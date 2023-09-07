為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【桃園新屋食記】異國風味在田野間，不出國也能品味南非美食

【桃園新屋食記】異國風味在田野間，不出國也能品味南非美食

2023-09-07 16:06:16 Ivy Lay 人氣：109
share
窩客好文

Ivy Lay

發表篇數：525篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 新屋區

造訪商家：南非美食小屋
phone03-4971-184
place桃園市新屋區埔頂村2鄰35-3號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

我們看了非凡介紹

得知新屋有間南非料理餐廳口碑不錯，

儘管位置有點偏僻

還是決定開車前往嘗試這異國風味。

IMG_5564.JPG

 

隱藏在田間小路的［南非美食］

從外面可以看到一棟歐式建築，

是一處極具吸引力的用餐環境。

IMG_5611.JPG

 

雖然位置不顯眼，

卻也吸引不少貪吃客來，

老闆曾在南非經商多年，

退休後在台灣開設，

帶來最正宗的南非風味。

IMG_5613.JPG

 

內附停車場

IMG_5617.JPG

 

停車後沿著指示牌上二樓用餐

IMG_5605.JPG  

 

內部裝潢看似簡單，

但實際上隱藏了不少老闆的珍藏，

只是他的藝術品收藏有點野生，

處處都是動物木雕、油畫和藝品，

吃飯時我們似乎也成了焦點，

仿佛把我們帶到了非洲大草原上，

真是奇妙的共餐體驗啊！

IMG_5603.JPG

IMG_5591.JPG

IMG_5600.JPG

IMG_5601.JPG

IMG_5594.JPG

 

倆兄弟看著木雕藝術品很欣喜，

尤其Kasper說要學非洲人一樣，

這小子是越來越有戲了。

IMG_5596.JPG

 IMG_5599.JPG  

 

以木材為主，

搭配著簡約典雅的桌椅，

位於窗邊的座位是一個埤塘，

聽老闆說夕陽西下時景色更美。

IMG_5592.JPG

IMG_5589.JPG

 IMG_5597.JPG

 

菜單可選擇單點或以不同人數合菜，

有些菜色需要提前預訂，

如果點餐時不小心出現重複菜色，

老闆還會細心提醒選擇其他美味餐點。

IMG_5557.JPG

IMG_5558.JPG

 

南非KARUKA檸檬汁／小份

這是店內提供唯一招牌飲料，

調和過的檸檬汁，

喝起來清爽又解膩，

酸甜恰到好處的滋味，

讓我們一壺秒殺真是好喝啊！

IMG_5561.JPG

IMG_5559.JPG

 

南非英式風味炸魚排／小份

外皮酥脆的炸魚搭配特製醬汁，

嚐起來像酸甜的烏梅醬汁，

完美中和化解油膩感，

另外薯條真的好吃，

熱熱吃好酥脆喔！

IMG_5581.JPG

IMG_5579.JPG

 

南非西班牙香悶魚飯／小份

一上桌Ivy就想趕緊翻炒以免焦黑，

結果卻被老闆制止，

說在外國如果馬上翻炒，

會被女主人趕出飯桌的，

這是哪門子道理我不懂，

不過Ivy還是入境隨俗聽從老闆建議。

IMG_5571.JPG

 

看似簡單平淡，

吃進嘴裡後不是想像中的味道，

融合鬱金香粉、南非香料、培根的香氣，

飯粒比較偏乾，

會越嚼越香還不錯吃。

IMG_5572.JPG

 

哎呀～老闆真是有趣，

叫我不要太早翻炒，

結果鍋巴已經烤黑了，

這下好了我們想吃的金黃脆香夢碎了。

IMG_5585.JPG

 

南非印度香料雞柳／小份

看顏色以為是酸酸辣辣的，

想不到吃起來酸酸甜甜，

酸甜的調味融合了各種香料，

與嫩滑的雞柳超搭。

IMG_5564.JPG

IMG_5568.JPG

 

老闆說醬汁拌飯超好吃的，

果然讓我們一口接一口呢！

IMG_5574.JPG

 

在這純樸的鄉下，

卻有間這麼好吃的［南非美食］，

讓我們不用出國就可以吃到，

雖然不知正統的南非料理如何？

不過第一次來嚐鮮，

倆兄弟已經想著籌畫下次光顧的時間了。

IMG_5610.JPG

 

有興趣的朋友們， 

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

 

店名：南非美食小屋

電話：(03) 497-1184

地址：桃園市新屋區埔頂路二路112號

營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~ Pm 20:00

公休日：每週一

FB粉絲網：請點我

 

【延伸閱讀】

【台北中山食記】番紅花城土耳其餐廳。充滿復刻異國料理，大推披得越嚼越香

【台北松山食記】東方文華酒店 Café de Lugano 盧卡諾義法咖啡館。打造南歐風情，不限時間，許一個貴婦般的午後

【台北信義食記】涓豆腐（ATT信義店）。韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店 

【台北內湖食記】Royal Pizza 皇家窯烤比薩 

【台北士林食記】1942餓棧廚房２號店。大人享受午茶時光，小孩有大草皮消耗體力（更新地址）

 【台北南港食記】高麗園韓國銅盤烤肉吃到飽。不怕你吃肉，只怕你吃到撐

【新北板橋食記】板橋大遠百 - Cafe at Alessi Store。知名家用品牌買不起，就來輕食感受氛圍吧！

【板橋食記】微醺的布娜飛 - 比利時啤酒餐廳（環球店）

【板橋食記】金色三麥 Le Blé d'Or（板橋店）

【中和食記】Parco 披薩、義大利麵、甜點專賣店。麵款多選擇，加麵不加價

【永和食記】永力旺德國豬腳（台北永和店）。救命啊！被胡桃鉗娃娃給包圍住了

【新店食記】平價的韓國料理 - 韓笑味

【新店食記】韓成鍋之家

【新店食記】CaLACaLA 義大利廚房（北新店）

【新北林口三井食記】KUA'AINA 美式漢堡。來自夏威夷高人氣美食

【桃園復興食記】深受重機車友及寵物愛好者喜愛的北橫公路中繼站

 【桃園龍潭食記】3個娃1個爸（野趣）柴燒窯烤Pizza。窯烤單親爸，滿滿都是愛的付出

【桃園中壢食記】兩班家韓式烤肉（大江店）。只要懶懶享受，全程專人服務

【苗栗竹南食記】女人故事館。品嚐故事料理的延續

文章標籤

南非美食小屋 異國料理 南非料理 桃園新屋美食
創作者介紹
創作者 Ivy 的頭像
Ivy

Sunny & Ivy の時光小站




檢舉
share
chevron_left

【台中新社食記】以菇為主題，品味特色十足的濃
延伸閱讀

在桃園也吃的到「香港地道美食」! 滿足你的港式味蕾 桃園｜美生餐室

 愛吃的喵

[2023韓國首爾旅遊］韓國弘大必吃烤肉｜肉夢

 拗嗚

【美國紐約】Little Italy小義大利區｜Ferrara Bakery & Cafe EST. 1892

 珍妮佛的花草呢喃

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Ivy Lay

發表篇數：525篇

用照片寫日記，紀錄美好的回憶， 用簡單的笑容，認識更多新事物。 更多文章可參考我的部落格哦! Sunny & Ivy の時光小站 http://ivy2156.pixnet.net/blog
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up