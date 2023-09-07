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> 圖文創作 > 台中南屯｜木可烘焙 芋頭酥/蛋黃酥 中秋素月餅

台中南屯｜木可烘焙 芋頭酥/蛋黃酥 中秋素月餅

2023-09-07 20:20:09 papa 人氣：104
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窩客好文

papa

發表篇數：479篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：木可烘焙
place台中市南屯區東興路二段302號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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木可烘焙-是富泉烘焙坊2.0新店開張了一段時間，平常PAPA就經常來這裡買麵包，2023 中秋月餅推薦 素月餅哪裡買? 台中的朋友可以考慮這家，因為這回除了基本蛋黃酥/綠豆椪之外還推出新品芋頭酥!

木可烘焙

地址：台中市南屯區東興路二段302號　／電話： 04 2473 9191

營業時間：10:00–19:00　（週日休）

6入月餅+6入咖啡掛耳 (新品)

深藍色的外盒本身就有手提設計，就不用額外準備紙袋了非常方便，這回除了月餅之外還搭配木可嚴選的咖啡掛耳(老闆本身也是咖啡愛好者)，喜愛咖啡的朋友可以考慮月餅＋咖啡這種組合！

拉開就會看到這次的商品組合黑芝麻粒是蛋黃酥，白芝麻粒是芋頭酥!

蛋黃酥(起司) 蛋奶素

鹹香蛋黃超大顆的在裏頭一咬會發現少了鹹蛋味道味多了一絲絲奶香因為黃色本體是起司，滿足喜愛鹹香口感的朋友，搭配配棗泥餡鹹甜鹹甜啊!

芋頭酥(起司)蛋奶素

新品，當天取月餅老闆娘開心表示這回有新品是芋頭，天啊!開心的是大貓跟大貓娘…他們是芋頭控！表面微微碎裂還是很美，一刀下去就看到起司與芋泥包滿滿裹在層次月餅裡面！

淡淡芋頭香氣很搭起司，芋泥本身比較鬆綿刀下去就被我壓壞了，反正不是合作文就這樣吧！多真實啊！大貓娘說這款芋頭也好吃加上他本身就愛吃芋頭，所以兩款月餅到手他就吃了，就站在PA旁邊盯著…

婆婆表示:我想吃，但是婆婆不說…就等媳婦主動發現!!

2023 中秋月餅-木可烘焙早鳥預購販售開始有三款可以選擇!

  • 經濟6入提盒
  • 經典12入禮盒
  • 6入蛋黃酥+6入掛耳咖啡

價格不知道是老闆送我的（吃到變朋友）PA記得這家的月餅價格還蠻親切的基本款6入應該500元有找吧!

 

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Papa 女王 其實是戲稱來著!說穿了底下的臣民就是3隻貓! 最囧的事情..貓一點也不像貓..把自己當主子來著... Papa女王 https://papacat.xyz/ 美食 旅遊 寵物 居家生活 PAPA女王粉絲團:https://www.facebook.com/PapaQueenCatManN e-mail:cucugipo@gmail.com

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