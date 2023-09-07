高雄美食 橫油條創意美食｜高雄鳳山竟然有「油條尬上鮮奶麻糬」　超邪惡創意料理「好吃就是零熱量啦！」

決定要減肥的朋朋，你們先修但一下！吃完這間明天再開始減肥也不遲，美食當前拿～有錯過的道理。而且這間位於高雄鳳山「橫油條創意美食」，每一道料理都超級酷！將台灣傳統點心「油條」結合多種配料，尬出新滋味，最邪惡的竟然還將鮮奶麻糬通通都包進去，這….這這這！光聽這創意組合就好吃，口水已經流到地上去啦～～～

位於高雄市鳳山區的「橫油條」，是一間販售多款創意油條點心的店家。將油條與不同食材結合，變出多款豐富新滋味。超獨特的口感，你們絕對要試試看！

油鍋裡現炸的油條們，一根根整齊排列超級療癒，店家手工用心製作，絕對不添加多餘的防腐劑與添加物，安心大口吃就對哩。

哪尼！！！竟然連這個Q～QQQQ到不行的鮮奶麻糬都是老闆自己親手做出來的，請問還要多有才？！麻糬可以拉～～～超長欸，軟Q的部分已經先用肉眼確認完畢！

接著就是DoReMiSo～將油條跟鮮奶麻吉尬佐伙，其實這種組合我還是第一次見到。這樣可還沒結束，要再撒上甜甜脆脆的Oreo碎碎，才是真正大功告成！

另外我們還點了濃純芋泥口味，以及模樣跟口味都很療癒的炸麻糬串。一起來張大合照！這一餐大概是熱量深水炸彈，但是身為吃貨可是不會因為熱量就退縮的，好吃的東西就是零熱量啦！

這個麻糬串也是做得很用心捏，捏成一顆顆小圓球狀，炸至金黃再撒上花生粉跟煉乳，甜蜜指數一百分。

油條尬上鮮奶麻糬，沒想到這組合超級讚欸！酥脆的油條以及軟糯輕甜的麻糬，口感交織在一起你儂我儂。芋泥口味吃起來很綿密，份量也給很足，芋泥控們會愛的那種。但因為是炸物，吃多會比較容易膩，建議可以大家一起分食，多點不同的口味來分享～～

【橫油條創意美食】

地址：高雄市鳳山區光復路一段76號

營業時間：內用為週一－週三 15:00-22:00，週四-週日17:00-22:30(週五週六延長至23:00)

電話：(07)790-2685

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