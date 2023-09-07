[食記。超商]7-ELEVEN。【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

過去陸續開箱數款統一集團兩旗下品牌7-ELEVEN和21世紀聯名獨家販售的

21世紀風味館元氣雞胸(已下架)、 21Plus桃木燻雞胸、 21Plus椒麻雞胸 和21Plus咖哩雞胸肉

今天又意外發現有新品「剝皮辣椒」上架啦

是我超喜歡的口味! 馬上買兩包試試看

喜歡 即食雞胸肉 嗎?歡迎參考

[7-ELEVEN]大成舒迷雞胸肉

[全家 Family Mart]大成享點子嫩雞胸。四川香麻&法式舒肥

[網購宅配]Epicure Kitchen老饕廚房舒肥水嫩雞胸肉

商品名稱：21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 原價NT 59

相關連結：官網 7-ELEVEN線上購物中心

營養資訊：115.7 kcal/ 100 g；※過敏原：奶、蛋、豆、麩質

產地/製作廠商：台灣/元進莊企業股份有限公司

購買店家：7-11便利商店

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 外包裝

發現最近7-ELEVEN上市的便當跟冷藏食品名字上高頻率出現「風味」兩字

萬惡的「風味」啊，意思就是有那個味道、沒有那個實體的免責聲明

也就是說剝皮辣椒風味沒有剝皮辣椒也不能告人家廣告不實...

題外話：最近上架的府城鹽水風味意麵、嘉義風味雞肉飯、九州風味南蠻雞腿飯...真是讓人摸不著頭緒

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 成分與營養資訊

成分：雞胸肉、辣椒抽取物(麥芽糊精、辣椒、乳糖、辣椒抽取物)、肉品浸漬粉(分離大豆蛋白、鹽、蔗糖…等)、蛋白粉、芹菜粉...等

嘿~不出乎意料，有辣椒但真的沒有剝皮辣椒

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉

聞起來有淡淡米麴鹹味，跟大成舒迷雞雞肉有幾分神似

肉質密實、略有彈性，不軟嫩但也不乾澀，中規中矩

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉

剛入口是很淡薄的、有點像剝皮辣椒的味道，但只有在表面上沾點味道，且少了剝皮辣椒醃漬醬汁(醬油、鹽、糖)的沁甜味

神奇的是 ，越咀嚼越有股類似燉煮的鷹嘴豆或菜豆的味道

好吧，可能就是那模仿真剝皮辣椒的「剝皮辣椒風味」稍微走歪了

包裝上的「微辣」也只是 在舌面上會浮現很輕微的刺激，如在魚丸湯中撒一小撮白胡椒粉的程度，怕辣的人客也完全可以安心食用

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉

總之就是，不會不好吃， 就是味道跟我以往吃過的剝皮辣椒很不同，讓我有點感覺期待落空

前陣子7-ELEVEN的剝皮辣椒雞冷麵還比較好一點，但我個人覺得真的好吃的剝皮辣椒料理，請參考下方...

喜歡 剝皮辣椒 嗎?歡迎參考

[7-ELEVEN]永心鳳茶·剝皮辣椒雞湯

[萊爾富]洽富氣冷雞·剝皮辣椒星級舒肥雞胸

[饍食Sense Food]香菜剝皮雞肉餃

[秝秝飽滿]香辣皮蛋手工水餃

歡迎到美食版 NiNiGaGa臉書粉絲專頁

貓小孩J哥Na哥的生活版 這個與那個 This & That

去逛逛然後給一個Thumb UP 囉

以上。

文章標籤