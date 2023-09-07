六百番砂鍋鹽焗鴨-台南海鮮餐廳一鴨三吃的六百番砂鍋鹽焗鴨~台南熱炒家庭聚餐宵夜聚餐優選~台南海鮮市場提供海鮮代客料理服務
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文章類別：美食-食記心得
台南海鮮餐廳一鴨三吃-六百番砂鍋鹽焗鴨
吃熱炒吃海鮮~家庭聚會團體聚餐都非常適合!
如果不想被打擾!餐廳內另有包廂座位可供預定
想吃鹽焗鴨~建議平日晚上可以來這裡聚餐
不然假日怕人太多可能會訂不到位~
六百番砂鍋鹽焗鴨
招牌砂鍋鹽焗鴨
🔸麵線
來六百番砂鍋鹽焗鴨必點這道招牌人氣品項
一鴨三吃招牌砂鍋鹽焗鴨~
湯底主要為麻油~使用海鹽焗火慢熬三個小時
口味上吃起來相當濃郁，不會有不適的燥熱感
鴨肉肉質鮮嫩多汁，米血厚實吃起來有飽足感
【一鴨三吃】
首吃:將肉扒開品嘗鮮嫩燙口的鴨肉
再配上薑片和米血~品嘗麻油湯頭的藥香
二吃:將麻油湯拌飯或拌麵線一同食用
三吃:附上一鍋汕頭海鮮湯底(送一份高麗菜)
再到後方的海鮮市場挑選喜歡的配料~圍爐吃火鍋
大船刺身
吃海鮮大餐一定要點生魚片吃的啦!
生魚片包含鮭魚、鮪魚、旗魚、生蝦肉
還有炙烤過後的大顆干貝
每一種生魚片都是大塊厚切
因此吃起來口味新鮮甜美~口感更是有嚼勁
芥末的部分稍微有點嗆辣
建議小沾一點搭配食用即可~
鮭魚卵手卷
鮭魚卵手卷總共有三支
以大片海苔包覆著苜蓿芽和少許白飯
上層再放上滿滿橘紅色的鮭魚卵
靠近觀察能看的見鮭魚卵晶瑩剔透
一口吃進去能感受到滿滿的鮭魚卵爆口感
建議上餐後優先食用這道菜
因為放太久的話，海苔會因為水分太多導致太軟
整尾恰恰爆蛋香魚
個人偏愛這整尾恰恰爆蛋香魚❤️
從外觀看起來很像是撒了胡椒粉的鹹魚
但咬下去之後才發現這道菜其實主要是吃魚蛋!
魚肉的比例比較少~而且魚刺彎曲
建議吃的時候可以先從魚的腹部咬開
用筷子將魚蛋掏出後食用~
這樣比較不會被魚刺刺到😂
另外在食用前可以先將旁邊的檸檬擠上去
增添一點酸味吃起來才不會太鹹膩唷
海鮮炸物拼盤
這道拼盤主要包含炸魷魚
還有旁邊看起來很像地瓜的炸花枝漿~
炸魷魚吃來相當有嚼勁
炸花枝漿吃起來比較軟嫩
口味上比較豐富有層次
日式明蝦球沙拉
每每到快炒店或是海鮮餐廳
都會想叫一份鳳梨蝦球!
喜歡吃鳳梨蝦球的人推薦可以點這道菜
雖然少了鳳梨~但是底下多了許多解膩的沙拉輕蔬
日式明蝦本體相當大尾
炸過後的明蝦外層酥脆
但裡面依然保持著明蝦肉的水嫩Q彈
想要大口吃海鮮的話必點它!
軟殼蟹壽司十貫
可以看到其中有兩貫壽司的內餡特別突出
主要是軟殼蟹的兩隻大螯
經過大火熱炸之後的軟殼蟹
口感吃起來酥酥脆脆
很像是在吃餅乾~但帶有一點點海鮮蟹肉味
海鮮蟹肉粥
相當大份的一鍋鹹粥~
主要由蟹肉一同熬煮而成
可以先舀一碗粥品嘗粥的海鮮鮮甜
再來可以吸吮蟹肉身軀
亦能夠品嘗到海鮮湯粥的美味
海鮮市場區
六百番砂鍋鹽焗鴨後方為自成一格的海鮮市場區
可以在那邊看到活生生的大龍蝦或是大閘蟹
如果假日人潮眾多又想吃海鮮大餐
也可以到此地挑選喜歡的海產
讓老闆為您代客料理帶回家享用
營業資訊
📍 台南市南區永成路二段1號
⏰ 16:00–22:00(平日)
⏰ 11:00–14:00, 17:00–22:00(假日)
☎️ 0983788600