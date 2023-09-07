【宜蘭】 薛榮興 西點麵包店 三代老店｜百年傳承 三代老店，古早味傳統糕餅專賣，推薦必買酥脆好吃的蛋黃酥

每到中秋前就是各種蛋黃酥大戰，吃到都麻痺的我們，都還能被這一家從清末至今 傳承百年 四代老店的棗泥、紅豆蛋黃酥給驚艷到，不但餅皮夠酥，紅豆、棗泥夠濕潤，鹹蛋黃更是鹹香夠味，各方面表現都不俗，口味傳統又好吃。

薛榮興 西點糕餅｜交通位置

位於宜蘭市區 西後街，這邊不是很好停車。

總之就是在宜蘭城隍廟旁，周邊很多厲害的小吃美食。

門面看起來還蠻復古的，有點年代感。

創始於清末的在地傳統糕餅店

現在已經傳承到第四代，但也已經是高齡老者了。

平日是很推薦這裡的傳統小月餅

中秋節前後是建議必買紅豆、棗泥蛋黃酥。

裡面裝潢也很簡單

就是陳列各種傳統糕餅而已。

第四代的老闆真的年紀也大了

下一代聽說不願意繼承，有點可惜了。

薛榮興 西點糕餅｜小月餅

第一次來的時候被告知蛋黃酥沒了，

蛋黃缺貨，叫我們過兩天再來，所以只能買傳統小月餅送朋友。

這裡的小月餅口味真的好多

有紅豆、綠豆、白豆沙、棗泥、堅果綜合、咖哩肉

口味眾多 而且每天都有販售。

店內還有賣古早味花生糕、綠豆糕等

四方香糕

拜拜常見的傳統糕餅

還有椪餅，現在很多店家都拿來裝冰淇淋當甜點賣

就是講一個新舊創意融合，古早味融入新元素，碰出新滋味。

買了綜合小月餅湊成一盒送朋友

他們說很好吃，雖然我們沒吃到，但內餡是真的飽滿紮實

如果喜歡傳統小月餅的朋友，這家很推薦。

薛榮興 西點糕餅｜蛋黃酥

過兩天後，我們又再訪一趟為了蛋黃酥

畢竟百年老店 傳統蛋黃酥口味還是挺吸引人的。

有分紅豆蛋黃酥、棗泥蛋黃酥 這兩種口味。

終於買到百年老店 蛋黃酥

兩種綜合蛋黃酥買回去評比一下。

採用黑白芝麻區別口味。

一顆 55元，有一般塑膠盒裝與禮盒裝，但價格一樣。

不管包裝還是袋子都很有年代復古感。

白芝麻的是棗泥口味，黑芝麻是紅豆沙口味。

餅皮是我最在意的

這家餅皮夠酥，尤其是屁股更有脆口的餅乾口感。

棗泥口味蛋黃酥

雖然棗泥部分對我來說偏甜，但真的很濕潤

鹹蛋黃主要是鹹香夠味，餅皮也夠酥脆，整體搭配起來很剛好。

紅豆口味蛋黃酥

差別就在於內餡而已，我覺得一樣偏甜

只是棗泥會更濕潤一點，所以偏愛棗泥多一些。

這家蛋黃酥各方面表現都很優秀，真的很推薦，

只是可惜下一代目前無人接手，且吃且珍惜阿這家。

薛榮興 西點麵包店 四代老店

地址：宜蘭縣宜蘭市西後街90號

電話：039-323342

時間：08:30–20:30

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