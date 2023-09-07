桃園青埔美食餐廳推薦｜80’steak牛排餐酒館・近桃園高鐵約會聚餐餐廳

桃園青埔新開了一家餐點氣氛都很棒的80’steak牛排餐酒館，距離桃園高鐵站車程大約5分鐘，主打的牛排餐點選擇多、品質佳，很適合情人約會或親友聚餐前來用餐，而且晚上9點之後也有供應酒類飲料與各種特色餐點。（未成年請勿飲酒）

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80’steak牛排餐酒館-位置交通＆店內環境

80’steak牛排餐酒館距離桃園高鐵佔約5分種左右的車程，開車前來距離交流道也不遠，附近有收費停車場或是河堤旁有路邊停車格可以停，店外給人感覺高雅別緻，不過招牌不明顯所以要認地址找一下。

80’steak牛排餐酒館店內裝潢佈置與氣氛是復古的美式風格，典雅穩重的舒服空間吃美食真是很享受，牆邊的半圓形沙發好適合情人約會唷！（是否改天應該不要帶小孩來吃XD）

80’steak牛排餐酒館9點之後的餐點和飲料是酒吧風格，吧台座位區也是很別緻，相信夜晚的氣氛又更令人陶醉。（80’steak牛排餐酒館二樓有包廂空間，看照遍十分的華麗適合聚會辦趴。）

桃園青埔80’steak牛排餐酒館菜單

午/晚餐菜單（供應時間11:30～14:00/17:00～21:00）

80’steak牛排餐酒館午餐和晚餐時段的餐點，都是用套餐形式供應的，價格已經包含麵包、濃湯、薯條、飲料與甜點，而且飲料竟然是可以更換與無限續杯，覺得老闆真的是非常非常有誠意，除了主打的牛排之外有也珠、雞、羊與海鮮主菜，最令身為媽媽我感到貼心的是居然有兒童餐，所以我才說80’steak牛排餐酒館除了約會也很適合親友聚餐前來。

餐酒菜單（供應時間21:00～2:00）未成年請勿飲酒

前面有說了80’steak牛排餐酒館晚上9點之後是用酒吧形式營業，所以除了還是有牛排餐點之外，還多了義大利麵、炸物跟特色菜餚，飲品的選擇當然也是更多采多姿。

桃園青埔80’steak牛排餐酒館推薦美食

布雷特沙朗牛排9oz — 乾式熟成牛排

80’steak牛排餐酒館牛排有紐西蘭和美國兩個產地，這個寫著推薦的布雷特沙朗牛排是紐西蘭牛肉，富含油脂的沙朗牛排經過乾式熟成處理，五分熟剛剛好的嫩度，可以吃得出牛排肉與油脂的鮮甜風味，沾點鹽提味就超級好吃！

配菜部分和其他餐點都是相同的，有ㄧ小球的米飯和青花菜、玉米筍跟南瓜，送餐時候會提醒米飯可以壓扁扁，因為鐵板受熱之後就會有點帶焦香的鍋巴感。

美國翼板牛排7oz — 乾式熟成牛排

美國翼板牛排我們也是點了五分熟，不得不說80’steak牛排餐酒館的牛排除了有品質，牛排的烹調也很到位，切開的斷面是鮮嫩紅色但不會有血水，吃起來風味同樣有因為乾式熟成而濃縮的鮮甜，比沙朗牛排口感更扎實些，兩種我們吃到的都有滿意也喜歡。

田園豬排

不吃牛的朋友也有好料可以選，80’steak牛排餐酒館的田園豬排份量也不小，使用帶著一些油脂的部位所以吃起來不會乾柴，可以稍微咀嚼但仍帶柔軟的口感，愛吃豬排的熊寶認證他們家的好好吃。

迷你豬排（兒童餐—12歲以下限定）

80’steak牛排餐酒館兒童餐點有牛豬和雞塊可點，迷你豬排的意思就是肉肉份量比較少一些，很貼心還把豬排切好了，完全打中媽媽的心（笑），配菜多了起司條和洋蔥圈，是大人看了也想吃的開心餐點。

80’steak牛排餐酒館午/晚餐套餐副餐

大蒜麵包、炸薯條、玉米濃湯

80’steak牛排餐酒館午餐和晚餐時段都是以套餐方式供餐，所以副餐都是通通有的唷！大蒜麵包跟炸薯條是可以吃得飽的份量，玉米濃湯香濃可口裡頭也有不少的料，我覺得老闆真的是很懂家庭客群的需求，光是這兩樣搭上濃湯飢餓的孩子就被安撫滿足了，重點是雖然只搭配的餐點但也是很美味，可以感受不漏掉細節的精緻。

咖啡、奶茶、可樂、雪碧等飲料喝到飽還可以換品項

80’steak牛排餐酒館午餐和晚餐時段的套餐飲料居然是「喝到飽」，而且還可以每次都更換品項，所以餐前可以先點軟性飲料，餐後再換乘咖啡來搭配甜點剛剛好。

甜點 — 原味/巧克力奶酪

80’steak牛排餐酒館午餐和晚餐時段的套餐甜點我們吃到的是奶酪，兩種口味都很好吃，不會過於甜膩而且口感濃醇，為別緻的牛排饗宴劃下美好句點。

80’steak牛排餐酒館｜地址、電話、營業時間

80’steak牛排餐酒館IG、80’steak牛排餐酒館FB

地址：桃園市大園區致遠一路3號（近桃園高鐵站）

電話：03-2877233

營業時間：星期一至日11:30～14:30 & 17:00～01:00