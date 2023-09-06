【冷凍食品】名廚美饌 好市多獨家販售 香滷牛肉乾拌麵X台式蘿蔔糕 獨食推薦

名廚美饌

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對於一個長時間在電腦前工作的我來說，如果家裡沒人在，只有我一個人吃飯，

我就會想做個省時省力的餐點來用餐，趕快吃飽又可以趕快上工。

而我最近的獨食好朋友就是名廚美饌在好市多獨家販售的香滷牛肉乾拌麵和台式蘿蔔糕了

一盒裡面有四份，需要冷凍保存~

裡面有麵條，牛肉醬包和辣醬包~

雖然他是乾拌麵，但他其實有三種吃法，最呼應品名的就是做成乾拌麵了~

麵條煮到自己喜歡的軟度後，就可以起鍋乾拌，這個麵條是沒有添加防腐劑的喔，

彈性極佳又耐煮，口感非常好，寬版又有厚度的麵體，非常討我的喜歡

他們家的這個辣醬是有加豆豉的，所以大家可以斟酌自己的口味來加，辣度也很夠，是我的菜~

喜歡喝湯的朋友，也可以把他做成乾濕分離，就是乾拌麵和牛肉湯組合，兩種享受大滿足，

或是也可以全部加一起，變成大大碗的牛肉麵，辣辣的湯好開胃，實在是太喜歡了

這個精選的牛腱肉，在湯裡煮開更能舒展筋骨，每一塊都好可口，肉感十足，好好吃~

加上自己喜歡吃的配料，豪華的牛肉麵在家也可以輕鬆享用，非常推薦獨食的美食家來品嘗

另外這款台式蘿蔔糕我也很推的原因是，他竟然是冷凍的，以往買的蘿蔔糕都是冷藏的，

尤其是自己獨居，常常來不及吃完就壞掉了，現在認識了這個可以冷凍保存的蘿蔔糕真是太好了，

品嘗美食再也不用有時間壓力，保存期限可達一年呢

兩面煎的恰恰就可以起鍋囉~

看看這脆皮有多誘人

淋上自己喜歡的醬汁就可以開動囉~

我以前有買過一種吃起來像橡皮的蘿蔔糕，超難吃，

當時看到這款是冷凍的，我原本有點擔心他會不會味道沒有很好，

事實證明是我多慮了，他煎起來裡面的質地非常軟綿濕潤又細膩，

而且蔥酥、紅蔥頭、豬絞肉和蝦米也穿插其中，用料豐富香氣十足，讓人回味無窮~

他的氣味好到，我很喜歡把他放到粥裡面一起煮，都不用再額外調味，整碗粥就變的超好吃的啦

煮這種辣魚湯的時候我也會放，這次一邊放了嫩豆腐，另一邊就放了煎過的台式蘿蔔糕

煎過的台式蘿蔔糕比起沒煎過的下去煮，會更完整一點，喜歡吃那種化在湯裡面的就不用先去煎他。

配上這個辣辣的湯一起享用，根本就是人間美味，真是太愛了

跟我一樣喜歡吃牛肉麵和台式蘿蔔糕，或是正在找可以快速出餐的冷凍食品的朋友，

可以到他們官網或好市多採購喔~

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