【美食】「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手搖飲，信義區冰品冰沙推薦、信義區果汁推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「豐味果品fflavour」 (造訪日期 : 2023/08)



「豐味果品fflavour」水果、果汁、水果冰沙、手搖飲

信義區冰品冰沙推薦、信義區果汁推薦







豐味果品fflavour



地址 : 台北市信義區光復南路417-3號

電話 : 02 2557 6763

時間 : 10:00–19:00（一～日）



本次團子來到國父紀念館附近，經友人推薦來到新開幕不久的「豐味果品fflavour」，店名取自於歲豐年稔，珍羞美味，主要販售精緻水果，還有果汁、冰沙等飲品。店家原開在迪化街，因品質良好深受當地客和海外觀光客喜愛，今年6月間搬到國父紀念館附近，新店面位於光復南路和仁愛路四段交叉口附近的巷子內，離捷運站和公車站都很近，交通很便利。

「豐味果品fflavour」外觀溫馨簡約，透明玻璃窗內可看到排列整齊的各式水果。店內寬敞明亮，乾淨整潔，架上擺設當季新鮮水果，並附上農產履歷，可清楚知道這款水果特色和出產農家。店家均選擇有機、高品質的水果，要讓客人吃得安心又健康。

水果可選單顆，也有販售精裝水果禮盒。這裡也有老闆特製的水果醬，如草莓、鳳梨、無花果等多種口味！也有店家委託製作的果乾，不加糖或化合物，自然又健康，也很適合當伴手禮。

除水果外，這裡也有販售現打果汁、冰沙、現切水果以及冷熱飲，可以直接享用品嚐。

店內擺設多張2人座位，也可併桌，炎炎夏日，這吹冷氣享用美味水果、冰沙及果汁，清涼又暢快。

我們點了現切水果，再加三杯飲品，接下來就一一品嚐吧！

現切水果

現切水果會依照當季水果而定，本次團子吃到的水果有金鑽鳳梨、火龍果、甘露梨、紅心西瓜芭樂、哈密瓜。水果均是現點現切，整齊排放，一次可吃到5種新鮮原味。

「金鑽鳳梨」呈現金黃色，酸中帶甜，散發果香與天然甜味；「火龍果」是紅肉品種，果肉柔軟，水潤飽滿；「甘露梨」果肉細緻、皮薄多汁，吃起來有如飲甘露般美味，清甜回甘。