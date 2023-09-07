【懷孕】【產後】玉膳坊頂級月子餐2023開箱｜月子中心首選、返家坐月子也能熱送到府吃好好、藥膳湯品、養生

有了上一胎經驗，這次生二寶我更體悟到坐月子時要吃好吃飽的重要性。因此這次，入住璽悅月子中心與出月中返家後，為了超好喝的養氣茶飲與營養師指導的藥膳湯品，我都選擇「玉膳坊」來做為要吃滿42天的月子餐！

其實2021年第一胎入住月中的時候，我就已經開箱過玉膳坊了，但我覺得2023今年它們有做更好的調整，並且這次新增了返家後的月子餐開箱。如果對當時在月中的玉膳坊開箱有興趣的人，也還是可以來這裡看喔！

【懷孕】【產後】玉膳坊月子餐開箱｜口味頂級不膩口 上等茶飲好喝推薦

「月子中心 配送/包裝」

在月中時，玉膳坊都是配合月中的一天三餐熱送餐食到房間門口，並且配送袋上都有標記是給誰以及相關禁忌食材註記，不會有拿錯別人餐點的問題。

配送袋內除了保溫材質之外，還有保溫熱水袋讓熱度不會因為媽媽比較晚起而吃到涼掉的餐食。我之前曾有過，配送後快一小時才拿出來吃，結果還是熱騰騰的經驗呢！保溫熱水袋的重要性不可小覷！

袋內裝餐食的都是採用保溫效果十足的陶瓷碗與保溫瓶。而茶飲的部分，為了讓媽媽們可以更彈性時間飲用，是直接用袋裝的方式，想要喝的時候再倒入杯子內加熱或是常溫喝。陶瓷碗還有個好處，若是真的太晚來出來吃了，也可以直接蓋子拿掉，將碗放進微波爐加熱，就能瞬間獲得熱熱好吃的月子餐囉！

我在月中期間，就很常吃月子餐配寶寶看，另一邊也開電視來追劇。玉膳坊的份量很豐富，每次都能吃得好飽。且也不會份量讓一個人住月中的媽咪，沒有爸爸來分食會很容易浪費食物的過多份量。

「月子中心 菜單」

這是當時在月中時拿到的一周菜單，它們的強項比較多著重在中式餐食的部分，但2023年這次有感覺得到，玉膳坊很用心地在變化自己的菜色。除了週六HAPPY DAY會有西式的早餐之外，平常也偶有日式、西式甚至是泰式、韓式的餐點會放進菜單內。讓媽咪們在享用月子餐的時候，不會覺得自己總在吃中式藥膳味，再好吃類似的東西一直吃真的會很膩。

月子中心的菜單與返家的月子餐菜單還有一點小差異，在午餐的時候月子中心會有水果的提供，而晚餐的部分，返家是兩鹹湯，月中的版本則是維持跟中餐一樣的一甜一鹹喔！

「月子中心 菜色開箱」

早餐5品：主食、主菜1、主菜2、湯品、養生飲

玉膳坊早餐的主食變化性超大，不只有一般常見的飯類或粥品，還有米粉湯、蘿蔔糕之類很不一樣的菜色，就算是吃月子餐，也能享受豐富的菜色變化！早餐飲品，也會提供發汝茶幫助媽咪們哺乳，但因為我當時乳腺炎的關係，玉膳坊也幫我客製改為幫助消水腫的紅豆水喔！

午餐7品：主食、主菜1、青菜、主菜2、湯品、甜點、養生飲

午餐時光都是我最期待的一餐，除了有甜湯之外，還有最讓人感到小確幸的水果！玉膳坊提供水果的方式，為了維護衛生健康，都會另外用PP盒包裝避免腐壞太快。它們每天中午提供的水果種類都很豐富不一樣，不會總是那幾類在換來換去，而且都很好吃喔！

晚餐7品：主食、主菜1、青菜、主菜2、湯品、甜點、養生飲

比起返家的兩鹹湯，我其實真的很愛月中版的晚餐也是一甜一鹹。可能因為在懷孕期間禁糖的關係，所以產後對於甜食的熱愛開關直接被開啟了，再加上玉膳坊的甜湯種類也是超級多又好喝，甚至還出現了我超級喜歡的杏仁茶飲，做養生茶飲著名的玉膳坊，當然在這品的表現也是好喝得嚇嚇叫啦！

此外，也要很幫玉膳坊拍拍手的一點，就是它們家的時蔬不總是一律的地瓜葉燙青菜類，而是會很用心地用各種調味方式，幫助媽媽們提起興趣補充青菜類的營養。不論是用滷肉、蒜炒或是日式胡麻涼拌，都讓我在月子餐中最無聊的蔬菜品項也能獲得美味的體驗。

「返家二餐二送 熱食配送/包裝」

返家後的餐食配送，在硬體上都跟月中的時候是一樣的，只是配送時間會因為配送路線的安排不同，就比較不會像月中的時候很固定。早餐多落在7:00-9:30、午餐11:00-13:30、晚餐則是16:00-18:30，這部分就是每天可能都會有些時間不太一樣。

我覺得玉膳坊的配送人員都蠻貼心的，送到時一定都會電話通知，並且即便是無電梯的公寓也都會送到門口。若是媽咪一個人在家顧寶貝和坐月子，也可以在送餐前直接指定地點請配送人員直在放在該位置就好（前一餐要給配送人員帶走的也可以放在指定地點），就讓媽咪不用忙的時候還得抽空面交餐食喔！

返家配送更注重溫度的保存，所以關鍵好務保溫熱水袋在玉膳坊的保溫袋裡也是放好放滿喔！但也提醒大家，玉膳坊的月子餐是新鮮現做，又少油少鹽少糖方式製作的餐點與甜湯，並不是放在保溫袋就不會壞掉的，由於沒有添加防腐劑，還是最好要趁新鮮吃，如果長時間熱悶在袋子裡，還是會有可能影響餐點品質的。

返家包裝的硬體跟月子中心是一模一樣，都是用陶瓷碗、保溫瓶以及茶飲包做提供。

「返家月子餐 菜單」

返家版本的菜單跟月中的菜單其實沒有太大差異，也都還是有非常豐富菜色的變化，不會侷限在中式的藥膳月子餐種類裡。此外，因為我返家後怕照顧小孩會太忙，所以只有訂購午晚餐一日二送，對返家後早餐的菜單有興趣的人，可以參考玉膳坊的官網喔！

午餐7品：主食、主菜1、主菜2、青菜、湯品、甜點、養生飲

我覺得玉膳坊真的很厲害，讓我在月子中心已經選用它們家作為月子餐吃了好幾天之後，回到家繼續吃，居然還是可以遇到沒重複的菜色，而且還讓我吃不膩！同樣的食材，它們就是可以很費心思的用不一樣的調味或是烹飪方式來做變化。

人家說做月子要做滿42天，甚至有要做到60天的，我想選擇對菜單非常用心變化的玉膳坊做為返家月子餐的話，就不用擔心會吃到最後超級膩的狀況啦！

晚餐7品：主食、主菜1、主菜2、青菜、湯品、晚點(燉湯)、養生飲

必須再多稱讚一下玉膳坊的調味，通常月子餐普遍都不愛將海鮮放入菜單，因為調味上要去腥會要下很多功夫。但是玉膳坊每餐都會有海鮮之外，也完全都不會有我超害怕的海鮮腥味出現，吃它們家的餐點都會超級放心，不會有踩雷的機會。

返家晚餐的部分，就跟月中不一樣都是固定兩鹹湯做提供。雖然對我來說少了一味小確幸，但是因為鹹湯也超級好喝，而且也多了另種蛋白質肉類的攝取，所以對於在家坐月子的媽咪來說，兩鹹湯真的可以讓媽咪好好補充自己的營養喔！

對了對了，不論是返家或是月中的保溫瓶內湯品，多晚喝都可以喝到熱呼呼的湯，玉膳坊的保溫瓶效果之好真的很讓我驚艷！愛喝湯的人就是要選玉膳坊啦！

吃了這麼多天的玉膳坊月子餐，除了美味的餐食本身之外，讓我最難以忘懷的還是它們家超好喝的養生茶飲。而且，不用一定要訂月子餐才能喝到，居然它們家有線上商城，可以直接下單單獨購買茶飲組合喔！

「3日中餐、晚餐完整菜色」

中餐

晚餐

腦波弱太太 美食開箱小筆記

體驗了一輪之後，整理一下「玉膳坊頂級月子餐」的小特點：

餐點菜色不會侷限於單一中式調味，西式、泰式、韓式、日式各種豐富變化不會吃膩。調味也採用不重鹹也不過份清淡路線，就是好吃的剛剛好又健康！ 配送與包裝都採用保溫效果良好的保溫袋與健康陶瓷裝餐，並每餐配送時，都會收去上一餐的餐碗。除了返家後最後一餐採用拋棄式PP碗之外，都可以讓在家坐月子的媽咪免去還要洗碗、處理廚餘的麻煩事。 具備營養師調配每餐的營養與熱量掌控之外，針對媽咪本身的飲食禁忌也可以事先溝通做調整，尤其是很多人不愛的酒或麻油、亦或是某種討厭的食材(像我就討厭內臟)，也都可以客製選擇不要放入餐點內喔！ 份量掌握非常剛好，在家坐月子不怕吃不飽之外，也不用擔心過多的份量導致一人食用吃不完造成浪費喔！ 雖然返家配送時間因為路線安排的關係無法固定或指定時間，可是貼心的配送人員都可以依照事先指定地點做餐食的放置，媽咪在家坐月子同時也在照顧寶貝時，不用煩惱領餐時的慌亂。 食安把關，媽媽吃的放心，餵母奶也安心。玉膳坊官網有公開主要選用食材品牌，也有自己熟食定期送檢驗，同時也是少數擁有HACCP、ISO22000、GHP優等三種認證的外送月子餐， 畢竟月子餐會持續吃很多天 ，甚至連續吃一個月(像我這次直接吃滿60天)，更別說吃完還要餵母乳給寶寶營養， 推薦給重視食安的媽咪。

玉膳坊 頂級月子餐訂購方式

玉膳坊官網：http://www.foodforhealth.com.tw 直接訂購

試吃申請

客服電話：0800-886-968

官方客服line：@ma520

（專人客服：每天上午9點~晚上6點）

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