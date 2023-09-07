有營業幾乎都在排隊！三重巷弄人氣超夯豆花，網友號稱最好吃豆花是這間。

三重重陽路巷弄【稅捐處豆花】是三重有名的超人氣豆花店，營業時間幾乎都在排隊！走進巷弄，彷彿來到另一個熱鬧世界，在轉角一處，好多人正在排隊，夏天更是壯觀，因為靠近三重稅捐處，所以這攤原本無名的豆花店又被叫稅捐處豆花。

三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜店家資訊

下雨天【稅捐處豆花】也在排隊，疫情期間沒有內用，只提供外帶，也是排隊盛況，而且這是平日的風景喔！

三重稅捐處豆花（無名豆花小站）

地址：新北市三重區重陽路一段130巷11號

營業時間：11:00–23:00（星期日休息）

電話： 02 2988 2819

食記：【三重冰品】三重稅捐處豆花(無名豆花小站)，三重排隊豆花店

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三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜菜單價錢

2023稅捐處豆花菜單價錢

攤位前貼滿滿滿的冰品選擇，有點凌亂也是特色，網友很推薦檸檬粉粿，說是必點，但我還沒吃過，仙草冰和綠豆湯也是很多人推。

三重冰品推薦 稅捐處豆花(無名豆花小站)｜冰品推薦

冬天喝熱湯，紅豆綜合圓+燒仙草， 紅豆綜合圓裡面料好多，有粉圓、芋園、湯圓及Q圓，紅豆軟爛好吃，不過紅豆湯的甜度對我來說有點太甜膩了，個人比較喜歡三重大同北路的紅豆湯，我覺得燒仙草好吃多了，甜度、稠度都剛剛好。

夏天就來吃冰消暑。

仙草奶凍

雖然店名是豆花，但是仙草冰也很多人推薦。

碎冰淋上奶精，和透心涼的仙草相當合拍，古溜古溜的口感，雖然平常不太吃奶精類的食物，但這味道真的不錯，不過我後來吃過加其他料，仙草真的很推。

綠豆粉圓豆花＋花生

這也是招牌配置，綠豆和花生鬆軟，傳統的豆花綿口，糖水甜度不夠，炎熱的天氣來一碗真的超消暑，雖然很多人外帶，但我比較喜歡內用，因為外帶紙碗小，帶回家的口感也有差。

多年前的回憶照片，【稅捐處豆花】真的是三重在地老店，可以說是三重生意很好的豆花店了！

三重稅捐處豆花（無名豆花小站）

地址：新北市三重區重陽路一段130巷11號

營業時間：11:00–23:00（星期日休息）

電話： 02 2988 2819

食記：【三重冰品】三重稅捐處豆花(無名豆花小站)，三重排隊豆花店



文章作者：陳小可

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