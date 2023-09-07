新北超酷炫鋼管鴨肉羹！新店光明街超人氣熱門美食推薦！必點鴨肉羹＆鴨肉飯台式下午茶組合、台灣銅板小吃美食



新北市新店區必吃美食「新店北鴨鴨肉羹」

新店碧潭在地人從小吃到大的銅板美食 採用在地新鮮食材及特製的湯頭烹煮出這一碗碗湯頭鮮美的「鋼管鴨肉羹」

連台灣之光奧運金牌選手王齊麟在念書的時候 也超愛到《北鴨鴨肉羹》用餐呢

Google評價上近1700則 評論4.2分超強的 新店在地人推薦人氣小吃

連非凡大探索與食尚玩家....等 美食媒體也都來報導過 生意太好

還直接安裝輸送管將製作好的鴨肉羹直接輸送到一樓店面 除了鴨肉羹好吃 噴香的鴨肉飯也是必點

原文: 新店北鴨鴨肉羹｜網評在地最強台式下午茶！生意好到要輸送管直送 激推鴨肉飯必點。菜單價位(捷運新店站)

新店北鴨鴨肉羹在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



餐廳名稱:新店北鴨鴨肉羹

新店北鴨鴨肉羹電話:02-2910-4565

新店北鴨鴨肉羹營業時間:11:00–20:30 周三公休

新店北鴨鴨肉羹臉書: 點我

新店北鴨鴨肉羹地址:新北市新店區光明街169號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以新店北鴨鴨肉羹為主

文章內有新店北鴨鴨肉羹地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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新店北鴨鴨肉羹位於新店老街光明街上面 最近的捷運站為新店站 走過來大約需要10分鐘左右的路程

有兩個門面 不管是從北新路還是光明街可以直接進來

新店北鴨鴨肉羹曾獲得2010台北縣美食票選第二名 一路走來的也受到不少新聞媒體的肯定

民視新聞、年代新聞、非凡大探索、東森新聞、食尚玩家....等 都曾經前來報導

生意相當不錯 大姊撈鴨肉羹的手幾乎沒有停下來過

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新店北鴨鴨肉羹用餐環境走的是台灣味風格 算是蠻維持得很乾淨明亮

新店北鴨鴨肉羹一大特色就就是這個輸送管 只要一按

就會將煮好的鴨肉羹直接從輸送管送到這一鍋中

省去蠻多時間跟體力的 安全又快速

料理台的地方維持的相當乾淨

新店北鴨鴨肉羹｜菜單價位

餐點品項很簡單 簡潔明瞭的幾樣

鴨肉羹絕對必點的 想吃主食 只要選麵、米粉、飯、板條即可

鴨肉飯一碗45元 鴨肉羹80元 其他飯類或麵類是90元

新店北鴨鴨肉羹的菜單設計 還有個小巧思

上方空白處可以塗鴉 網友們可以逕情發揮創意

說不定哪天你的可愛塗鴉就被老闆選中出現在這創作牆上了

新店北鴨鴨肉羹｜鴨肉羹

加入鴨高湯及蒜頭、老薑末、洋蔥、筍子熬煮

勾芡也不會太過濃稠 湯頭本身還帶有洋蔥的清甜及蒜香

每一口還能吃得到筍子的清脆口感

喜歡吃辣的小夥伴們還可以自行加入辣椒粉

覺得不夠酸的也有烏醋可以做調味 加辣粉後的鴨肉羹喝起來更有層次感

難怪不少老顧客都是衝著這個辣椒粉而來的

辣椒粉又辣又香 配上鴨肉羹真是絕配

料多實在 隨便撈都是大塊鴨肉 鴨肉帶著皮吃起來很嫩口又有Q度

新店北鴨鴨肉羹｜鴨肉羹麵

YUNO點了店內人氣王油麵 幾乎每桌都是點油麵

油麵還蠻能吸附羹湯的 吃起來更為滑順

新店北鴨鴨肉羹｜鴨肉飯

不得不說 這鴨肉飯 真的強到沒朋友

白米飯煮的恰恰好 軟硬適中 整個鴨肉用得滿滿的

醬汁濃郁而不死鹹 每一口都吃得到鮮嫩鴨肉及油蔥的香氣

酥脆口感更是大大加分 來到這裡必點

湯頭交織洋蔥的清甜及蒜香 每一口還能吃得到筍子的清脆口感

尤其是加了辣椒粉的鴨肉羹 那爽度 真的越吃越過癮

推薦給喜歡鴨肉羹的小火夥伴們

經過附近時不妨也來新店北鴨鴨肉羹嘗嘗看吧!!