宜蘭美食》老宅拉麵店【木村 KIMURA】隱藏巷弄的溫馨小館，暗黑系黑蒜拉麵，可以喝到一滴都不剩

在宜蘭市區的靜謐巷弄間，有一間我自己很喜歡的居家料理小館『木村拉麵』 ，由傳統透天厝稍加改造，打造出日式老宅的風格，沒有太華麗的裝潢但有著樸實溫暖的味道，好喜歡這樣的用餐環境，讓我們一起走進小巷子探尋吧!!

因為木村位於小巷弄裡，所以過來的朋友請導航

宜蘭市中華路Time停車場 (宜蘭市中華路176號)

開車的朋友可以直接在此停車，步行1分鐘就可以抵達囉

木村。Kimura｜店家資訊

★ 地址 : 宜蘭市中山路二段187巷16號

★ 電話 : (03) 932 1723

★ 營業時間 : 11:30~14:00 / 17:00~20:00

周三公休(其餘公休日請參考臉書官網公告)

★ FB臉書 : 木村Kimura

▲停車場右邊的巷弄進入，這裡是安靜的住宅區，不說還真的不會發現有餐館呢

木村。Kimura｜小故事

木村是由一對年輕情侶所經營，老闆阿傑傳承了父親的好手藝(宜蘭伊豆拉麵)，而木村小姐 將外公的舊居延續下來並用他的名字命名，兩人攜手打造一個居家的餐飲空間，是對上一代的傳承和回憶，這一種親人濃濃的情懷就飄散在這間老宅裡，不管是空間和餐點都繼承了老味道，兩人守住這昔日的光景，帶著親人的愛~勇敢地朝向未來努力。

木村。Kimura｜外部環境

從巷口步行進來不久馬上就可以看見醒目的圓型招牌，整棟灰白色的透天厝真的很像一般住家，只是稍微妝點了外面的小庭院，循著溫暖的鵝黃色燈光就對了，一眼看到深色的傳統木門心裡便出現聲音「不就是阿公家嗎?」

大片的木格玻璃窗戶，呈現灰灰矇矇的色調，還有那老式的小片米色舊磁磚，老屋的外觀不變，只是地上鋪滿了小鵝卵圓石，一張木椅在窗邊悠閒的靜置，一些綠色植栽將小院子注入活力，門窗上掛起了木村的布幔，淡淡的日式風情在安靜的巷子裡飄散~

▲有一點舊式有一點文青的角落

▲店門外的日式木質門牌

▲窗台上的小擺飾也舊的可愛

▲在這裡閒話家常感覺也很不錯

▲來到這裡感覺就像回到阿公家吃飯一樣，很有親切感

▲由小庭院往外拍，安靜舒服的巷弄，一點也不會吵雜

▲在阿公家門口坐著發呆，享受下午的和煦陽光也挺好

半高且低調的灰色石圍牆，保留舊房子的外觀

不必大肆改造裝潢，簡簡單單~

我喜歡這種自然樸實的樣子

▲讓我們走進 木村Kimura 的往昔時光，與舊記憶相逢

木村。KIMURA｜內部環境

推開木門… 小餐館的內部陳設也是簡單樸實，

斑駁的磨石子地板完完全全是原汁原味的老宅風，

牆上的復古時鐘和一具裁縫車，道出了多少懷舊的記憶

▲靠窗邊的兩人桌，採用日式清新的淡木色桌椅，還有手繪的色鉛筆小畫作

▲中央是一張大理石圓桌，據說是以前木村小姐外公家的餐桌，現在保留在小館內使用，若是同行好友或家人來聚餐，也能夠感受到相聚圍桌吃飯的溫馨，我想這應該也是木村想要傳遞給大家的溫度

▲小館的後方是櫃台和廚房，很有家庭味

▲店內的座位有兩排單人座(大概5個人)，

一張大圓桌和一張大方桌(一共可坐10人)

左側還有三張雙人木桌(可坐6人)

▲空間雖然沒有很大，一次大約可以容納20人左右，但桌距也不至於擁擠，環境整齊乾淨，目前只有老闆兩人為大家服務，點餐上菜的速度我覺得還可以

▲這裡是櫃檯區，左邊還有個可愛的扭蛋機，不知道能不能使用 ?

年輕的阿傑老闆人非常親切，面帶笑容說明用餐方式，

又親自點餐、煮食、收款，簡直是老闆兼夥計的概念

▲付款方式除了現金還有行動支付，很方便!! 但不能刷信用卡喔

▲有販售一些手作飾品和醬料

▲角落裡陳設了一些些收藏品和古玩，應該是在阿公家的物品，這小小的玻璃櫃裝滿了兒時的回憶!! 有一些舊舊的東西，雖然用不上但就是捨不得丟棄，牽繫著的情感想要牢牢記住，念舊是每個人都會有的一種習慣吧

▲雖然不知道這些小物品代表什麼? 對於木村來說，這裡的一地一磚都有它自己的故事，或許說上三天三夜也無法停止~

▲牆上也有幾張黑白色的紀念性照片，或許是曾經走過的地方、看過的風景，也都被記錄下來了

▲我沒有多問這是誰畫的作品，覺得喜歡於是就美拍一下

木村。KIMURA｜餐點介紹

▲之前我來用餐過發現菜單不太一樣了，好像是2022年末才變更的，

目前是以拉麵為主，還有一些手作小物、烤/炸物

今日用餐點了 暗黑系—黑蒜拉麵、花雕雞麵、菠菜蛋卷

【暗黑系—黑蒜拉麵】$190

配料有叉燒肉、半顆蛋、玉米筍、豆芽菜和青蔥

如果喜歡味道重的拉麵，我真心推薦暗黑系啊~ 超濃郁的黑蒜湯頭，(黑蒜本身含有多種氨基酸，可以幫助腸胃消化吸收，促進新陳代謝並增強抵抗力，對身體好處多多) 這個湯我可以一口接一口喝到一滴不剩，香氣十足好喝又不會太死鹹

湯麵附上的肉片蠻厚實，肥瘦得也剛好，咬起來有彈性，拉麵煮得軟硬適中很好入口，塘心蛋的滋味也不錯!! 整體來說都很棒，在這麼舒服的空間我竟然默默地嗑完一整碗，就差一點沒把碗拿起來喝湯而已

【花雕雞麵】$200

這一碗就屬於清淡的湯頭了，配料有 雞腿排、玉米筍、香菇紅蘿蔔、木耳、小白菜心

先別小看這淡淡的清湯，

這可是用整隻雞腿肉搭配花雕酒醃製蒸煮而成的，

喝上一口就有一點酒香的大骨湯頭，還加上一些枸杞調味

溫潤爽口、鮮甜又甘美

這雞腿肉燉煮的很入味，肉質完全不會柴

咬起來Q嫩有嚼勁，

【菠菜蛋卷】$60

屬於冬天的「季節限定」當然要來嘗鮮一下

端上桌就很吸睛，漂漂亮亮的波菜蛋卷有點可愛，

深綠色的蔬菜包裹著金黃色的蛋皮

撒上白芝麻後看起來份外可口

這是 木村的特色手作料理，是冷盤喔

沒有沾醬時先來一口，吃到的就是食物的原味

並沒有特殊的調味，淡淡的菜香和蛋皮香

屬於非常健康的小品，沒有吃過所以覺得還挺特別

店家有附上 胡麻醬 ，沾了醬汁之後味道會更棒喔

我個人喜歡沾胡麻醬吃啦!! 不然真的有點素~~~

兩碗拉麵再加上一盤點心，份量和美味都可以 !!

簡單美味的餐點，加上像家一樣的環境，

一頓飯就有滿滿的幸福感~

如果你也到宜蘭市區別忘了走進小巷中

尋訪這一道好滋味~



木村。Kimura｜後記隨筆

☆ 店家雖然位於宜蘭市區巷弄，但旁邊就有停車場也方便，路邊則需要找一下停車位

☆ 環境乾淨舒適，老宅的氛圍很好，溫暖的燈光有家的感覺

☆ 老闆和善親切，拉麵好吃湯頭很讚，可以電話先訂位

☆ 價格還算平價

☆ 本文自費分享 ~



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