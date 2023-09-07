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▶清境民宿推薦◀2023精選網友TOP15清境住宿，高CP值清境親子民宿

2023-09-07 10:41:28 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：101
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窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：100篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：清境峰情民宿(南投縣民宿206號)
phone049-2801-123
place南投縣仁愛鄉大同村榮光巷46號
作者本次評價：
3.90
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.00
CP值
4.00
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精選15間超美的清境民宿推薦，可以看滿天星星的清境住宿，或是在找有溜滑梯房型的清境親子住宿清境住宿懶人包看這篇就夠啦！

 

全文連結：【2023清境民宿】TOP15清境親子住宿必選，高CP值超美山景推薦！

 

TOP 15 超美清境住宿推薦！

清境住宿推薦 #3

  • 交通：距離清境農場2公里
  • 房型價格：標準房四人用 TWD $4,500起 / 山景家庭房 TWD $6,700起
  • 限時優惠：| Booking
  • 愛薰閣會館評價；冬天的時候老闆還有開暖器跟電毯，民宿內整理得很乾淨舒適，周圍環境的美景讓人覺得清幽寧靜，民宿中央還有一個蠻有日式風格的庭院，提醒路段比較窄開車須注意~整體非常舒服會再回訪的清境民宿

清境住宿推薦 #5

  • 交通：距離小瑞士花園1.3公里
  • 房型價格：基本雙人房 TWD $2,400起 / 湖景雙人房 TWD $3,800起
  • 限時優惠：
  • 雲的故鄉評價：天氣好的話可以看到綿延的山景，早餐也可以選擇在房間或在公共區域吃，離清境農場或合歡山都不遠，要下山的話也不用開太久，位置算是蠻不錯的~為響應環保，並沒有提供一次性的盥洗用具，雖然感受得出來有些年紀，但以這樣的價位還是算很不錯的清境住宿

 

全文連結：【2023清境民宿】TOP15清境親子住宿必選，高CP值超美山景推薦！

 

清境住宿推薦 #6

  • 交通：距離清境農場630公尺
  • 房型價格：山景房(大床) TWD $3,900起 / 家庭套房可住6人TWD $7,600起
  • 限時優惠： | Booking
  • 清境珂之幄山莊評價：老闆非常親切熱情，還跟我們介紹了周邊的美食跟景點，從入住到退房都可以感受到老闆的用心，房間非常溫馨，另外景色也非常美，早上可以看日出晚上有看星星，另外早餐還有自己的手做麵包，超級用心！非常值得推薦的清境民宿

 

清境民宿推薦 #3

  • 交通：距離小瑞士花園570公尺
  • 房型價格：標準雙人房 TWD $1,900起 / 家庭套房附陽台 TWD $3,900起
  • 限時優惠： | Booking
  • 清境歐鄉美邸評價：雖然房間內有些陳舊感，但整體住下來還是非常舒服，特別喜歡看出去的景色，風景非常優美，看著景色就覺得很放鬆，除了有提供早餐外，也有下午茶可以吃，周邊也有一些餐廳以及便利商店，開車大概3分鐘就可以抵達，也是蠻熱門的清境民宿

全文連結：【2023清境民宿】TOP15清境親子住宿必選，高CP值超美山景推薦！

 

清境民宿推薦 #5

  • 交通：距離小瑞士花園670公尺
  • 房型價格：雙人房 TWD $2,400起 / 家庭套房附陽台 TWD $6,300起
  • 限時優惠： | Booking
  • 清境峰情民宿評價：這遇到的服務人員都很親切，相關的旅遊問題都介紹得很詳盡，另外也可以帶毛小孩喔，民宿主人本身就養了一隻可愛的法鬥，也有提供溜滑梯的房型，如果想找清境親子民宿的話蠻適合的，晚上還可以在陽台看星星，相當愜意，也是蠻多人推薦的清境民宿

 

全文連結：【2023清境民宿】TOP15清境親子住宿必選，高CP值超美山景推薦！

 

 

 

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