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> 圖文創作 > 【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手搖飲，信義區冰品冰沙推薦、信義區果汁推薦 (附菜單)

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手搖飲，信義區冰品冰沙推薦、信義區果汁推薦 (附菜單)

2023-09-07 18:20:20 花見團子玩耍趣 人氣：111
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：163篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豐味果品
place台北市信義區光復南417-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「豐味果品fflavour」     (造訪日期 : 2023/08)

「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手搖飲

信義區冰品冰沙推薦、信義區果汁推薦

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

 豐味果品fflavour 

地址 : 台北市信義區光復南路417-3號
電話 : 02 2557 6763
時間 : 10:00–19:00（一～日）
 

本次團子來到國父紀念館附近，經友人推薦來到新開幕不久的「豐味果品fflavour」，店名取自於歲豐年稔，珍羞美味，主要販售精緻水果，還有果汁、冰沙等飲品。店家原開在迪化街，因品質良好深受當地客和海外觀光客喜愛，今年6月間搬到國父紀念館附近，新店面位於光復南路和仁愛路四段交叉口附近的巷子內，離捷運站和公車站都很近，交通很便利。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

「豐味果品fflavour」外觀溫馨簡約，透明玻璃窗內可看到排列整齊的各式水果。店內寬敞明亮，乾淨整潔，架上擺設當季新鮮水果，並附上農產履歷，可清楚知道這款水果特色和出產農家。店家均選擇有機、高品質的水果，要讓客人吃得安心又健康。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

水果可選單顆，也有販售精裝水果禮盒。這裡也有老闆特製的水果醬，如草莓、鳳梨、無花果等多種口味！也有店家委託製作的果乾，不加糖或化合物，自然又健康，也很適合當伴手禮。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

除水果外，這裡也有販售現打果汁、冰沙、現切水果以及冷熱飲，可以直接享用品嚐。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

店內擺設多張2人座位，也可併桌，炎炎夏日，這吹冷氣享用美味水果、冰沙及果汁，清涼又暢快。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

我們點了現切水果，再加三杯飲品，接下來就一一品嚐吧！【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

現切水果

現切水果會依照當季水果而定，本次團子吃到的水果有金鑽鳳梨、火龍果、甘露梨、紅心西瓜芭樂、哈密瓜。水果均是現點現切，整齊排放，一次可吃到5種新鮮原味。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

「金鑽鳳梨」呈現金黃色，酸中帶甜，散發果香與天然甜味；「火龍果」是紅肉品種，果肉柔軟，水潤飽滿；「甘露梨」果肉細緻、皮薄多汁，吃起來有如飲甘露般美味，清甜回甘。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

「紅心西瓜芭樂」芭樂果肉富含纖維，咀嚼一番香味瀰漫口中，綿軟香甜；「哈密瓜」呈現典雅淡綠色，果肉細緻高雅、甘甜不膩，香脆可口。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

樂葡萄果汁

「樂葡萄」是採用紅心西瓜芭樂和葡萄兩種水果混打，呈現魔幻紫紅色。店家現打果汁不加任何一滴水，也不加糖，只喝得到水果新鮮原味。「樂葡萄」香甜順口，聞得到淡淡葡萄芳香，能喝得到水果纖維，我很喜歡。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

 木瓜牛奶

「木瓜牛奶」是店內招牌！以新鮮木瓜、加入戀職人鮮奶攪拌打成，呈現美麗粉橘色，木瓜牛奶滑順綿密，沒有一絲苦味，清爽與濃郁交融的微妙口感，沁涼解渴，讓人暑氣全消。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

 芒果冰沙

「芒果冰沙」喝得到店家滿滿誠意！店家先將愛文芒果切塊結凍，客人要點時，才將結凍芒果塊現打。不加一滴水和糖的芒果冰沙，呈現浪漫金黃色！可用小湯匙吃冰沙，此款冰沙綿軟滑口，很像吃芒果雪泥，香甜滑順，和傳統冰沙的口感完全不同，甜蜜100%。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

整體而言，團子覺得「豐味果品fflavour」很適合喜歡吃水果、講求健康的朋友。店內水果均是老闆精心挑選過，嚴選台灣小農優質農產品，並附上小農照片和詳細說明，讓客人吃得安心。水果拼盤、果汁、水果冰沙等均是現點現做，且不加糖，符合現代人養生需求，喝得到自然水果香甜，還能補充滿滿維生素C和纖維質。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

店內除可買水果、喝果汁外，也有販售各式果醬、果醋、果乾、小農作物等，也很適合當伴手禮。想喝天然健康果汁和吃美味水果，不妨來「豐味果品fflavour」走走，店家服務熱情，顧客回頭率超高，吃完也能到國父紀念館走走，身心靈豐足也美味。【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

 菜單 

【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手

【相關連結】
官網：https://www.ffflavour.com/
粉絲團：https://www.facebook.com/fflavour.blogspot.tw/

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