《宜蘭。古記越氏羊肉爐》冬令進補吃這味兒啦，炭燒美味強強滾，羊肉超鮮湯頭超濃郁

濕濕又冷冷你問我要吃什麼 ? 來~

祛寒暖身又進補之大全~羊肉爐啦 !!

宜蘭市這家老店『古記越氏羊肉爐』真的是首選，今年又特別冷，想到就來去吃呀不然呢?

這家老店冬季時節永遠人潮滿滿，外面等候的朋友都是不畏風寒，堅毅無比的來品嚐美食，當天下午四點多我便打電話想預訂座位，不過老闆很忙，匆匆碌碌的說「你趕快來~ 你趕快來~ 快點來就對了~」然後一直沒有跟我說能不能訂位 >< 於是只能飆車前往

▲店門外的玻璃櫃裡盛裝著滿滿的海鮮

老闆~哇來呀啦! 還好老闆有激勵到我，受到鼓舞立馬報到，才5點就快滿桌，到櫃檯還得稍等一下，老闆真的很忙，一直接電話和結帳，後來餐廳服務人員才把我們一家3口安排到窗邊的四人桌

古記越氏羊肉爐｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭市舊城北路113號

■ 電話 : 03-9324982

■ 營業時間 : 16:00~00:30

■ 臉書官網 : 古記越氏羊肉爐

營業時間從下午一直到凌晨，晚餐和消夜都不用愁啦

古記越氏羊肉爐｜店內環境

古記越氏羊肉爐

在宜蘭市舊城北路與力新路口，

附近有著名的 北門綠豆沙、北門蒜味肉羹(宣卡桑)

看得出來是老店吧!

古色古香的裝潢，也有點年代了。

舊式的木質門窗、黃橙色的燈光、簡單的淺色木桌椅

好像吃羊肉爐就是要這樣才會搭

等我們坐下後，發現來訪的客人沒有間斷，一眨眼功夫已經座無虛席，晚到的客人抱歉囉!! 請稍後~

肚子真的很餓，尤其店內全部煙霧瀰漫，一鍋又一鍋的羊肉爐陸續上桌，光是香味就讓人垂涎三尺

▲店內的飲料櫃，可以自取最後再結帳

古記越氏羊肉爐｜菜 單

你沒看錯，古記不只有羊肉爐，還有百元熱炒、炸物及碳烤好料，菜色實在豐富，如果親朋好友來一桌，除了可以來一鍋羊肉爐，也可以多點幾樣快炒，飽足一餐絕對沒問題

▲店內掛著大大的菜單，一目了然

▲手拿菜單有雙面，一面是羊肉爐、湯品和單點的內容，另一面是快炒類

我們三人點了 小份羊肉爐、麻，油麵線、烤秋刀魚、碳烤四季豆、鐵板牛柳、炒鯊魚肉、炸蚵仔酥

另外加點 金針菇、凍豆腐、茼蒿、豆皮

以上不用多說，都是吃羊肉爐必點的單品

這裡的羊肉爐是用陶甕盛裝，桌子下方可是木炭火爐，沒辦法再調整火侯，就這樣熱騰騰到底

一鍋上桌，強強滾的白煙四溢，香味撲鼻，陸續把料加入就等開吃啦

▼古早味的小鋼盆裝著凍豆腐，真懷舊~有阿嬤家的味道捏

▼煮軟的豆皮，滲著羊肉爐的湯汁，非常好吃

▼爐子裡的高麗菜和羊肉塊好多

▼帶皮的羊肉入口，一點不覺得有騷味，反而是Q彈軟嫩很好咬，應該是老少咸宜大家都能接受的味道

▲雖然吸飽湯汁的羊肉已經很有味道了，不過這獨門沾醬也很厲害，酸酸甜甜辣辣，大口吃下更是提味

▲這個湯頭有濃郁的中藥味，還有點碳火的滋味，肯定是要大口喝上幾碗才滿足，真的讓我喝過就難忘

▲吸滿湯汁的凍豆腐再沾上醬料就是棒

▲麻油麵線 很香很道地，加上蔥花再搭配濃湯恰恰好

▲鐵板牛柳 這裡的快炒也不會雷，雖然是羊肉爐但是有熱炒店的水準，每一樣都不馬虎。牛肉醃得夠味份量也是有的，炒起來不過份的油膩肉質也不會柴，四季豆和洋蔥滿滿，炒上辣椒非常到位，這盤上桌直接讓我們掃光

▲烤四季豆 跟著洋蔥蝦米紅蘿蔔一起烤，打開鋁箔紙濃濃的蒜香味飄出，脆脆多汁的四季豆很清甜，好吃

▲炸蚵仔酥 店內員工在門口冷藏櫃現撈現炸，上桌時香噴噴新鮮酥脆，沾點胡椒鹽就超好吃

▲炒鯊魚肉 這也是大推薦的一道，芹菜蒜苗蔥段還有薑絲辣椒調味，帶皮的魚肉不但軟嫩而且非常入味，相當好下飯

▲烤秋刀魚 香香酥酥的，滴上檸檬汁，再沾胡椒鹽吃一級棒

好濃好濃、是深咖啡色的湯，喝起來順口香醇，老店熬煮~這有多少的精華在裡頭啊~ 重點是喝完不會覺得燥熱上火，反而讓冰冷的手腳熱呼呼了起來，吃完古記走出大門，勇敢得什麼都不怕了!!

▼配上爽口的可樂也是一定要的啦

這裡也提供外帶服務，可以先打電話來預訂羊肉爐的湯，回家自己加料痛快吃一鍋

古記越氏羊肉爐｜後記隨筆

☆ 店家位於熱鬧的市區街道，交通便利但沒有停車場，需要附近自行找車位

☆ 羊肉爐湯頭真的很讚，在地的古早美味，吃過準難忘懷

☆ 帶皮又帶骨的羊肉好吃，軟硬適中不會乾乾柴柴

☆ 熱炒種類非常多，口味也不錯，平價又兼顧美味

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