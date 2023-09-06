大師兄銷魂麵鋪(桃園新光影城店)｜一碗銷魂乾麵，一口銷魂辣油！等待美味的大排長龍時刻！ - 相片中的菲莉絲

身為喜歡到處嚐鮮、吃看看不同種類的料理。這次來吃連鎖體系的大師兄銷魂麵鋪。到底有多麼銷魂呢？？？

大師兄銷魂麵鋪 – 店面外觀

大師兄銷魂麵鋪主要的店都開在百貨商場為主

不僅是讓我們用餐方便

還有舒適的環境可用餐

逛完街後來吃麵

或是吃完午晚餐後再逛街都可以

大師兄銷魂麵鋪的風格

是大量白色系及木頭元素構成

簡約清新的白色系風格

還有簡單俐落的LOGO文字

加上獨特有趣的店名

讓人一眼就難以忘記

我們今天來到桃園新光影城店的大師兄銷魂麵鋪

位置在商場2樓轉角處

雖然不是位於最顯眼的地點

不過每次用餐時間經過

總是排滿用餐人群

大師兄銷魂麵鋪 – 用餐環境

寬敞的用餐環境

用餐尖峰時期

總是一位難求

服務人員每個都忙進忙出

餐點上桌時

服務人員也會一一講解吃法

若有問題可請服務人員協助

在這裡用餐需收取服務費

大師兄銷魂麵鋪 – 菜單

店門口外面有菜單

或是參考最新的線上菜單

菜單種類分成單點、套餐式、小菜、另販售乾拌麵

內用消費方式為每人一份套餐

食量大者可再另加一份銷魂麵+ $80元

如果有不吃辣的朋友

建議點餐時可在菜單上勾選麵不辣

大師兄銷魂麵鋪 – 餐點分享

免費白開水

內用有白開水可喝

若是喝不夠再跟服務人員說一聲

這天我們點了這些

麻辣牛肉片+銷魂麵（套餐）

清燉牛肉片+銷魂麵（套餐）

這2種套餐價格皆為 $300元

以這個餐點份量來說有點小貴

若是份量可以再多一些

就更划算了

麻辣牛肉片

香辣牛肉湯與厚度剛剛好的牛肉片

牛肉湯喝起來是微辣的程度

味道比較清爽一些

沒有到非常的濃郁

是屬於麻而不辣的牛肉湯種類

今天的主角就是這碗銷魂麵

期待已久的餐點終於上桌

每一碗銷魂麵會有1顆溏心蛋

麵條偏粗

吃起來口感是QQ的非常有嚼勁

而且這碗拌麵本身是微辣

店家有加特製銷魂辣油

再拌上獨門私釀醬汁

所以吃起來真的是非常銷魂美味

在外面都沒吃過類似口味的乾拌麵

對於不敢吃辣的朋友也是可接受的程度

如果吃起來覺得麵太乾

也可以將牛肉湯汁加一點進去

稍微拌一下也可以

若要說缺點的話

那就是麵條的份量略少

吃沒幾口就沒了

如果是大食量的朋友

可再另加一份銷魂麵+ $80元

滷鴨血

每份套餐都會附的滷鴨血

每碗鴨血份量都不少

大約有2-3塊

鴨血本身飽滿Q彈

辣度也是微辣

算是開胃小點

清燉牛肉片

這碗肉片使用美國雪花牛

口感肥瘦均勻剛剛好

又有點像是火鍋肉片

今天吃到最喜歡的餐點

就是這碗清燉牛肉片

湯頭與肉片都是鮮美清爽

吃多也不會膩

牛肉處理得極好

建議趁熱吃

才能品嘗到最佳風味

清燉牛肉片套餐會附上特調醬料

醬料是酸酸甜甜的風味

清燉牛肉片沾這個醬汁剛剛好

大師兄銷魂麵鋪 – 用餐心得

整體用餐過程中

餐點美味、環境舒適

若撇除餐點價位不看

是會讓我想持續回訪的店家

如果喜歡在家自己動手料理

也可以買大師兄出的乾拌麵組合、袋裝零食

回家料理也是不錯的選擇

大師兄銷魂麵鋪 – 店家資訊

名稱：大師兄銷魂麵舖-桃園新光影城店

地址：桃園市中壢區春德路107號

營業時間：週一至週五11:00-20:30、週六週日11:00-21:30

電話：03-2875471