新開文青麵店，牛肉麵是必點招牌，還有超人氣什錦麵，料多到爆！

這間位在台中北區的太原麵店是最近台中新開的文青麵館，主打各式各樣的麵食類，還有飯食及滷味，品項非常多樣化，半筋半肉牛肉麵是必點招牌，還有超人氣什錦麵也是人氣必點，裡頭配料多到爆！營業時間從早上十一點至晚上十點，中間不休息，想吃隨時都可以來

太原麵店五權店位置

太原麵店五權店位在台中北區五權路與中清路交叉口處，轉角間店面看起來相當氣派，外觀裝潢也非常有質感呢

太原麵店五權店環境

太原麵店五權店總共有兩層樓，一樓主要是櫃台及滷味區，也有提供需許的吧檯式座位

二樓座位數多，空間更加寬敞舒適，裝潢走文青風，整體乾淨明亮，白天有著美美的自然採光，還有靠窗的座位區，可以邊享用邊欣賞街景

太原麵店五權店菜單

太原麵店五權店滷味菜單

這邊是滷味的菜單，上頭都有清楚標示價格，不像有些麵店的滷味沒有標示價格，每次一夾完數字都相當驚人

滷味採自助夾取，品項非常多樣化，陳列整齊在滷味櫃中，夾取完再交給櫃台切盤淋醬

太原麵店五權店的滷味品項比一般麵店的滷味選擇還要多，滷味都滷得非常入味，糖糖還蠻推薦他們家的水晶餃、米血、海帶還有豆干也不錯吃

炸紅燒肉 80元

紅燒肉的份量比較精緻些，外皮炸的相當酥脆，裡頭肉質紮實，吃起來帶有迷人鹹香，搭配一旁小黃瓜一同享用更加爽口

燙青菜 45元

燙青菜有空心菜跟地瓜葉兩種，糖糖點的是地瓜葉，不會煮過爛，淋上店家自製醬汁，好吃不鹹膩

紅油炒手 60元

太原麵店的紅油炒手份量還不少，炒手比較小顆一些，外皮不會煮的爛爛的，裡頭的肉餡相當紮實，辣度約小辣，醬汁不會太鹹，還不錯吃

招牌麻辣綜合 50元

大原麵店的招牌麻辣綜合裡頭包含麻辣豆腐及鴨血，豆腐是採用板豆腐，吸附著麻辣湯汁，口感軟嫩，咬下去還會噴汁呢，麻辣鴨血也不錯，吃起來Q嫩Q嫩的帶小辣風味

紅燒半筋牛肉麵 170元

太原麵店的人氣必點招牌紅燒半筋牛肉麵，麵條可以選擇細麵或寬麵，湯頭採用牛骨、中藥材下去燉煮，紅燒湯頭溫順尾韻帶點微辣風味

牛肉的部分選的是牛腱的部位，帶有嫩筋，牛肉燉煮的相當入味，肉質軟嫩不柴，牛筋的部分也很軟Q

牛肉麵的麵條糖糖選了寬麵條，Q勁十足，嚼起來除了麵香味，還多了紅燒牛肉湯頭的香氣

超人氣什錦麵 150元

愛吃很多料的朋友一定不能錯過太原麵店這碗超人氣什錦麵，裡頭的配料包含蝦子、透抽、魷魚、骨仔肉、魚板、魚丸及蛤蜊，用湯匙一撈滿滿都是料，海陸通通吃得到

麵條部分是細麵，麵條Q彈不爛，吸附者大骨湯的精華，湯頭也不錯，喝起來不燥舌，裡頭還添加了肉燥增添風味

手工乾意麵 55元

跟糖糖一樣喜歡吃意麵的朋友們，在太原麵店也吃得到，糖糖點了手工乾意麵，裡頭搭配肉燥、豆芽菜、韭菜、蔥花及香菜

將麵條拌均勻，每一口都伴隨著肉燥鹹香，麵條Q勁十足，搭配爽脆豆芽菜，層次相當豐富

喜歡吃麵食的朋友可以來試試這間新開不久的太原麵店，品項多樣化，麵食、米飯通通有，還有各式各樣的滷味任你選，用餐環境很棒，乾淨明亮，還有涼涼的冷氣可以吹，營業時間從早上11點至晚上10點，中間不休息，下午想吃麵也吃得到