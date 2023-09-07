▶清境民宿推薦◀2023精選網友TOP15清境住宿，高CP值清境親子民宿

精選15間超美的清境民宿推薦，可以看滿天星星的清境住宿，或是在找有溜滑梯房型的清境親子住宿！清境住宿懶人包看這篇就夠啦！

全文連結：【2023清境民宿】TOP15清境親子住宿必選，高CP值超美山景推薦！

TOP 15 超美清境住宿推薦！

清境住宿推薦 #3

交通： 距離清境農場2公里

距離清境農場2公里 房型價格： 標準房四人用 TWD $4,500起 / 山景家庭房 TWD $6,700起

標準房四人用 TWD $4,500起 / 山景家庭房 TWD $6,700起 限時優惠：| Booking

愛薰閣會館評價；冬天的時候老闆還有開暖器跟電毯，民宿內整理得很乾淨舒適，周圍環境的美景讓人覺得清幽寧靜，民宿中央還有一個蠻有日式風格的庭院，提醒路段比較窄開車須注意~整體非常舒服會再回訪的清境民宿。

清境住宿推薦 #5

交通： 距離小瑞士花園1.3公里

距離小瑞士花園1.3公里 房型價格： 基本雙人房 TWD $2,400起 / 湖景雙人房 TWD $3,800起

基本雙人房 TWD $2,400起 / 湖景雙人房 TWD $3,800起 限時優惠：

雲的故鄉評價：天氣好的話可以看到綿延的山景，早餐也可以選擇在房間或在公共區域吃，離清境農場或合歡山都不遠，要下山的話也不用開太久，位置算是蠻不錯的~為響應環保，並沒有提供一次性的盥洗用具，雖然感受得出來有些年紀，但以這樣的價位還是算很不錯的清境住宿。

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清境住宿推薦 #6

交通： 距離清境農場630公尺

距離清境農場630公尺 房型價格： 山景房(大床) TWD $3,900起 / 家庭套房可住6人TWD $7,600起

山景房(大床) TWD $3,900起 / 家庭套房可住6人TWD $7,600起 限時優惠： | Booking

清境珂之幄山莊評價：老闆非常親切熱情，還跟我們介紹了周邊的美食跟景點，從入住到退房都可以感受到老闆的用心，房間非常溫馨，另外景色也非常美，早上可以看日出晚上有看星星，另外早餐還有自己的手做麵包，超級用心！非常值得推薦的清境民宿！

清境民宿推薦 #3

交通： 距離小瑞士花園570公尺

距離小瑞士花園570公尺 房型價格： 標準雙人房 TWD $1,900起 / 家庭套房附陽台 TWD $3,900起

標準雙人房 TWD $1,900起 / 家庭套房附陽台 TWD $3,900起 限時優惠： | Booking

清境歐鄉美邸評價：雖然房間內有些陳舊感，但整體住下來還是非常舒服，特別喜歡看出去的景色，風景非常優美，看著景色就覺得很放鬆，除了有提供早餐外，也有下午茶可以吃，周邊也有一些餐廳以及便利商店，開車大概3分鐘就可以抵達，也是蠻熱門的清境民宿！

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清境民宿推薦 #5

交通： 距離小瑞士花園670公尺

距離小瑞士花園670公尺 房型價格： 雙人房 TWD $2,400起 / 家庭套房附陽台 TWD $6,300起

雙人房 TWD $2,400起 / 家庭套房附陽台 TWD $6,300起 限時優惠： | Booking

清境峰情民宿評價：這遇到的服務人員都很親切，相關的旅遊問題都介紹得很詳盡，另外也可以帶毛小孩喔，民宿主人本身就養了一隻可愛的法鬥，也有提供溜滑梯的房型，如果想找清境親子民宿的話蠻適合的，晚上還可以在陽台看星星，相當愜意，也是蠻多人推薦的清境民宿。

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