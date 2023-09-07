【桃園新屋食記】異國風味在田野間，不出國也能品味南非美食

我們看了非凡介紹，

得知新屋有間南非料理餐廳口碑不錯，

儘管位置有點偏僻，

還是決定開車前往嘗試這異國風味。

隱藏在田間小路的［南非美食］，

從外面可以看到一棟歐式建築，

是一處極具吸引力的用餐環境。

雖然位置不顯眼，

卻也吸引不少貪吃客來，

老闆曾在南非經商多年，

退休後在台灣開設，

帶來最正宗的南非風味。

內附停車場

停車後沿著指示牌上二樓用餐

內部裝潢看似簡單，

但實際上隱藏了不少老闆的珍藏，

只是他的藝術品收藏有點野生，

處處都是動物木雕、油畫和藝品，

吃飯時我們似乎也成了焦點，

仿佛把我們帶到了非洲大草原上，

真是奇妙的共餐體驗啊！

倆兄弟看著木雕藝術品很欣喜，

尤其Kasper說要學非洲人一樣，

這小子是越來越有戲了。

以木材為主，

搭配著簡約典雅的桌椅，

位於窗邊的座位是一個埤塘，

聽老闆說夕陽西下時景色更美。

菜單可選擇單點或以不同人數合菜， 有些菜色需要提前預訂， 如果點餐時不小心出現重複菜色， 老闆還會細心提醒選擇其他美味餐點。

南非KARUKA檸檬汁／小份

這是店內提供唯一招牌飲料，

調和過的檸檬汁，

喝起來清爽又解膩，

酸甜恰到好處的滋味，

讓我們一壺秒殺真是好喝啊！

南非英式風味炸魚排／小份

外皮酥脆的炸魚搭配特製醬汁， 嚐起來像酸甜的烏梅醬汁， 完美中和化解油膩感， 另外薯條真的好吃， 熱熱吃好酥脆喔！

南非西班牙香悶魚飯／小份

一上桌Ivy就想趕緊翻炒以免焦黑，

結果卻被老闆制止，

說在外國如果馬上翻炒，

會被女主人趕出飯桌的，

這是哪門子道理我不懂，

不過Ivy還是入境隨俗聽從老闆建議。

看似簡單平淡，

吃進嘴裡後不是想像中的味道，

融合鬱金香粉、南非香料、培根的香氣，

飯粒比較偏乾，

會越嚼越香還不錯吃。

哎呀～老闆真是有趣，

叫我不要太早翻炒，

結果鍋巴已經烤黑了，

這下好了我們想吃的金黃脆香夢碎了。

南非印度香料雞柳／小份

看顏色以為是酸酸辣辣的，

想不到吃起來酸酸甜甜，

酸甜的調味融合了各種香料，

與嫩滑的雞柳超搭。

老闆說醬汁拌飯超好吃的，

果然讓我們一口接一口呢！

在這純樸的鄉下，

卻有間這麼好吃的［南非美食］，

讓我們不用出國就可以吃到，

雖然不知正統的南非料理如何？

不過第一次來嚐鮮，

倆兄弟已經想著籌畫下次光顧的時間了。

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

店名：南非美食小屋

電話：(03) 497-1184

地址：桃園市新屋區埔頂路二路112號

營業時間：Am 11:00~Pm 14:00 / Pm 17:00~ Pm 20:00

公休日：每週一

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