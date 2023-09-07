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> 圖文創作 > 有營業幾乎都在排隊！三重巷弄人氣超夯豆花，網友號稱最好吃豆花是這間。

有營業幾乎都在排隊！三重巷弄人氣超夯豆花，網友號稱最好吃豆花是這間。

2023-09-07 20:30:10 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：505篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：稅捐處豆花
place新北市三重區重陽路一段130巷11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重重陽路巷弄【稅捐處豆花】是三重有名的超人氣豆花店，營業時間幾乎都在排隊！走進巷弄，彷彿來到另一個熱鬧世界，在轉角一處，好多人正在排隊，夏天更是壯觀，因為靠近三重稅捐處，所以這攤原本無名的豆花店又被叫稅捐處豆花。

三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜店家資訊

下雨天【稅捐處豆花】也在排隊，疫情期間沒有內用，只提供外帶，也是排隊盛況，而且這是平日的風景喔！

三重稅捐處豆花（無名豆花小站）
地址：新北市三重區重陽路一段130巷11號
營業時間：11:00–23:00（星期日休息）
電話： 02 2988 2819
食記：【三重冰品】三重稅捐處豆花(無名豆花小站)，三重排隊豆花店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜菜單價錢

2023稅捐處豆花菜單價錢
攤位前貼滿滿滿的冰品選擇，有點凌亂也是特色，網友很推薦檸檬粉粿，說是必點，但我還沒吃過，仙草冰和綠豆湯也是很多人推。

三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜冰品推薦

冬天喝熱湯，紅豆綜合圓+燒仙草， 紅豆綜合圓裡面料好多，有粉圓、芋園、湯圓及Q圓，紅豆軟爛好吃，不過紅豆湯的甜度對我來說有點太甜膩了，個人比較喜歡三重大同北路的紅豆湯，我覺得燒仙草好吃多了，甜度、稠度都剛剛好。

夏天就來吃冰消暑。

仙草奶凍
雖然店名是豆花，但是仙草冰也很多人推薦。
碎冰淋上奶精，和透心涼的仙草相當合拍，古溜古溜的口感，雖然平常不太吃奶精類的食物，但這味道真的不錯，不過我後來吃過加其他料，仙草真的很推。

綠豆粉圓豆花＋花生
這也是招牌配置，綠豆和花生鬆軟，傳統的豆花綿口，糖水甜度不夠，炎熱的天氣來一碗真的超消暑，雖然很多人外帶，但我比較喜歡內用，因為外帶紙碗小，帶回家的口感也有差。

多年前的回憶照片，【稅捐處豆花】真的是三重在地老店，可以說是三重生意很好的豆花店了！

三重稅捐處豆花（無名豆花小站）
地址：新北市三重區重陽路一段130巷11號
營業時間：11:00–23:00（星期日休息）
電話： 02 2988 2819
食記：【三重冰品】三重稅捐處豆花(無名豆花小站)，三重排隊豆花店


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇三重稅捐處豆花食記自費
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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