為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，羊肉超鮮湯頭超濃郁

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，羊肉超鮮湯頭超濃郁

2023-09-07 13:50:07 撒野樂活小村婦 人氣：103
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：85篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：古記越氏羊肉爐
phone03-9324-982
place宜蘭縣宜蘭市舊城北路113號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

濕濕又冷冷你問我要吃什麼 ? 來~ 

祛寒暖身又進補之大全~羊肉爐啦 !!

宜蘭市這家老店古記越氏羊肉爐真的是首選，今年又特別冷，想到就來去吃呀不然呢? 

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

這家老店冬季時節永遠人潮滿滿，外面等候的朋友都是不畏風寒，堅毅無比的來品嚐美食，當天下午四點多我便打電話想預訂座位，不過老闆很忙，匆匆碌碌的說「你趕快來~ 你趕快來~ 快點來就對了~」然後一直沒有跟我說能不能訂位 >< 於是只能飆車前往

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲店門外的玻璃櫃裡盛裝著滿滿的海鮮

老闆~哇來呀啦! 還好老闆有激勵到我，受到鼓舞立馬報到，才5點就快滿桌，到櫃檯還得稍等一下，老闆真的很忙，一直接電話和結帳，後來餐廳服務人員才把我們一家3口安排到窗邊的四人桌

  古記越氏羊肉爐｜店家資訊   

■ 地址 : 宜蘭市舊城北路113號

■ 電話 : 03-9324982 

■ 營業時間 : 16:00~00:30 

■ 臉書官網 : 古記越氏羊肉爐 

營業時間從下午一直到凌晨，晚餐和消夜都不用愁啦

 

  古記越氏羊肉爐｜店內環境   

古記越氏羊肉爐

在宜蘭市舊城北路力新路口，

附近有著名的 北門綠豆沙北門蒜味肉羹(宣卡桑)

看得出來是老店吧!

古色古香的裝潢，也有點年代了。

舊式的木質門窗、黃橙色的燈光、簡單的淺色木桌椅

好像吃羊肉爐就是要這樣才會搭

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

等我們坐下後，發現來訪的客人沒有間斷，一眨眼功夫已經座無虛席，晚到的客人抱歉囉!! 請稍後~

肚子真的很餓，尤其店內全部煙霧瀰漫，一鍋又一鍋的羊肉爐陸續上桌，光是香味就讓人垂涎三尺

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲店內的飲料櫃，可以自取最後再結帳

  古記越氏羊肉爐｜菜 單   

你沒看錯，古記不只有羊肉爐，還有百元熱炒、炸物及碳烤好料，菜色實在豐富，如果親朋好友來一桌，除了可以來一鍋羊肉爐，也可以多點幾樣快炒，飽足一餐絕對沒問題

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲店內掛著大大的菜單，一目了然

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲手拿菜單有雙面，一面是羊肉爐、湯品和單點的內容，另一面是快炒類 

我們三人點了 小份羊肉爐、麻，油麵線、烤秋刀魚、碳烤四季豆、鐵板牛柳、炒鯊魚肉、炸蚵仔酥

另外加點 金針菇、凍豆腐、茼蒿、豆皮

以上不用多說，都是吃羊肉爐必點的單品

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

這裡的羊肉爐是用陶甕盛裝，桌子下方可是木炭火爐，沒辦法再調整火侯，就這樣熱騰騰到底

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

一鍋上桌，強強滾的白煙四溢，香味撲鼻，陸續把料加入就等開吃啦

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▼古早味的小鋼盆裝著凍豆腐，真懷舊~有阿嬤家的味道捏

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▼煮軟的豆皮，滲著羊肉爐的湯汁，非常好吃

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▼爐子裡的高麗菜和羊肉塊好多

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▼帶皮的羊肉入口，一點不覺得有騷味，反而是Q彈軟嫩很好咬，應該是老少咸宜大家都能接受的味道

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲雖然吸飽湯汁的羊肉已經很有味道了，不過這獨門沾醬也很厲害，酸酸甜甜辣辣，大口吃下更是提味

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲這個湯頭有濃郁的中藥味，還有點碳火的滋味，肯定是要大口喝上幾碗才滿足，真的讓我喝過就難忘

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▲吸滿湯汁的凍豆腐再沾上醬料就是棒

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

麻油麵線 很香很道地，加上蔥花再搭配濃湯恰恰好

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

鐵板牛柳 這裡的快炒也不會雷，雖然是羊肉爐但是有熱炒店的水準，每一樣都不馬虎。牛肉醃得夠味份量也是有的，炒起來不過份的油膩肉質也不會柴，四季豆和洋蔥滿滿，炒上辣椒非常到位，這盤上桌直接讓我們掃光

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

烤四季豆 跟著洋蔥蝦米紅蘿蔔一起烤，打開鋁箔紙濃濃的蒜香味飄出，脆脆多汁的四季豆很清甜，好吃

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

炸蚵仔酥 店內員工在門口冷藏櫃現撈現炸，上桌時香噴噴新鮮酥脆，沾點胡椒鹽就超好吃

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

炒鯊魚肉 這也是大推薦的一道，芹菜蒜苗蔥段還有薑絲辣椒調味，帶皮的魚肉不但軟嫩而且非常入味，相當好下飯

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

烤秋刀魚 香香酥酥的，滴上檸檬汁，再沾胡椒鹽吃一級棒

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

好濃好濃、是深咖啡色的湯，喝起來順口香醇，老店熬煮~這有多少的精華在裡頭啊~ 重點是喝完不會覺得燥熱上火，反而讓冰冷的手腳熱呼呼了起來，吃完古記走出大門，勇敢得什麼都不怕了!!

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

▼配上爽口的可樂也是一定要的啦

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，

這裡也提供外帶服務，可以先打電話來預訂羊肉爐的湯，回家自己加料痛快吃一鍋

 

  古記越氏羊肉爐｜後記隨筆   

☆ 店家位於熱鬧的市區街道，交通便利但沒有停車場，需要附近自行找車位

☆ 羊肉爐湯頭真的很讚，在地的古早美味，吃過準難忘懷

☆ 帶皮又帶骨的羊肉好吃，軟硬適中不會乾乾柴柴

☆ 熱炒種類非常多，口味也不錯，平價又兼顧美味

 

   如果你喜歡我的文章，歡迎按讚及分享，或關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

文章標籤

宜蘭美食 宜蘭羊肉爐 宜蘭旅遊 古記羊肉爐 宜蘭景點 炭燒羊肉爐 越氏羊肉爐 宜蘭快炒 宜蘭市美食 羊肉爐推薦 碳烤羊肉爐 宜蘭熱炒 古記越氏羊肉爐 宜蘭必吃 宜蘭市餐廳 羊肉爐 宜蘭餐廳推薦
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#宜蘭美食
morechevron_right
文章關鍵字
宜蘭羊肉爐 宜蘭美食 古記羊肉爐 古記越氏羊肉爐 more
檢舉
share
chevron_left

《冬山美食》在地古早味【阿桶嬤糬】純米製作傳

宜蘭》隱藏巷弄裡的文青老宅牛肉麵《宜吃牛》大

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

[2023韓國首爾旅遊］韓國弘大必吃烤肉｜肉夢

 拗嗚

板橋美食推薦：五六麵館－銅板經典美食，熱騰騰美味又超經濟，最受上班族與學生喜愛

 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：85篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
碧云餐廳 照片

碧云餐廳

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
宜，吃牛 照片

宜，吃牛

4.40 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 宜蘭旗艦店 照片

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 宜蘭旗艦店

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣壯圍鄉
阿嬤ㄟ肉粽 照片

阿嬤ㄟ肉粽

3.75 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣蘇澳鎮
漁田村 照片

漁田村

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up