為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【懷孕】【產後】玉膳坊頂級月子餐2023開箱｜月子中心首選、返家坐月子也能熱送到府吃好好、藥膳湯品、養生

【懷孕】【產後】玉膳坊頂級月子餐2023開箱｜月子中心首選、返家坐月子也能熱送到府吃好好、藥膳湯品、養生

2023-09-07 20:45:07 R.C PLAY不累 人氣：106
share
窩客好文

R.C PLAY不累

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：玉膳坊頂級月子餐
phone08-0088-6968
place台北市中山區中山北路一段85號10樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

有了上一胎經驗，這次生二寶我更體悟到坐月子時要吃好吃飽的重要性。因此這次，入住璽悅月子中心與出月中返家後，為了超好喝的養氣茶飲與營養師指導的藥膳湯品，我都選擇「玉膳坊」來做為要吃滿42天的月子餐！

其實2021年第一胎入住月中的時候，我就已經開箱過玉膳坊了，但我覺得2023今年它們有做更好的調整，並且這次新增了返家後的月子餐開箱。如果對當時在月中的玉膳坊開箱有興趣的人，也還是可以來這裡看喔！

【懷孕】【產後】玉膳坊月子餐開箱｜口味頂級不膩口 上等茶飲好喝推薦

「月子中心 配送/包裝」

在月中時，玉膳坊都是配合月中的一天三餐熱送餐食到房間門口，並且配送袋上都有標記是給誰以及相關禁忌食材註記，不會有拿錯別人餐點的問題。

配送袋內除了保溫材質之外，還有保溫熱水袋讓熱度不會因為媽媽比較晚起而吃到涼掉的餐食。我之前曾有過，配送後快一小時才拿出來吃，結果還是熱騰騰的經驗呢！保溫熱水袋的重要性不可小覷！

袋內裝餐食的都是採用保溫效果十足的陶瓷碗與保溫瓶。而茶飲的部分，為了讓媽媽們可以更彈性時間飲用，是直接用袋裝的方式，想要喝的時候再倒入杯子內加熱或是常溫喝。陶瓷碗還有個好處，若是真的太晚來出來吃了，也可以直接蓋子拿掉，將碗放進微波爐加熱，就能瞬間獲得熱熱好吃的月子餐囉！

我在月中期間，就很常吃月子餐配寶寶看，另一邊也開電視來追劇。玉膳坊的份量很豐富，每次都能吃得好飽。且也不會份量讓一個人住月中的媽咪，沒有爸爸來分食會很容易浪費食物的過多份量。

「月子中心 菜單」

這是當時在月中時拿到的一周菜單，它們的強項比較多著重在中式餐食的部分，但2023年這次有感覺得到，玉膳坊很用心地在變化自己的菜色。除了週六HAPPY DAY會有西式的早餐之外，平常也偶有日式、西式甚至是泰式、韓式的餐點會放進菜單內。讓媽咪們在享用月子餐的時候，不會覺得自己總在吃中式藥膳味，再好吃類似的東西一直吃真的會很膩。

月子中心的菜單與返家的月子餐菜單還有一點小差異，在午餐的時候月子中心會有水果的提供，而晚餐的部分，返家是兩鹹湯，月中的版本則是維持跟中餐一樣的一甜一鹹喔！

「月子中心 菜色開箱」

早餐5品：主食、主菜1、主菜2、湯品、養生飲

玉膳坊早餐的主食變化性超大，不只有一般常見的飯類或粥品，還有米粉湯、蘿蔔糕之類很不一樣的菜色，就算是吃月子餐，也能享受豐富的菜色變化！早餐飲品，也會提供發汝茶幫助媽咪們哺乳，但因為我當時乳腺炎的關係，玉膳坊也幫我客製改為幫助消水腫的紅豆水喔！

午餐7品：主食、主菜1、青菜、主菜2、湯品、甜點、養生飲

午餐時光都是我最期待的一餐，除了有甜湯之外，還有最讓人感到小確幸的水果！玉膳坊提供水果的方式，為了維護衛生健康，都會另外用PP盒包裝避免腐壞太快。它們每天中午提供的水果種類都很豐富不一樣，不會總是那幾類在換來換去，而且都很好吃喔！

晚餐7品：主食、主菜1、青菜、主菜2、湯品、甜點、養生飲

比起返家的兩鹹湯，我其實真的很愛月中版的晚餐也是一甜一鹹。可能因為在懷孕期間禁糖的關係，所以產後對於甜食的熱愛開關直接被開啟了，再加上玉膳坊的甜湯種類也是超級多又好喝，甚至還出現了我超級喜歡的杏仁茶飲，做養生茶飲著名的玉膳坊，當然在這品的表現也是好喝得嚇嚇叫啦！

此外，也要很幫玉膳坊拍拍手的一點，就是它們家的時蔬不總是一律的地瓜葉燙青菜類，而是會很用心地用各種調味方式，幫助媽媽們提起興趣補充青菜類的營養。不論是用滷肉、蒜炒或是日式胡麻涼拌，都讓我在月子餐中最無聊的蔬菜品項也能獲得美味的體驗。

「返家二餐二送 熱食配送/包裝」

返家後的餐食配送，在硬體上都跟月中的時候是一樣的，只是配送時間會因為配送路線的安排不同，就比較不會像月中的時候很固定。早餐多落在7:00-9:30、午餐11:00-13:30、晚餐則是16:00-18:30，這部分就是每天可能都會有些時間不太一樣。

我覺得玉膳坊的配送人員都蠻貼心的，送到時一定都會電話通知，並且即便是無電梯的公寓也都會送到門口。若是媽咪一個人在家顧寶貝和坐月子，也可以在送餐前直接指定地點請配送人員直在放在該位置就好（前一餐要給配送人員帶走的也可以放在指定地點），就讓媽咪不用忙的時候還得抽空面交餐食喔！

返家配送更注重溫度的保存，所以關鍵好務保溫熱水袋在玉膳坊的保溫袋裡也是放好放滿喔！但也提醒大家，玉膳坊的月子餐是新鮮現做，又少油少鹽少糖方式製作的餐點與甜湯，並不是放在保溫袋就不會壞掉的，由於沒有添加防腐劑，還是最好要趁新鮮吃，如果長時間熱悶在袋子裡，還是會有可能影響餐點品質的。

返家包裝的硬體跟月子中心是一模一樣，都是用陶瓷碗、保溫瓶以及茶飲包做提供。

「返家月子餐 菜單」

返家版本的菜單跟月中的菜單其實沒有太大差異，也都還是有非常豐富菜色的變化，不會侷限在中式的藥膳月子餐種類裡。此外，因為我返家後怕照顧小孩會太忙，所以只有訂購午晚餐一日二送，對返家後早餐的菜單有興趣的人，可以參考玉膳坊的官網喔！

午餐7品：主食、主菜1、主菜2、青菜、湯品、甜點、養生飲

我覺得玉膳坊真的很厲害，讓我在月子中心已經選用它們家作為月子餐吃了好幾天之後，回到家繼續吃，居然還是可以遇到沒重複的菜色，而且還讓我吃不膩！同樣的食材，它們就是可以很費心思的用不一樣的調味或是烹飪方式來做變化。

人家說做月子要做滿42天，甚至有要做到60天的，我想選擇對菜單非常用心變化的玉膳坊做為返家月子餐的話，就不用擔心會吃到最後超級膩的狀況啦！

晚餐7品：主食、主菜1、主菜2、青菜、湯品、晚點(燉湯)、養生飲

必須再多稱讚一下玉膳坊的調味，通常月子餐普遍都不愛將海鮮放入菜單，因為調味上要去腥會要下很多功夫。但是玉膳坊每餐都會有海鮮之外，也完全都不會有我超害怕的海鮮腥味出現，吃它們家的餐點都會超級放心，不會有踩雷的機會。

返家晚餐的部分，就跟月中不一樣都是固定兩鹹湯做提供。雖然對我來說少了一味小確幸，但是因為鹹湯也超級好喝，而且也多了另種蛋白質肉類的攝取，所以對於在家坐月子的媽咪來說，兩鹹湯真的可以讓媽咪好好補充自己的營養喔！

對了對了，不論是返家或是月中的保溫瓶內湯品，多晚喝都可以喝到熱呼呼的湯，玉膳坊的保溫瓶效果之好真的很讓我驚艷！愛喝湯的人就是要選玉膳坊啦！

吃了這麼多天的玉膳坊月子餐，除了美味的餐食本身之外，讓我最難以忘懷的還是它們家超好喝的養生茶飲。而且，不用一定要訂月子餐才能喝到，居然它們家有線上商城，可以直接下單單獨購買茶飲組合喔！

「3日中餐、晚餐完整菜色」

中餐

晚餐

腦波弱太太 美食開箱小筆記

體驗了一輪之後，整理一下「玉膳坊頂級月子餐」的小特點：

  1. 餐點菜色不會侷限於單一中式調味，西式、泰式、韓式、日式各種豐富變化不會吃膩。調味也採用不重鹹也不過份清淡路線，就是好吃的剛剛好又健康！
  2. 配送與包裝都採用保溫效果良好的保溫袋與健康陶瓷裝餐，並每餐配送時，都會收去上一餐的餐碗。除了返家後最後一餐採用拋棄式PP碗之外，都可以讓在家坐月子的媽咪免去還要洗碗、處理廚餘的麻煩事。
  3. 具備營養師調配每餐的營養與熱量掌控之外，針對媽咪本身的飲食禁忌也可以事先溝通做調整，尤其是很多人不愛的酒或麻油、亦或是某種討厭的食材(像我就討厭內臟)，也都可以客製選擇不要放入餐點內喔！
  4. 份量掌握非常剛好，在家坐月子不怕吃不飽之外，也不用擔心過多的份量導致一人食用吃不完造成浪費喔！
  5. 雖然返家配送時間因為路線安排的關係無法固定或指定時間，可是貼心的配送人員都可以依照事先指定地點做餐食的放置，媽咪在家坐月子同時也在照顧寶貝時，不用煩惱領餐時的慌亂。
  6. 食安把關，媽媽吃的放心，餵母奶也安心。玉膳坊官網有公開主要選用食材品牌，也有自己熟食定期送檢驗，同時也是少數擁有HACCP、ISO22000、GHP優等三種認證的外送月子餐，畢竟月子餐會持續吃很多天，甚至連續吃一個月(像我這次直接吃滿60天)，更別說吃完還要餵母乳給寶寶營養，推薦給重視食安的媽咪。

玉膳坊 頂級月子餐訂購方式

玉膳坊官網：http://www.foodforhealth.com.tw 直接訂購
試吃申請
客服電話：0800-886-968
官方客服line：@ma520
（專人客服：每天上午9點~晚上6點）

腦波弱太太粉絲享好康

即日起～2024.03.31止，訂購玉膳坊頂級月子餐三餐三送三天(含)以上，只要出示提供本文此畫面截圖，即可加贈：
腦波弱太太粉絲禮【玉膳坊舒視飲3入組】喔~(贈完廠商可改贈同等值商品)

檢舉
share
chevron_left

谷溜谷溜新品開箱｜！梅漢方烏梅汁｜濃厚多層次
延伸閱讀

台北/台中月子餐推薦~豐富營養的郭老師月子餐!

 Mine

宅配美食｜玉膳坊養生燉湯-大推「麗水補氣雞湯」與「滋養鱸魚菲力湯」，頂級月子餐規格製作，真材實料覆熱即時超方便。 -

 1個媽咪2個寶

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

【玉膳坊養生燉湯】宅配開箱！孕婦湯水湯品營養補給推薦！玉膳坊冷凍鱸魚湯，孕期每日一包營養快速補給！私心最愛～玉膳坊養生茶油雞湯

 金亮亮部落客吃喝玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

R.C PLAY不累

發表篇數：57篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店 照片

興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
牛將軍小館 照片

牛將軍小館

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
日海海鮮店 照片

日海海鮮店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
武食堂 照片

武食堂

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
承家 私廚 照片

承家 私廚

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up