六百番砂鍋鹽焗鴨-台南海鮮餐廳一鴨三吃的六百番砂鍋鹽焗鴨~台南熱炒家庭聚餐宵夜聚餐優選~台南海鮮市場提供海鮮代客料理服務

台南海鮮餐廳一鴨三吃-六百番砂鍋鹽焗鴨

吃熱炒吃海鮮~家庭聚會團體聚餐都非常適合!

如果不想被打擾!餐廳內另有包廂座位可供預定

想吃鹽焗鴨~建議平日晚上可以來這裡聚餐

不然假日怕人太多可能會訂不到位~

六百番砂鍋鹽焗鴨

招牌砂鍋鹽焗鴨

🔸麵線

來六百番砂鍋鹽焗鴨必點這道招牌人氣品項

一鴨三吃招牌砂鍋鹽焗鴨~

湯底主要為麻油~使用海鹽焗火慢熬三個小時

口味上吃起來相當濃郁，不會有不適的燥熱感

鴨肉肉質鮮嫩多汁，米血厚實吃起來有飽足感



【一鴨三吃】

首吃:將肉扒開品嘗鮮嫩燙口的鴨肉

再配上薑片和米血~品嘗麻油湯頭的藥香

二吃:將麻油湯拌飯或拌麵線一同食用



三吃:附上一鍋汕頭海鮮湯底(送一份高麗菜)

再到後方的海鮮市場挑選喜歡的配料~圍爐吃火鍋

大船刺身

吃海鮮大餐一定要點生魚片吃的啦!

生魚片包含鮭魚、鮪魚、旗魚、生蝦肉

還有炙烤過後的大顆干貝



每一種生魚片都是大塊厚切

因此吃起來口味新鮮甜美~口感更是有嚼勁

芥末的部分稍微有點嗆辣

建議小沾一點搭配食用即可~

鮭魚卵手卷

鮭魚卵手卷總共有三支

以大片海苔包覆著苜蓿芽和少許白飯

上層再放上滿滿橘紅色的鮭魚卵

靠近觀察能看的見鮭魚卵晶瑩剔透

一口吃進去能感受到滿滿的鮭魚卵爆口感

建議上餐後優先食用這道菜

因為放太久的話，海苔會因為水分太多導致太軟

整尾恰恰爆蛋香魚

個人偏愛這整尾恰恰爆蛋香魚❤️

從外觀看起來很像是撒了胡椒粉的鹹魚

但咬下去之後才發現這道菜其實主要是吃魚蛋!

魚肉的比例比較少~而且魚刺彎曲



建議吃的時候可以先從魚的腹部咬開

用筷子將魚蛋掏出後食用~

這樣比較不會被魚刺刺到😂

另外在食用前可以先將旁邊的檸檬擠上去

增添一點酸味吃起來才不會太鹹膩唷

海鮮炸物拼盤

這道拼盤主要包含炸魷魚

還有旁邊看起來很像地瓜的炸花枝漿~

炸魷魚吃來相當有嚼勁

炸花枝漿吃起來比較軟嫩

口味上比較豐富有層次

日式明蝦球沙拉

每每到快炒店或是海鮮餐廳

都會想叫一份鳳梨蝦球!

喜歡吃鳳梨蝦球的人推薦可以點這道菜



雖然少了鳳梨~但是底下多了許多解膩的沙拉輕蔬

日式明蝦本體相當大尾

炸過後的明蝦外層酥脆

但裡面依然保持著明蝦肉的水嫩Q彈

想要大口吃海鮮的話必點它!

軟殼蟹壽司十貫

可以看到其中有兩貫壽司的內餡特別突出

主要是軟殼蟹的兩隻大螯

經過大火熱炸之後的軟殼蟹

口感吃起來酥酥脆脆

很像是在吃餅乾~但帶有一點點海鮮蟹肉味

海鮮蟹肉粥

相當大份的一鍋鹹粥~

主要由蟹肉一同熬煮而成

可以先舀一碗粥品嘗粥的海鮮鮮甜

再來可以吸吮蟹肉身軀

亦能夠品嘗到海鮮湯粥的美味

海鮮市場區

六百番砂鍋鹽焗鴨後方為自成一格的海鮮市場區

可以在那邊看到活生生的大龍蝦或是大閘蟹

如果假日人潮眾多又想吃海鮮大餐

也可以到此地挑選喜歡的海產

讓老闆為您代客料理帶回家享用

營業資訊

📍 台南市南區永成路二段1號

⏰ 16:00–22:00(平日)

⏰ 11:00–14:00, 17:00–22:00(假日)

☎️ 0983788600