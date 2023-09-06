大師兄銷魂麵鋪(桃園新光影城店)｜一碗銷魂乾麵，一口銷魂辣油！等待美味的大排長龍時刻！ - 相片中的菲莉絲
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文章類別：美食-食記心得
身為喜歡到處嚐鮮、吃看看不同種類的料理。這次來吃連鎖體系的大師兄銷魂麵鋪。到底有多麼銷魂呢？？？
大師兄銷魂麵鋪 – 店面外觀
大師兄銷魂麵鋪主要的店都開在百貨商場為主
不僅是讓我們用餐方便
還有舒適的環境可用餐
逛完街後來吃麵
或是吃完午晚餐後再逛街都可以
大師兄銷魂麵鋪的風格
是大量白色系及木頭元素構成
簡約清新的白色系風格
還有簡單俐落的LOGO文字
加上獨特有趣的店名
讓人一眼就難以忘記
我們今天來到桃園新光影城店的大師兄銷魂麵鋪
位置在商場2樓轉角處
雖然不是位於最顯眼的地點
不過每次用餐時間經過
總是排滿用餐人群
大師兄銷魂麵鋪 – 用餐環境
寬敞的用餐環境
用餐尖峰時期
總是一位難求
服務人員每個都忙進忙出
餐點上桌時
服務人員也會一一講解吃法
若有問題可請服務人員協助
在這裡用餐需收取服務費
大師兄銷魂麵鋪 – 菜單
店門口外面有菜單
或是參考最新的線上菜單
菜單種類分成單點、套餐式、小菜、另販售乾拌麵
內用消費方式為每人一份套餐
食量大者可再另加一份銷魂麵+ $80元
如果有不吃辣的朋友
建議點餐時可在菜單上勾選麵不辣
大師兄銷魂麵鋪 – 餐點分享
免費白開水
內用有白開水可喝
若是喝不夠再跟服務人員說一聲
這天我們點了這些
麻辣牛肉片+銷魂麵（套餐）
清燉牛肉片+銷魂麵（套餐）
這2種套餐價格皆為 $300元
以這個餐點份量來說有點小貴
若是份量可以再多一些
就更划算了
麻辣牛肉片
香辣牛肉湯與厚度剛剛好的牛肉片
牛肉湯喝起來是微辣的程度
味道比較清爽一些
沒有到非常的濃郁
是屬於麻而不辣的牛肉湯種類
今天的主角就是這碗銷魂麵
期待已久的餐點終於上桌
每一碗銷魂麵會有1顆溏心蛋
麵條偏粗
吃起來口感是QQ的非常有嚼勁
而且這碗拌麵本身是微辣
店家有加特製銷魂辣油
再拌上獨門私釀醬汁
所以吃起來真的是非常銷魂美味
在外面都沒吃過類似口味的乾拌麵
對於不敢吃辣的朋友也是可接受的程度
如果吃起來覺得麵太乾
也可以將牛肉湯汁加一點進去
稍微拌一下也可以
若要說缺點的話
那就是麵條的份量略少
吃沒幾口就沒了
如果是大食量的朋友
可再另加一份銷魂麵+ $80元
滷鴨血
每份套餐都會附的滷鴨血
每碗鴨血份量都不少
大約有2-3塊
鴨血本身飽滿Q彈
辣度也是微辣
算是開胃小點
清燉牛肉片
這碗肉片使用美國雪花牛
口感肥瘦均勻剛剛好
又有點像是火鍋肉片
今天吃到最喜歡的餐點
就是這碗清燉牛肉片
湯頭與肉片都是鮮美清爽
吃多也不會膩
牛肉處理得極好
建議趁熱吃
才能品嘗到最佳風味
清燉牛肉片套餐會附上特調醬料
醬料是酸酸甜甜的風味
清燉牛肉片沾這個醬汁剛剛好
大師兄銷魂麵鋪 – 用餐心得
整體用餐過程中
餐點美味、環境舒適
若撇除餐點價位不看
是會讓我想持續回訪的店家
如果喜歡在家自己動手料理
也可以買大師兄出的乾拌麵組合、袋裝零食
回家料理也是不錯的選擇
大師兄銷魂麵鋪 – 店家資訊
名稱：大師兄銷魂麵舖-桃園新光影城店
地址：桃園市中壢區春德路107號
營業時間：週一至週五11:00-20:30、週六週日11:00-21:30
電話：03-2875471