車用香氛推薦|HEAVEN LAFA天堂費洛香開箱，日本進口香氛片，持久質感香氛

還記得嗎？之前跟你們分享過一個很有個性的香氛品牌HEAVEN LAFA天堂費洛香，當時在新竹巨城百貨快閃店就讓我留下深刻印象，迷人的木質調香氛讓我的房間療癒又放鬆。最近在練習開車，馬上想到HEAVEN LAFA，這次推出全新的升級版車用香氛囉！超有質感！而且還能一次打包4種香味！馬上來開箱跟你們分享！

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LAFA 天堂費洛香 | 專屬折扣碼: 「allison」

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HEAVEN LAFA天堂費洛香|品牌介紹

“BE PERSONALITY, BE UNIQUE.”— HEAVEN LAFA

強調個性與獨特性的時尚香氛品牌HEAVEN LAFA，不刻意區分男香女香，以時尚、神秘、個性為品牌精神，強烈的品牌意象，擄獲許多注重生活質感的潮流人士推薦。以埃及法老形象為LOGO，外包裝以簡約黑色搭配埃及文字，凹凸立體印刷在硬挺紙盒上，彷彿重現埃及石牆烙印，特別又時尚的包裝不管送男生或女生都很適合，呼應著品牌的中性香調精神。

2023升級版車用香氛|心得推薦

拿到駕照已超過10年，一直沒有勇氣上路，最近開始抽空練習開車，想到香味能舒緩緊張的心情，馬上帶著HEAVEN LAFA車用香氛來陪我練車！而且不區分男香女香的中性香調，開弟弟的車也沒問題，女生如果跟另一半或家人共用車的話，選擇中性香調就很適合！男生也可以接受的香氛！

HEAVEN LAFA天堂費洛香車用香氛，設計成很有質感的小金磚夾，共有四色，我這次選了埃及塔磚金 𝗚𝗼𝗹𝗱、艷后玫瑰金 𝗥𝗼𝘀𝗲，實品低調內斂的金屬光澤低調奢華，很時尚精緻的配件！

選擇障礙可以放心了， LAFA車香也太貼心！一次贈送4款香氛：

07 神獸阿努比：皮革琥珀

TOP：小荳蔻、紫羅蘭、皮革、香檸檬

MIDDLE：鳶尾花、埃及紙莎草、琥珀、粉紅胡椒

BASE：檀香木、雪松、白蜂蜜、巴西紅木

這款是我上次選的香水同款香味，喜歡木質調的朋友一定會被檀香木的味道療癒！很有質感又有記憶點的香氣，在車內空間也能獲得平靜舒緩的氣息。



21 法老王帝國+：香草檀木

TOP：苦香橙、粉紅葡萄柚

MIDDLE：白玫瑰、菸草、橙花

BASE：香草、檀香、廣藿香

這款小清新的花果香，不會太甜膩，葡萄柚香氣帶來愉悅活力的氣息，早晨出門兜風感覺很適合這款，給人活潑愉悅的氣氛。



23 永生法老魂：龍涎麝香

TOP：黑莓、佛手柑、橡木

MIDDLE：蜂蠟、牡丹、小蒼蘭、粉紅胡椒

BASE：龍涎香、琥珀、麝香

黑莓與小蒼蘭的味道很舒服解壓，有點像高級髮廊的香味，甜甜的卻不過度濃烈，男生車上如果散發這個香味感覺會很加分！ 哈哈！



82 愛神哈索爾：烏木玫瑰

TOP：丁香、覆盆子

MIDDLE：大馬士革玫瑰、天竺葵

BASE：烏木、雪松、岩蘭草

玫瑰的味道好舒服！不會太甜的香味，男生也可接受的淡雅花香，很高雅！

HEAVEN LAFA埃及金磚車用香氛組合包

一盒內有金磚夾一組、香氛補充包4包(內含2片)，精美禮盒包裝很適合送禮喔！我覺得最貼心的就是一次附4種不同香味，這樣送人感覺很大氣！而且中性香調對於送禮對象也不限男女，不管自用或送禮都很棒！聽說這款現在是進口車主首選新車禮喔！

2023升級版車用香氛|產品特色

二代𝗣𝗥𝗢版的升級版HEAVEN LAFA天堂費洛香有哪些特點呢？現在就來跟你們分享，比較過市面上各種車香後，LAFA車香最吸引我的地方！

首先關於香氛產品，大家最在乎的當然還是持香度跟散香的效果如何？LAFA二代𝗣𝗥𝗢版香氛片材質使用日本進口的喔！底部新增對流孔洞，散香更持久、順暢。磁吸式背蓋設計，香蕊安裝/更換都超方便！背夾有保護套 0.5mm 厚度，可避免愛車被刮傷，這點對於愛車人士超重要，女生要送給男生禮物的話，選這款就沒問題啦！

香氛補充包的香味質感很耐聞，沒有人工化學味，而且可以持久散香 40 天！採用美國 IFF 精油，通過國際 IFRA 認證、SGS 重金屬檢驗認證，安全有保障。如果你之前已經購入一代車夾的車主們也不用擔心！新款香氛補充包可適用一二代車夾喔！

小金磚夾是採用高精度鋅合金手工打磨，霧面絲滑的手感真的超讚！而且耐高溫、無毒，使用起來更安心。

開闊式出風口的設計，香味自然散出不堵塞，難怪持香度跟散香效果都很厲害！

小金磚夾真的很簡單，連我都可以一秒安裝！

質感俐落的外型，瞬間成為車內的時尚配件！

HEAVEN LAFA車用香氛時尚配件讓愛車質感升級

質感車香可以讓你的愛車瞬間升級，療癒香氛也能讓每一次的旅途更愉悅！香氣對於我來說，是生活中不可或缺的要素，不管是房間室內，或是移動的車內空間，能夠一直被香氛環繞就是一種幸福啊！如果你在尋找外觀與實力兼具的車用香氛，推薦你HEAVEN LAFA天堂費洛香，值得入手的精品質感品牌。

送禮也非常適合喔！很有質感又體面！

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HEAVEN LAFA天堂費洛香｜實體門市

台北京站1樓 ZARA對面

台中勤美2樓 綠藤生機對面

高雄夢時代1樓 小米旁

(快閃) 台北統一時代1樓 11.01~2024.01.08

(快閃) 桃園大江３樓 10.01~2024.02.29

(快閃) 台南新光中山店３樓 10.4~2024.08.31

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