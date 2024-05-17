位在巷弄裡純白色建築外頭還有2棵金龜樹，往上看有掛上巨大紅螞蟻的裝置藝術供欣賞。

置身在網路世代完全更改舊有的消費習性，巷弄美食跟複合式經營變成一種趨勢，才有民宿業者兼營咖啡廳或是餐酒館，或這是傢俱公司兼營早午餐餐廳，或這是設計公司兼營咖啡廳.....等等，這間「Beetle Tree Café 金龜樹咖啡」就是室內設計公司創立的附屬品牌，觀看網路得知，原來店名叫「溫室造咖」的輕食咖啡廳，又因店面外頭有2棵金龜樹關係，因此改店名叫做「Beetle Tree Café 金龜樹咖啡」，觀看菜單主要提供輕食類餐點供選擇，菜單品項很多定價合理範圍內，選擇優惠組合餐點CP值就變高，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

白色建築搭配綠色的造景就是這麼優美。

餐廳外裝潢跟佈置就呈現出北歐悠閒的氣息。

大門外有放置立牌有菜單供客人觀看，一旁有寫不接待10歲以下兒童，毛小孩落實不落地規則方可入內。

門面採用側門來當作入內的小門。

小高覺得店老闆對於風水有講究來規劃。

咖啡廳入口處是這室內設計的精華所在，小高覺得如此設計

大面積透明玻璃隱約可以直視裡面情景。

厚重木門推開這是吧台區用餐空間，深色木質裝潢搭配大理石吧台，牆面的廚具充滿北歐浪漫優雅氛圍。

牆面櫥櫃有展示咖啡相關商品供參考選購。

這區是餐廳最精華用餐座位區，小高我就選擇這裡享用輕食餐點。

這料理吧台很像是居家裡廚房的中島，讓人覺得很溫馨沒有距離感舒服，櫃檯上有放置告示牌有店家資訊供參考，其中優惠資訊，甜點跟飲品都在120元以內只要199元。

牆壁上有掛上紅螞蟻裝置藝術供欣賞，吧台旁有設置冷藏冰箱有餐點供挑選。

冷藏冰箱裡甜點就是今天所供應品項，老實講看著甜點外觀似乎不是很美觀。

從裡面往外拍照是吧台用餐區的全景。

吧台區隔壁還有開放式用餐空間，這區座位數較多環境還是悠閒舒服。

這本製作精美菜單供顧客觀看參考，菜單主要分類有套餐類、輕食類、茶飲類、飲品類、咖啡類及軟性飲品類等，菜單品項很多定價合理範圍內。

今天就點起司火腿可頌130元、巧克力戚風蛋糕及熱拿鐵等。

抱歉！小高僅記得總共花費340元很超值。

這盤是司火腿可頌130元。

這盤起司火腿可頌定價130元份量足很便宜，這道輕食就可以讓您吃飽，餐點整體口感就中規中矩還可以，其中可頌吃起來酥脆鬆散有需加強。

巧克力戚風蛋糕。

這戚風蛋糕巧克力滋味濃郁甜度適中，可惜蛋糕比較沒有濕度口味普普的。

這杯熱拿鐵定價120元很親民，咖啡濃郁不偏苦奶香順口超好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Beetle Tree Café 金龜樹咖啡」用餐空間北歐以優雅風格超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：Beetle Tree Café 金龜樹咖啡

地址：802高雄市苓雅區樂善街53號

營業時間：10:00–18:00

電話： 07-222-7575

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com