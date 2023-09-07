【台北中正區】台北車站美食『劉山東牛肉麵』✖台北必比登推薦 ✖ 70年老店 ✖ 紅燒牛肉麵~
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中正區
「劉山東牛肉麵」就位於熱鬧的台北車站 開封街一段巷弄內,飄香70餘年已傳承至第二代，2018及2019年榮獲米其林必比登推介,之前就看到許多電視媒體報導過就非常心動,這天約11點30分抵達....遠遠就看到排隊人潮生意好得很~第一次來的朋友可點一碗紅燒牛肉麵嚐嚐,久久吃一次還不錯~
茜估計從排隊到用餐約要等30-40分鐘左右
如果外帶是不需要排隊的~
菜單⬇
等候排隊約35分鐘左右,終於換我們可以入座囉~店內空間不大,座位大都由工作人安排,大部份都是跟別人併桌~
每一桌的桌面上都有放酸菜、蒜頭、辣豆鼓及筷子及調味料
茜發現來店內用餐的男生大都一坐下來就開始剝蒜頭
小菜 涼拌小黃瓜$30元
小黃瓜口味吃起來還算可以,口味是偏甜的~
紅燒牛肉麵$170元
紅燒牛肉麵還蠻大一碗,牛肉給的也很大氣約有8塊左右
上面還撒上蔥花及蒜苗
桌上也有酸菜加入麵中,吃起來別有一番風味~
牛肉是紅燒口味,口感吃起來軟嫩有嚼勁,這牛肉選的部位真的很棒~
湯頭我個人覺得口味偏重,是還不錯喝,但吃完易口渴~
麵條吃起來是很滑順,但都不Q,個人還是偏好有嚼勁的麵條~這應該是這碗麵最大敗筆~
加了桌上辣豆鼓吃看看,吃起來多了豆鼓的鹹香辣滋味...有嚐過就好~😋
清燉牛肉麵$170元
清燉牛肉麵是片狀,吃起來柔嫩,也算蠻好吃的牛肉~
清燉的湯頭我個人覺得跟紅燒很相似...是我味覺有問題....?不難喝但不像清燉,如果天冷喝上一碗還不錯~
整體來說:劉山東牛肉麵大致上算還不錯吃,主要吸引我的是牛肉選的部位相當不錯,分享台北車站美食給大家參考~
劉山東牛肉麵
地址:台北市中正區開封街一段14巷2號
電話:02- 2311-3581
營業時間:星期一到星期六08:00–20:00(週日休)
官方臉書:點我
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