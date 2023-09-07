在地人口中的御皇蛋黃酥｜御品福軒烘焙坊

原文出處：大花說

位於彰化溪湖老字號烘焙坊「御品軒烘焙坊」！「御品」為宮中皇帝所食之點心，「軒」乃小亭子之意，創立堅持製作如皇帝貴族品嚐般的美食，傳遞美味！如今溪湖御品軒烘焙坊搬新址至福德宮土地公廟的正後方（溪湖鎮員鹿路三段 376 巷 11 號），轉由子女接手經營，品牌加入更多創新口味，你我幸福裡加一點福氣，成為「御品福軒烘焙坊」傳承美味，御品軒 2.0 就是御品福軒烘焙坊！

今年 2023 中秋限定推出的御皇蛋黃酥禮盒，即日起至 9 / 15 期間訂購中秋禮盒，即可享御品福軒烘焙坊各禮盒早鳥優惠價，店內自取或宅配都可以唷！今年讓我們酥酥福福，享用人間小美味！

你在中秋節也成了蛋黃酥富翁了嗎？來自彰化溪湖御品福軒 人間小美味御皇蛋黃酥 12入雙層禮盒，嚴選在地小農熟成鹹蛋黃、進口天然無水奶油，夾帶細緻而綿密的烏豆沙內餡，層層純手工桿捲，把祝福與美味揉進御皇蛋黃酥裡，送到您手裡！

在地人口中的御皇蛋黃酥！御品福軒的蛋黃酥除了外酥奶香之外，內餡的蛋黃也是挺講究，嚴選在地小農鹹蛋黃，越大顆飽滿越好，整顆蛋黃酥看起來就很有福氣，烏豆沙內餡也是選擇低甜度的，在享受美食過程也不那麼罪惡！ 御品福軒中秋蛋黃酥價格

如何購買御品福軒蛋黃酥？旅人可以透過御品福軒烘焙坊的線上訂購（2023中秋禮盒蛋黃酥優惠中），可以選擇宅配或者實體店鋪自取，御品福軒烘焙坊位址於彰化縣溪湖鎮員鹿路三段 376 巷 11 號 （店家臨近湖北國小，溪湖福德宮土地公廟正後方巷內第二間）

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