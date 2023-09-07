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網友喻為新北最強第一名割包是這間，太晚去會賣光，連在地人都推薦！

2023-09-07 20:30:13 陳小可的吃喝玩樂 人氣：110
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：495篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：無名割包
place新北市三重區自強路三段25號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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提到好吃掛包，三重最有名的就是自強路三段的「無名割包」。菜單販售刈包、四神湯、豬肚冬粉和冷皮刈包材料組，可以買回去自己弄熱，以前掛包價錢50元有找，現在一個60元還是大排隊，太晚去還會撲空賣光，生意超好的三重美食，也有人說這是大台北最好吃的掛包！

到底是掛包、割包還是刈包 XD GOOGLE地標搜尋「無名割包」就能找到喔！不要多打一個皮就好

三重 無名割包 在哪裡

自強路三段的「無名割包」只要有營業都在排隊，營業時間到下午三點，但是常常中午去就賣光喔！

無名割包
地址：新北市三重區自強路三段25號
電話：0919 790 806
捷運站：三和國中站
營業時間：08:00–15:00 (週一公休，賣完就收)
食記：【三重美食】無名割包，雙北最強刈包 (菜單)

三重 無名割包 排隊

之前騎車路過自強路看到「無名割包」沒有太多人排隊就買回家當午餐，我阿北也很愛這間，說肥肥的肉很好吃XD之前還買三個掛包給我。

無名割包」現在一個60元囉！
怕肥想吃瘦肉刈包，十點半開始供應。原本有賣清蒸肉圓已經停售囉～

三重 無名割包 菜單價錢

無名割包菜單
刈包60元
花生包，沒菜沒肉20元
菜包，沒肉30元
刈包皮15元
也可以加料

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重 無名割包 刈包推薦

刈包60元

肉超多的！料整個爆出來，之前買回家的隨性拍，酸菜也是給得很豪邁。

刈包份量和口感吃起來很過癮，尤其是裡面滷透的控肉，非常大一塊(有時候會兩塊)，想要偏肥、偏瘦可以先跟店家說，除了控肉還有香菜、酸菜和花生粉，香味十足且充滿層次感的刈包，一口咬下去那種爽度滿滿，也難怪這間無名刈包會那麽受歡迎！

連住在外地的朋友都會指名來吃三重這間「無名割包」，和光興腿庫一樣，現在都是外地人也超夯的三重排隊美食。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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