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[食記。超商]7-ELEVEN。【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

2023-09-07 16:00:00 小狐尼 人氣：104
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窩客好文

小狐尼

發表篇數：259篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：7-ELEVEN X 卡赫那拉的小動物聯名店
place高雄市新興區五福二路209,211號
作者本次評價：
4.35
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
3.50
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202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

過去陸續開箱數款統一集團兩旗下品牌7-ELEVEN和21世紀聯名獨家販售的

21世紀風味館元氣雞胸(已下架) 21Plus桃木燻雞胸、 21Plus椒麻雞胸21Plus咖哩雞胸肉

今天又意外發現有新品「剝皮辣椒」上架啦

是我超喜歡的口味! 馬上買兩包試試看

 

喜歡 即食雞胸肉 嗎?歡迎參考

[7-ELEVEN]大成舒迷雞胸肉

[全家 Family Mart]大成享點子嫩雞胸。四川香麻&法式舒肥

[網購宅配]Epicure Kitchen老饕廚房舒肥水嫩雞胸肉

商品名稱：21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 原價NT 59

相關連結：官網   7-ELEVEN線上購物中心

營養資訊：115.7 kcal/ 100 g；※過敏原：奶、蛋、豆、麩質

產地/製作廠商：台灣/元進莊企業股份有限公司

購買店家：7-11便利商店

202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 外包裝

發現最近7-ELEVEN上市的便當跟冷藏食品名字上高頻率出現「風味」兩字

萬惡的「風味」啊，意思就是有那個味道、沒有那個實體的免責聲明

也就是說剝皮辣椒風味沒有剝皮辣椒也不能告人家廣告不實...

題外話：最近上架的府城鹽水風味意麵、嘉義風味雞肉飯、九州風味南蠻雞腿飯...真是讓人摸不著頭緒

202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 成分與營養資訊

成分：雞胸肉、辣椒抽取物(麥芽糊精、辣椒、乳糖、辣椒抽取物)、肉品浸漬粉(分離大豆蛋白、鹽、蔗糖…等)、蛋白粉、芹菜粉...等

嘿~不出乎意料，有辣椒但真的沒有剝皮辣椒

202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 

聞起來有淡淡米麴鹹味，跟大成舒迷雞雞肉有幾分神似

肉質密實、略有彈性，不軟嫩但也不乾澀，中規中矩

202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉 

剛入口是很淡薄的、有點像剝皮辣椒的味道，但只有在表面上沾點味道，且少了剝皮辣椒醃漬醬汁(醬油、鹽、糖)的沁甜味

神奇的是，越咀嚼越有股類似燉煮的鷹嘴豆或菜豆的味道

好吧，可能就是那模仿真剝皮辣椒的「剝皮辣椒風味」稍微走歪了

包裝上的「微辣」也只是在舌面上會浮現很輕微的刺激，如在魚丸湯中撒一小撮白胡椒粉的程度，怕辣的人客也完全可以安心食用

202309 7-ELEVEN【Simple-Fit×21Plus】剝皮辣椒風味雞胸肉

▲21Plus剝皮辣椒風味雞胸肉

總之就是，不會不好吃，就是味道跟我以往吃過的剝皮辣椒很不同，讓我有點感覺期待落空

前陣子7-ELEVEN的剝皮辣椒雞冷麵還比較好一點，但我個人覺得真的好吃的剝皮辣椒料理，請參考下方...

 

 

喜歡 剝皮辣椒 嗎?歡迎參考

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以上。

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / PotatoMedia / MOOD ——
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