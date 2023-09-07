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在地人口中的御皇蛋黃酥｜御品福軒烘焙坊

2023-09-07 20:16:20 大花說 人氣：102
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大花說

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：御品福軒烘培坊
phone04-8814-171
place彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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原文出處：大花說

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位於彰化溪湖老字號烘焙坊「御品軒烘焙坊」！「御品」為宮中皇帝所食之點心，「軒」乃小亭子之意，創立堅持製作如皇帝貴族品嚐般的美食，傳遞美味！如今溪湖御品軒烘焙坊搬新址至福德宮土地公廟的正後方溪湖鎮員鹿路三段 376 巷 11 號），轉由子女接手經營，品牌加入更多創新口味，你我幸福裡加一點福氣，成為「御品福軒烘焙坊」傳承美味，御品軒 2.0 就是御品福軒烘焙坊！

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今年 2023 中秋限定推出的御皇蛋黃酥禮盒，即日起至 9 / 15 期間訂購中秋禮盒，即可享御品福軒烘焙坊各禮盒早鳥優惠價，店內自取或宅配都可以唷！今年讓我們酥酥福福，享用人間小美味！

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你在中秋節也成了蛋黃酥富翁了嗎？來自彰化溪湖御品福軒 人間小美味御皇蛋黃酥 12入雙層禮盒，嚴選在地小農熟成鹹蛋黃、進口天然無水奶油，夾帶細緻而綿密的烏豆沙內餡，層層純手工桿捲，把祝福與美味揉進御皇蛋黃酥裡，送到您手裡！

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在地人口中的御皇蛋黃酥！御品福軒的蛋黃酥除了外酥奶香之外，內餡的蛋黃也是挺講究，嚴選在地小農鹹蛋黃，越大顆飽滿越好，整顆蛋黃酥看起來就很有福氣，烏豆沙內餡也是選擇低甜度的，在享受美食過程也不那麼罪惡！ 御品福軒中秋蛋黃酥價格

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如何購買御品福軒蛋黃酥？旅人可以透過御品福軒烘焙坊的線上訂購（2023中秋禮盒蛋黃酥優惠中），可以選擇宅配或者實體店鋪自取，御品福軒烘焙坊位址於彰化縣溪湖鎮員鹿路三段 376 巷 11 號 （店家臨近湖北國小，溪湖福德宮土地公廟正後方巷內第二間）

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