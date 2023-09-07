【食￭蘆洲】蒙古紅頂級麻辣火鍋吃到飽/4.7顆星高評價!蘆洲麻辣火鍋吃到飽/蘆洲美食麻辣火鍋吃到飽/蘆洲聚餐

蒙古紅麻辣火鍋吃到飽，是蘆洲地區备受好評的餐廳，位在蘆洲捷運站2號與3號出口出來走路約8分鐘左右~

已經經營了多年，積累了超過一千條Google評論，綜合評分高達4.7顆星!!

這家餐廳提供超過100種不同的食材，供應不限量喔!哈姆湘已經聽聞很多網友大力推薦蒙古紅，早就想吃了~

其中，最受歡迎的菜品包括比臉還大的安格斯牛背肩和獨家秘制的醃製雞柳條，這些都是美食愛好者的必點之選。

另外，他們還提供卡比索和泰國明果口味的冰淇淋

招牌蒙古鍋則用了多種中藥材，搭配每日熬製的高湯，湯底清爽，一點都不油膩，沒有過多的油、鹽和味精。

而麻辣蒙古鍋則非常適合烹煮各種肉類和內臟，它的辣味中帶有麻辣的風味，再加上孜然的香氣，非常受顧客歡迎，而且辣度可以根據個人口味進行調整歐

最新活動

兩人同行免服務費/四人同行一人免費，至9/30，兩個活動只能擇一使用，同桌不拆開結帳喔

另外蒙古紅是寵物友善餐廳，可攜帶寵物，但寵物不能餵食，寵物需要的話，店員還可以協助清水煮肉，但是價位單點計算喔

🔺活動規定：

*兒童不適用此活動

*套餐不適用此活動

*免費者服務費另計

*如需使用活動結帳請主動告知服務人員

店內

消費方式：

平日午餐$635 平日晚餐$727 假日午餐晚餐均$727



孩童100cm以下 清潔費$50 孩童100~130cm 為$350 130cm以上依成人計價



以上均收10%服務費 用餐時間110分鐘喔!

，非常特別

店內用餐時段超級熱門，不虧是評論4.9顆星，想聚會的朋友真的是要提前訂位喔!

食材在店的後方，算是很舒適不擁擠的空間

蒙古紅裝潢很特別的是周圍都有很有特色的蒙古帽，

可以打卡拍照留下吃蒙古鍋更有FU

食材吃到飽

蒙古紅提供上百種食材，蔬食.海鮮.火鍋料.麵類都在這個大冰箱，本來以為小小冰箱食材應該不多，近看才發現品項真的是百種

沒有的食材店員也會一直補，蔬菜也沒有爛爛的，看起來狀態都很不錯耶

▼ 小花枝、淡菜、小鮑魚、象拔蚌、扇貝、聚合貝、小卷、等等還有很多我已經叫不出名字的海鮮了，對於愛吃海鮮的朋友這邊簡直是天堂!!

另外菜單還可以另外點餐的草蝦、白蝦、蛤蜊、鮮蚵、魴魚、鯛魚片、鰈魚、鸚哥魚

▼我們馬上拿來拿一大盤走，我最愛吃蔬食在這邊也大大滿足

▼ 麵類也有提供多種選擇，如果想點烏龍麵也可以在點湯底時點喔! 有沒有選擇很多?

醬料區

在「蒙古紅」的調味區，最特別的是可以找到孜然粉、花生粉和糖粉供應，不虧是蒙古鍋物

孜然粉非常適合沾取羊肉，味道極佳。而花生粉和糖粉則可搭配麻糬一同享用

主食區

▼麻辣鴨血.白飯.滷肉以及雞蛋也可以在這邊拿到

▼蒙古紅的招牌之一就是麻辣鴨血，其Q彈的質地和美味滋味是許多顧客來店時必點多盤的珍饈喔!

▼滷肉也很好吃，質地的細的絞肉，吃起來沒有太多的肥肉，而且配飯很濃郁，很下飯

雞蛋居然也可以吃到飽!

想要加湯頭在這邊也拿的到

甜點區

▼還有一區甜點櫃，包括水果、布丁、咖啡凍和檸檬茶凍.起司蛋糕等等吃到飽

冰淇淋

可以找到多種冰淇淋口味，包括卡比索冰淇淋（夏威夷果仁、草莓、花生巧克力、巧克力布朗尼、萊姆葡萄）

卡比索冰淇淋我第一次吃，濃郁滋味好讓人難忘，花生巧克力我大力推薦!

和泰國明果冰淇淋（熱帶椰子、海底椰、芒果騷莎）。海底椰也太少見了!!

還有各種果粒冰棒，荔枝果粒.榴槤果粒.莓果.芒果等等，熱帶水果風味一次滿足

火鍋與餐點介紹

▼蒙古紅火鍋提供五種湯頭選擇，分別是剝皮辣椒風味鍋（New）、

原味蒙古鍋、麻辣蒙古鍋、甘蔗回甘湯、以及日式昆布鍋。如果想選擇鴛鴦鍋，需另外加價50元。

我們選了鴛鴦鍋，湯頭我們選了剝皮辣椒風味鍋（New）與原味蒙古鍋

剝皮辣椒鍋> 帶有獨特的辣味和麻辣風味，辛辣愛好者的最愛，但不吃辣的哈姆湘也有喝，也OK，湯底中的剝皮辣椒碎會釋放出濃烈的香氣，

加上特定的香料和調味料，營造出一種令人著迷的湯底風味喔!

招牌蒙古鍋則用了多種中藥材，搭配每日熬製的高湯，湯底清爽，藥材很多，邊吃邊補身體的感覺

肉品涮一下都有中藥材的香氣

蒙古紅肉類供應多種選擇，包括雞柳條、雞腿肉、梅花豬、培根豬、安格斯牛、雪花牛、板腱牛和羊嫩肩，吃到飽

魚類則有魴魚、鰈魚、鸚哥魚、鯛魚

介紹幾款我們有點的食材喔!但是哈姆湘不愛吃羊肉，因此就沒有介紹了~

▼安格斯牛

蒙古紅最受歡迎的肉品，比臉大的安格斯牛!!安格斯牛肉色澤紅潤，肉質鮮嫩，具有濃郁的牛肉風味

油脂與肉的分布剛好，一涮入口很軟又有牛肉香氣

▼板腱牛.雪花牛

板腱牛(右)>特色是中間有個筋，脂肪少，肉質扎實，油脂不多，有一點筋的口感，喜歡瘦肉的朋友很適合

筋的部分我覺得跟肉吃還滿不錯的，有點絲狀很好入口

雪花牛> 帶有輕微的霜花紋路，這些紋路使其肉質更加優美。雪花牛的風味鮮美，烹調後肉質極其軟，比我想像中不油膩很多

▼梅花豬

紋理在肉質中分佈均勻，形狀酷似梅花而聞名， 梅花豬的肉質鮮嫩多汁，帶有美味的豬肉風味，具有優美的油脂分佈很好吃~

▼雞柳條

「獨家秘方醃製雞柳條」絕對是美食饕客們必點的絕佳選擇。這道料理不僅有著獨特的風味，更是蒙古紅的招牌之一，深受顧客喜愛

雞柳條經過蒙古紅獨家的秘密調味和優雅的製程，經過適當的醃製，以保證每片雞肉都充分吸收了美味的調味汁。

當咬下一口時，會感受到肉質的柔軟和多汁，以及令人陶醉的獨家風味

▼海鮮

魴魚、鰈魚、鸚哥魚、鯛魚可以菜單上點到，不知道魚的各種特色的話店家都會幫你介紹喔~

魴魚肉質柔軟，多汁且細嫩，讓人咀嚼時感受到絲滑的質地，搭蒙古紅的沙茶醬很好吃

鯛魚微甜且略帶海洋的風味。它的肉質柔嫩，口感細膩，具有微嚐鮮魚的特點

鰈魚肉質豐富，擁有奶油般的質地，有濃郁的海洋風味，味道鮮美，但不過於鹹或腥

鸚哥魚雖然它的風味不像某些其他魚種那樣強烈，但鸚哥魚仍然帶有淡淡的海洋風味以及甜味，肉質也相對細膩

▼蝦子

草蝦: 草蝦的肉質非常細膩，咀嚼時感受到柔滑且嫩嫩的質地。它的肉質不會過於纖維質，因此容易入口

白蝦: 白蝦的肉質相對較爽脆， 滿多汁的，而且有海洋香味

▼牛筋

牛筋經過充分烹煮後，它會變得柔軟而且易嚼，但仍然保留一定的嚼勁

另外他們也有牛筋.牛肚.大腸頭等等熱門滷製品喔!哈姆湘這邊吃太飽就沒點了XD

心得

吃完蒙古紅心情大好耶!他們整個食材與湯頭都很用心，而且我覺得最特別的是他們的湯頭與醬料的味道很特別

比較少在外面的吃到飽吃到蒙古鍋味道，而且食材一直補，源源不絕

不管是個人鍋還是鴛鴦鍋我覺得都很值得來這一趟，難怪是4.7顆星!

朋友們如果喜歡他們的醬料味道也可以在櫃檯跟他們購買喔!

資訊

蒙古紅麻辣火鍋吃到飽蘆洲店(寵物友善)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064106074440

營業時間：週日~週四11:00-22:00 五六11:00-23:00

電 話：02-82868336

地 址：新北市蘆洲區長榮路694號



蒙古紅麻辣火鍋吃到飽三峽店

營業時間：週一公休、週二~週五11:00-22:00 六日11:00-23:00

電 話：02-26721032

地 址：新北市三峽區學成路341號

資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.插圖部落客

繪圖合作相關請來信:hsiangmouse@gmail.com

部落格點我

粉絲團點我

IG點我

畫畫的相關教學點我