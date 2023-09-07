【宜蘭】 薛榮興 西點麵包店 三代老店｜百年傳承 三代老店，古早味傳統糕餅專賣，推薦必買酥脆好吃的蛋黃酥
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市
每到中秋前就是各種蛋黃酥大戰，吃到都麻痺的我們，都還能被這一家從清末至今 傳承百年 四代老店的棗泥、紅豆蛋黃酥給驚艷到，不但餅皮夠酥，紅豆、棗泥夠濕潤，鹹蛋黃更是鹹香夠味，各方面表現都不俗，口味傳統又好吃。
薛榮興 西點糕餅｜交通位置
位於宜蘭市區 西後街，這邊不是很好停車。
總之就是在宜蘭城隍廟旁，周邊很多厲害的小吃美食。
門面看起來還蠻復古的，有點年代感。
創始於清末的在地傳統糕餅店
現在已經傳承到第四代，但也已經是高齡老者了。
平日是很推薦這裡的傳統小月餅
中秋節前後是建議必買紅豆、棗泥蛋黃酥。
裡面裝潢也很簡單
就是陳列各種傳統糕餅而已。
第四代的老闆真的年紀也大了
下一代聽說不願意繼承，有點可惜了。
薛榮興 西點糕餅｜小月餅
第一次來的時候被告知蛋黃酥沒了，
蛋黃缺貨，叫我們過兩天再來，所以只能買傳統小月餅送朋友。
這裡的小月餅口味真的好多
有紅豆、綠豆、白豆沙、棗泥、堅果綜合、咖哩肉
口味眾多 而且每天都有販售。
店內還有賣古早味花生糕、綠豆糕等
四方香糕
拜拜常見的傳統糕餅
還有椪餅，現在很多店家都拿來裝冰淇淋當甜點賣
就是講一個新舊創意融合，古早味融入新元素，碰出新滋味。
買了綜合小月餅湊成一盒送朋友
他們說很好吃，雖然我們沒吃到，但內餡是真的飽滿紮實
如果喜歡傳統小月餅的朋友，這家很推薦。
薛榮興 西點糕餅｜蛋黃酥
過兩天後，我們又再訪一趟為了蛋黃酥
畢竟百年老店 傳統蛋黃酥口味還是挺吸引人的。
有分紅豆蛋黃酥、棗泥蛋黃酥 這兩種口味。
終於買到百年老店 蛋黃酥
兩種綜合蛋黃酥買回去評比一下。
採用黑白芝麻區別口味。
一顆 55元，有一般塑膠盒裝與禮盒裝，但價格一樣。
不管包裝還是袋子都很有年代復古感。
白芝麻的是棗泥口味，黑芝麻是紅豆沙口味。
餅皮是我最在意的
這家餅皮夠酥，尤其是屁股更有脆口的餅乾口感。
棗泥口味蛋黃酥
雖然棗泥部分對我來說偏甜，但真的很濕潤
鹹蛋黃主要是鹹香夠味，餅皮也夠酥脆，整體搭配起來很剛好。
紅豆口味蛋黃酥
差別就在於內餡而已，我覺得一樣偏甜
只是棗泥會更濕潤一點，所以偏愛棗泥多一些。
這家蛋黃酥各方面表現都很優秀，真的很推薦，
只是可惜下一代目前無人接手，且吃且珍惜阿這家。
薛榮興 西點麵包店 四代老店
地址：宜蘭縣宜蘭市西後街90號
電話：039-323342
時間：08:30–20:30
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