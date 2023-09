大安區酒吧-------安和路上的靜謐小空間銀波 Silver Lining

在無光的安和和平交叉口,沒有顯著的招牌,深墨綠的樸實牆面,僅靠著一盞打在簡約小巧招牌上的光,銀波酒吧,似乎在這個空間施展了結界,踏入它的範圍,周圍的聲音自動屏蔽了…

成立於疫情嚴重爆發前的2022,甫開幕沒多久,台北市便發出了禁止內用,也不得販賣酒類商品的禁令,這個看似高冷的BAR也是有過中午賣便當以生存的苦日子…

推開木門,先映入眼簾的絕對是吧台上大型的枯木裝飾燈,往往枯枝總會帶著絲絲陰森感,但在挑高的空間和暖色的燈光下,更像是月色下的樹影搖曳.從不同的角度觀察映在牆上的影子非常有趣.

銀波的座位區域是環繞著主吧台的L型,主走道的沙發區,很像老式西餐廳又或港式茶餐廳的卡位.綠色中帶著斑駁的牆面像是長滿青苔的岩壁,錯落其中的鏡子,隱約的閃光如同山澗汪汪.流動不急促,卻也讓人無法忽視…

吧台另一側的座位,像是壁塹,帶有一點點迷幻感,眼前似乎出現了一對男女緊靠著角落呢喃⋯那雙紅唇在耳邊到底傾吐著什麼?很挑情,很即視…不過這個看起來像情人雅座的位置桌子實在很小,如果有點餐點會顯得特別壅擠.

結束上一個飯局,提早入座的我,在寬敞的座位上,前方吧檯似乎是剛開始約會的男女,含蓄卻又互相探索:另一側應該是一群大學生,輕快的笑鬧著.獨自的等待,在這個小巧的酒吧中,並不寂寞.我還很有閒情的研究起桌面上的水瓶在燈光下顯現不同的光影與反射.

WHISKY為基底的酸梅湯,帶點檸檬的酸,和一點不知來自於烏梅或是WHISKY的炭焙味.但口感卻很輕盈,仔細看看冰塊,上面還有銀波的LOGO.

伯爵茶與紅心芭樂的組合意外的不違和,入口後還有點點檸檬的香與酸.

本來想要嘗試招牌的解酒白虎湯卻苦於對琴酒略過敏,謝謝bartender改用了龍舌蘭,讓這杯解酒湯一樣清爽帶有夏天風情!

忘記是甚麼了….

百香果愛畢斯

最後這杯沒有在酒單上,但是誠心建議喜歡愛畢斯的朋友一定要試試看.說起來超好笑,我們聊得太開心,連服務生上酒都沒看到,一個手舞足蹈酒直接翻在我跟友人的裙子上,(世說為什麼不把酒上到桌子中間上在手肘旁啦~)但我兩居然還覺得很好笑穿著清潔過濕濕的裙子還聊天早上八點,真的是瘋女人兩位!

炸剝皮辣椒 NT200

很喜歡這款炸皮,雖然有些厚度可是不會覺得只吃到麵皮吃不到裡面的剝皮辣椒.不過分量真的有點少…只有五條的樣子.

肉汁多多薯條 NT280

銀波的薯條其實不是我喜歡比較粗有口感或是很脆的.但是他的肉醬 gravy做的非常好!有些店家喜歡用比較多的番茄醬酸度很高.但是這款肉汁薯條配酒很夠味,也不會過鹹.上面還有一些起司絲!

鱸魚TACO NT200

紫高麗菜,洋蔥,煙燻墨西哥醬,餅皮 炸鱸魚塊,沒想到酒吧能有這麼出色的小點,不論在視覺或可謂的層次都是上上水準!

銀波,取名於主理人Leila 夜晚至山中觀瀑布, 月光照亮水流化作銀絲傾瀉的神秘時刻,而那幅映照在心中的景象…..裝潢風格也是帶有靜謐森林沉靜感,不論是顏色或是取材.調酒中使用許多店內自種的香草,自行發酵的味道,整體都和大自然密不可分…"也許調酒中並沒有那麼多的故事,可是每一杯,都是兩位主理人喜歡的味道"服務人員這樣說道…

仔細看看銀波的酒單,使用非常多與台灣接軌的元素,在地的茶種,台灣特有的水果,童年的酸甜柑,酒單的規畫非常有一體性,當然經典調酒也難不倒

接近一點,店內漸漸靜了下來,周圍的其他人不知甚麼時候都離開了.最近發現台北的酒吧文化似乎回到早早開始早早結束的時刻,

最近的心情很低迷,雖然在和朋友的互動間很快樂,可是靜下來各種的煩心事不停地在腦中叫囂,可是…日子還是要過下去的,就像官網上寫的 " In life , look for silver linings".也許現在找不到生命中的太陽.但可以先尋找一絲光明…

離開時回頭看了一眼,原本緊閉的窗戶開了…在黑暗的區域間突然亮起一窗溫暖.

銀波 silver Lining

地址: 台北市大安區安和路二段243號一樓

網址: https://www.silverliningtw.com/

營業時間: 18:00~3:00 (星期天到 1:00)