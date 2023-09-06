綠萼159地中海南法料理～食尚玩家推薦台中爆美地中海森林系歐式庭園餐廳，兔奴俱樂部，親子友善餐廳，寵物友善餐廳，求婚約會餐廳，PARTY包場抓周推薦！【台中北屯美食】 - 旅人Carrie愛漫遊

Carrie Wu
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文章類別：美食-食記心得
台中北屯最美的庭園餐廳，南法蔚藍海岸地中海料理專業，戶外庭園花草與輕鬆用餐環境，洋溢著濃厚的異國氣氛！空間寬敞，設施完善，適合聚餐和約會、聚餐、台中活動包場，親子友善餐廳，寵物友善餐廳，兔奴俱樂部的療癒系兔寶貝陪您樂享美食！
「綠萼159地中海南法料理」位於台中北屯區山西路三段，近崇德路三段，自行開車，可停車在餐廳周邊的路邊停車格，崇德路三段上有仁和公園停車場，步行約5分鐘即可抵達餐廳。
「綠萼159地中海南法料理」為食尚玩家也慕名前來報導的兔奴天堂，還是台中最美歐式餐廳，台中親子友善餐廳，台中寵物友善餐廳，台中浪漫約會歐式餐廳的最佳推薦，台中北屯美食推薦，總共有2層樓的用餐空間，用心營造出地中海森林系餐廳的氛圍，從餐廳外觀欣賞，真是一棟很美的歐式造景綠建築！
總共有2層樓的用餐空間，「綠萼159地中海南法料理」1F，以4~8人桌為主，寬敞舒適，採光明亮，有良好的動線規畫，餐桌之間的桌距安排得很恰當，讓每個人都能輕鬆開懷地用餐，由於用餐場地超大，加上專賣地中海料理，餐點豐盛多元化，很適合舉辦團體聚餐、包場活動、小型婚宴、抓周、求婚派對……等，有包場需求歡迎直接跟店家洽詢，綠萼159的專業團隊，能夠讓每一次包場派對都有最精彩的呈現。
最棒的是整個空間都是精心布置的網美造景，各個角落都好適合拍美照，Carrie和家人都超喜歡，拍得好過癮！
1F洗手間，外牆壁畫很吸睛。
1F還有提供很多兔子主題的布偶和配件，髮箍、娃娃、玩偶、墨鏡等等，可以自由借用來當拍照道具，記得用完後放回原位。
1F後側是老闆娘飼養的兔寶貝集合區，必須脫鞋才能進入，輕聲細語，不要嚇到兔子喔，
餐廳歡迎每個人來這裡和兔子們做友善良性互動，服務人員會在旁邊指導協助客人和兔子互動拍照，
最後還會贈送綠萼159兔兔明信片給友和兔寶貝拍照的人，相當有紀念意義，兔奴、兔迷一定要把握這難得的親近兔兔機會！
「綠萼159地中海南法料理」2F，一樣是寬敞浪漫的用餐空間，約可容納25-30人。
2F場地還可以當成畫作展示空間，牆面上懸掛著知名畫家的作品，來此用餐感受到濃濃藝術氣息，吃飽之後更可近距離欣賞畫作。
當用餐時，座位旁還有提供置物籃可放隨身物品，設想貼心周到。
2F還有設置兔子和天竺鼠專屬的「兔奴俱樂部」，這處兔子、龍貓、天竺鼠的專屬空間，裡面的擺設裝飾非常用心，簡直是兔兔們的網美景點，還有加裝止滑墊，讓和主人一起來用餐的寵物，有個很安全和漂亮的玩樂空間，兔奴們還在這裡拍下自家寵物的美照，甚至刊登在雜誌上，「綠萼159地中海南法料理」的用心讓大家深深感受到！
南法尼斯雙人餐、蔚藍海岸四人分享餐、可以單點的肉類、海鮮、沙拉、義大利麵、燉飯、小食、炸物、飲料、甜點，道道都是精彩美味，可以依照聚餐人數來選擇。此次Carrie帶著75歲老媽、兒子Alex、閨蜜一起來品嚐，特別點了「蔚藍海岸四人分享餐」，其中幾個品項更加價升級，前菜：黑松露野菇+法國長棍麵包+南法香草脆餅+番茄莎莎醬&芥末塔塔醬沙拉：經典地中海尼斯沙拉湯品：香甜南瓜濃湯、新鮮野菇清湯、奶油蘑菇濃湯+30主餐：蜜汁燒烤豬肋排、蔚藍海岸海鮮拼盤+300義大利麵：辣子雞丁義大利麵飲品：南非國寶茶、粉紅佳人微泡、蔓越莓果醋甜點：經典巧克力蛋糕、鮮奶酪
主廚特地從南法進口各式香料，使得餐點呈現地中海料理的精華，炒過的野菇搭配黑松露，香氣更上一層樓，野菇綿軟飽含水分，放在皮酥內軟的法國長棍麵包上一起享用，簡直是絕配，南法香草脆餅與番茄莎莎醬&芥末塔塔醬，具備甜酸微辣的酥脆口感，總之這道前菜，可以隨心所欲自由搭配，成為最貼合心意的異國料理！
單純卻非常受歡迎的地中海特色沙拉，充分運用了盛產的多種陽光蔬果和漁獲、雞蛋，非常新鮮爽脆，強調天然食材不過度烹煮，再淋上主廚特調醬汁，看起來色彩繽紛，吃起來清爽營養，是超級開胃又健康的沙拉。
香甜南瓜濃湯營養價值很高的南瓜，熬煮出香濃甜郁的湯品，喝得到南瓜的新鮮滋味，甜甜的口味，特別令小朋友和女生喜愛。
新鮮野菇清湯雖然是清湯，但交織著野蕈菇香味，野菇彈牙的口感，讓湯品喝起來更溫潤滑順。
奶油蘑菇濃湯+30香濃的奶油滋味，和蘑菇搭配得相當出色，蘑菇還看得見顆粒狀，真材實料，是一種專屬成人的深邃湯品滋味。
蜜汁燒烤豬肋排肉質優異的豬肋排，刷上主廚獨門秘方調味的蜜汁，再灑滿芝麻提味，加上相當厲害的烤功，烤得恰到好處，將鮮甜肉汁完全鎖住，一口咬下，滿嘴是嫩口多汁，鮮香夠勁，完全入味的豬肋排妙滋味，感受到豐富多層次的吃肉快感，不油膩不死鹹，吃過就好讓人好懷念！
蔚藍海岸海鮮拼盤+300豐盛大器的海鮮拼盤，一上桌香氣噴鼻，引起大家驚嘆讚美，酥炸海鮮的魚塊、鮮蝦、透抽，主廚用料毫不手軟，炸魚很大塊，鮮蝦超大隻。
還有超大片的白醬鱸魚，先煎再烤，鎖住鱸魚的鮮甜肉汁，再淋上主廚特調的香濃白醬，吃得到酥脆的魚皮，魚肉軟嫩適中，還帶有魚汁的鮮甜，選擇魚類好的高蛋白質，讓身體更感滋養，海鮮控的必點主餐！
使用香麻油、花椒油等來提味，吃起來麻而不辣，香氣四溢，雞腿肉特別鮮嫩軟滑，麵條紮實彈牙，還有四季豆、玉米筍等配料，通通都沾上特調的椒麻滋味，銷魂的口感，不愧是頗受歡迎的人氣餐點。
南非國寶茶的茶色清新雅致，無咖啡因，喝起來很潤喉，同時不擔心影響晚上睡眠。
粉紅佳人微泡採用莓果和可爾必思來特調，微氣泡飲的口感，喝起來酸甜舒爽，有迷人的水果香氣，柔美的色澤好適合網美拍照，也讓Carrie的少女心大噴發。
蔓越莓果醋紅寶色澤般的亮眼果醋，喝起來微甜微酸，去油解膩，順口清新。
經典巧克力蛋糕擁有苦甜巧克力滋味，蛋糕體微微濕潤，搭配奶油則是畫龍點睛，吃起來更加濃郁厚實。
鮮奶酪手作鮮奶酪，吃起來綿密滑嫩，口感相當紮實，上面淋著些許蔓越莓果醬，愈吃愈愛上她了。
「綠萼159 地中海南法料理」有著療癒系超萌店兔坐鎮在餐廳裡，跳脫一般貓貓狗狗，以兔兔、天竺鼠為主軸，好特別的寵物友善餐廳，提供小道具、背景牆等裝飾，讓主人和寵物一起拍美照，用餐環境洋溢歐式氛圍，道道自豪的地中海料理，豐盛彭湃又美味，還可以邊享受美食，邊欣賞藝術家的創作，
更提供很讚的包場服務，團體聚餐、包場活動、小型婚宴、生日派對、抓周派對、求婚約會、訂婚派對、同學會……等等，台中市北屯區必吃美食，呼朋引伴一起趕快預約！(包場照片來自綠萼159粉專)
地址：台中市北屯區山西路三段159號1樓電話：04-2422-6250粉絲團：https://www.facebook.com/159bunnygarden線上訂位 https://table.yo-svip.com/Reserve/Reserve?store=MjI0XzU0Mg%3D%3D營業時間：11:00-14:30、17:00-20:30 公休日：每週二付款方式：現金、LinePay、信用卡停車場：路邊停車格、幸福車房停車場（崇九站）、幸福車房山西站備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主
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