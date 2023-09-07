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《冬山美食》在地古早味【阿桶嬤糬】純米製作傳統點心｜大推手工麻糬，紅茶米蕨餅QQ又香香

2023-09-07 07:36:39 撒野樂活小村婦 人氣：404
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撒野樂活小村婦

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：阿桶嬤糬
place宜蘭縣冬山鄉冬山173號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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《冬山美食》在地古早味【阿桶嬤糬】純米製作傳統點心｜大推手工

位於宜蘭冬山老街上的人氣美食《阿桶嬤糬》傳承著阿桶嬤的手藝，早期是以小餐車的形式販賣，是當地許多民眾喜愛的古早味點心，後來由子孫接手在老街上開設了實體店面，打造出一個充滿溫馨又文青的小店

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《阿桶嬤糬》在純樸的冬山老街上，靜靜地在角落，如同一般的透天厝，沒有華麗也不醒目，低調的就像是阿嬤家，要不是有這一個飄揚的旗子還真的會錯過

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騎樓下是灰白色的磨石子地板，

擺著一排青綠色公車座椅，

古色古香的木質大門搭上毛玻璃，

還有那紅色喜氣洋洋的春聯，

真是可愛而且復古風的店面

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仔細看大門上的招牌，還有阿嬤親切的笑容

來到這裡通常是用外帶，並沒有提供內部使用喔

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  阿桶嬤糬冬山店｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

■ 電話 : 0981-713448

■ 營業時間 : 10:00~17:00

■ 公休日: 週二三

■ 臉書官網 : 阿桶嬤糬

 

  阿桶嬤糬冬山店｜環 境 

為了響應環保《阿桶嬤糬》從2023年起不再免費提供塑膠袋囉

每日的品項不見得都有，店家歡迎打電話來詢問

不然就是跟我們一樣直接到店門採買

商品就以櫃檯現有食品為主

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店內是很簡單的陳設，當天現做的麻糬都在裡面

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店家側邊的走廊用大片窗戶裝璜

空心磚堆疊而成的外牆很好拍

有請可愛的鄰家妹妹和小薯哥當一下麻豆

店家妹妹說這面牆很好拍

許多人都會來打卡喔

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  阿桶嬤糬冬山店｜菜 單 

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★販賣的品項有 

白麻糬｜黑金麻糬｜

芝麻麻糬｜烏龍茶麻糬｜

紅糯米麻糬｜小山圓抹茶麻糬｜

紅茶米蕨餅｜烏龍茶米蕨餅｜

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這次外帶了  紅茶米蕨餅｜綜合裝黑白麻糬

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主打純米製作的麻糬和蕨餅，手工當天現做

由於不添加防腐劑，最好是當天食用完畢，

若無法當天吃完的話

也一定要冷藏保存於3天內食畢

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回到家忍不住趕緊打開來吃，

 紅茶米蕨餅 

米蕨餅沾裹上黃豆粉，吃起來軟Q 

有著淡淡的紅茶香氣

是冰涼滑順又清爽的口感

而且會餘韻回甘耶

不甜也不膩，剛剛好

難怪是店裡的招牌之一

也難怪網友們極力推薦

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她們家的麻糬好大一顆，買盒裝時已附有花生粉

花生粉帶有顆粒，一開袋就聞得到濃濃的香味

 黑金麻糬 

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黑金麻糬是用黑糯米製作，咬起來的口感是軟嫩Q彈，

完全不會黏牙耶，有淡淡的米香

而且沾了花生粉之後味道更豐富

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白麻糬也是好軟Q，我拿的時候差一點滑掉

這種有顆粒的花生粉很有誠意，又濃又香

記得小時候常吃客家麻糬，就是這種懷念的味道

當天賣完就收囉 !! 想吃的朋友要早一點過來買喔

 

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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