綠萼159地中海南法料理～食尚玩家推薦台中爆美地中海森林系歐式庭園餐廳，兔奴俱樂部，親子友善餐廳，寵物友善餐廳，求婚約會餐廳，PARTY包場抓周推薦！【台中北屯美食】 - 旅人Carrie愛漫遊

台中北屯最美的庭園餐廳，南法蔚藍海岸地中海料理專業，戶外庭園花草與輕鬆用餐環境，洋溢著濃厚的異國氣氛！空間寬敞，設施完善，適合聚餐和約會、聚餐、台中活動包場，親子友善餐廳，寵物友善餐廳，兔奴俱樂部的療癒系兔寶貝陪您樂享美食！

目次

綠萼159地中海南法料理｜交通方式

「綠萼159地中海南法料理」位於台中北屯區山西路三段，近崇德路三段，

自行開車，可停車在餐廳周邊的路邊停車格，

崇德路三段上有仁和公園停車場，步行約5分鐘即可抵達餐廳。

綠萼159地中海南法料理｜用餐環境

「綠萼159地中海南法料理」為食尚玩家也慕名前來報導的兔奴天堂，

還是台中最美歐式餐廳，台中親子友善餐廳，台中寵物友善餐廳，

台中浪漫約會歐式餐廳的最佳推薦，台中北屯美食推薦，

總共有2層樓的用餐空間，用心營造出地中海森林系餐廳的氛圍，

從餐廳外觀欣賞，真是一棟很美的歐式造景綠建築！

總共有2層樓的用餐空間，

「綠萼159地中海南法料理」1F，

以4~8人桌為主，寬敞舒適，採光明亮，有良好的動線規畫，

餐桌之間的桌距安排得很恰當，讓每個人都能輕鬆開懷地用餐，

由於用餐場地超大，加上專賣地中海料理，餐點豐盛多元化，

很適合舉辦團體聚餐、包場活動、小型婚宴、抓周、求婚派對……等，

有包場需求歡迎直接跟店家洽詢，

綠萼159的專業團隊，能夠讓每一次包場派對都有最精彩的呈現。

最棒的是整個空間都是精心布置的網美造景，

各個角落都好適合拍美照，Carrie和家人都超喜歡，拍得好過癮！

1F洗手間，

外牆壁畫很吸睛。

1F還有提供很多兔子主題的布偶和配件，

髮箍、娃娃、玩偶、墨鏡等等，可以自由借用來當拍照道具，

記得用完後放回原位。

1F後側是老闆娘飼養的兔寶貝集合區，

必須脫鞋才能進入，輕聲細語，不要嚇到兔子喔，

餐廳歡迎每個人來這裡和兔子們做友善良性互動，

服務人員會在旁邊指導協助客人和兔子互動拍照，

最後還會贈送綠萼159兔兔明信片給友和兔寶貝拍照的人，

相當有紀念意義，兔奴、兔迷一定要把握這難得的親近兔兔機會！

「綠萼159地中海南法料理」2F，

一樣是寬敞浪漫的用餐空間，約可容納25-30人。

2F場地還可以當成畫作展示空間，牆面上懸掛著知名畫家的作品，

來此用餐感受到濃濃藝術氣息，吃飽之後更可近距離欣賞畫作。

當用餐時，座位旁還有提供置物籃可放隨身物品，設想貼心周到。

2F還有設置兔子和天竺鼠專屬的「兔奴俱樂部」，

這處兔子、龍貓、天竺鼠的專屬空間，

裡面的擺設裝飾非常用心，簡直是兔兔們的網美景點，還有加裝止滑墊，

讓和主人一起來用餐的寵物，有個很安全和漂亮的玩樂空間，

兔奴們還在這裡拍下自家寵物的美照，甚至刊登在雜誌上，

「綠萼159地中海南法料理」的用心讓大家深深感受到！

綠萼159地中海南法料理｜菜單MENU

南法尼斯雙人餐、蔚藍海岸四人分享餐、

可以單點的肉類、海鮮、沙拉、義大利麵、燉飯、小食、炸物、飲料、甜點，

道道都是精彩美味，可以依照聚餐人數來選擇。

此次Carrie帶著75歲老媽、兒子Alex、閨蜜一起來品嚐，

特別點了「蔚藍海岸四人分享餐」，其中幾個品項更加價升級，

前菜：黑松露野菇+法國長棍麵包+南法香草脆餅+番茄莎莎醬&芥末塔塔醬

沙拉：經典地中海尼斯沙拉

湯品：香甜南瓜濃湯、新鮮野菇清湯、奶油蘑菇濃湯+30

主餐：蜜汁燒烤豬肋排、蔚藍海岸海鮮拼盤+300

義大利麵：辣子雞丁義大利麵

飲品：南非國寶茶、粉紅佳人微泡、蔓越莓果醋

甜點：經典巧克力蛋糕、鮮奶酪

綠萼159地中海南法料理｜菜色分享

前菜：黑松露野菇+法國長棍麵包+南法香草脆餅+番茄莎莎醬&芥末塔塔醬

主廚特地從南法進口各式香料，使得餐點呈現地中海料理的精華，

炒過的野菇搭配黑松露，香氣更上一層樓，

野菇綿軟飽含水分，放在皮酥內軟的法國長棍麵包上一起享用，簡直是絕配，

南法香草脆餅與番茄莎莎醬&芥末塔塔醬，具備甜酸微辣的酥脆口感，

總之這道前菜，可以隨心所欲自由搭配，成為最貼合心意的異國料理！

沙拉：經典地中海尼斯沙拉

單純卻非常受歡迎的地中海特色沙拉，

充分運用了盛產的多種陽光蔬果和漁獲、雞蛋，非常新鮮爽脆，

強調天然食材不過度烹煮，再淋上主廚特調醬汁，

看起來色彩繽紛，吃起來清爽營養，是超級開胃又健康的沙拉。

湯品：香甜南瓜濃湯、新鮮野菇清湯、奶油蘑菇濃湯+30

香甜南瓜濃湯

營養價值很高的南瓜，熬煮出香濃甜郁的湯品，

喝得到南瓜的新鮮滋味，甜甜的口味，特別令小朋友和女生喜愛。

新鮮野菇清湯

雖然是清湯，但交織著野蕈菇香味，

野菇彈牙的口感，讓湯品喝起來更溫潤滑順。

奶油蘑菇濃湯+30

香濃的奶油滋味，和蘑菇搭配得相當出色，

蘑菇還看得見顆粒狀，真材實料，是一種專屬成人的深邃湯品滋味。

主餐：蜜汁燒烤豬肋排、蔚藍海岸海鮮拼盤+300

蜜汁燒烤豬肋排

肉質優異的豬肋排，刷上主廚獨門秘方調味的蜜汁，再灑滿芝麻提味，

加上相當厲害的烤功，烤得恰到好處，將鮮甜肉汁完全鎖住，

一口咬下，滿嘴是嫩口多汁，鮮香夠勁，完全入味的豬肋排妙滋味，

感受到豐富多層次的吃肉快感，不油膩不死鹹，吃過就好讓人好懷念！

蔚藍海岸海鮮拼盤+300

豐盛大器的海鮮拼盤，一上桌香氣噴鼻，引起大家驚嘆讚美，

酥炸海鮮的魚塊、鮮蝦、透抽，

主廚用料毫不手軟，炸魚很大塊，鮮蝦超大隻。

還有超大片的白醬鱸魚，

先煎再烤，鎖住鱸魚的鮮甜肉汁，

再淋上主廚特調的香濃白醬，

吃得到酥脆的魚皮，魚肉軟嫩適中，還帶有魚汁的鮮甜，

選擇魚類好的高蛋白質，讓身體更感滋養，海鮮控的必點主餐！

義大利麵：辣子雞丁義大利麵

使用香麻油、花椒油等來提味，吃起來麻而不辣，香氣四溢，

雞腿肉特別鮮嫩軟滑，麵條紮實彈牙，還有四季豆、玉米筍等配料，

通通都沾上特調的椒麻滋味，銷魂的口感，不愧是頗受歡迎的人氣餐點。

飲品：南非國寶茶、粉紅佳人微泡、蔓越莓果醋

南非國寶茶的茶色清新雅致，

無咖啡因，喝起來很潤喉，同時不擔心影響晚上睡眠。

粉紅佳人微泡

採用莓果和可爾必思來特調，微氣泡飲的口感，

喝起來酸甜舒爽，有迷人的水果香氣，

柔美的色澤好適合網美拍照，也讓Carrie的少女心大噴發。

蔓越莓果醋

紅寶色澤般的亮眼果醋，喝起來微甜微酸，

去油解膩，順口清新。

甜點：經典巧克力蛋糕、鮮奶酪

經典巧克力蛋糕

擁有苦甜巧克力滋味，蛋糕體微微濕潤，

搭配奶油則是畫龍點睛，吃起來更加濃郁厚實。

鮮奶酪

手作鮮奶酪，吃起來綿密滑嫩，口感相當紮實，

上面淋著些許蔓越莓果醬，愈吃愈愛上她了。

綠萼159地中海南法料理｜品嚐心得

「綠萼159 地中海南法料理」有著療癒系超萌店兔坐鎮在餐廳裡，

跳脫一般貓貓狗狗，以兔兔、天竺鼠為主軸，好特別的寵物友善餐廳，

提供小道具、背景牆等裝飾，讓主人和寵物一起拍美照，

用餐環境洋溢歐式氛圍，道道自豪的地中海料理，豐盛彭湃又美味，

還可以邊享受美食，邊欣賞藝術家的創作，

更提供很讚的包場服務，

團體聚餐、包場活動、小型婚宴、生日派對、抓周派對、求婚約會、訂婚派對、同學會……等等，

台中市北屯區必吃美食，呼朋引伴一起趕快預約！(包場照片來自綠萼159粉專)

綠萼159地中海南法料理｜店家資訊

地址：台中市北屯區山西路三段159號1樓

電話：04-2422-6250

粉絲團：https://www.facebook.com/159bunnygarden

線上訂位 https://table.yo-svip.com/Reserve/Reserve?store=MjI0XzU0Mg%3D%3D

營業時間：11:00-14:30、17:00-20:30 公休日：每週二

付款方式：現金、LinePay、信用卡

停車場：路邊停車格、幸福車房停車場（崇九站）、幸福車房山西站

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

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