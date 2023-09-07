苗栗功維敘隧道︱苗栗市景點超推薦功維敘隧道，必拍景點祈福車票、50年代懷舊解憂藍皮火車、夢幻百年隧道

這次在苗栗新竹兩日遊程，來到了苗蜜免費景點功維敘隧道，功維敘隧道一共有790公尺，走完一圈應該要花上40分鐘，我們從功維敘隧道遊客中心也就是南隧道口進入到功維敘隧道走到北口，沿途平緩好走，火車彩繪、心想事成大車票、柴電機車頭跟1節平快車廂可以拍照、尚禹橋、大溜滑梯，沿途都在陰涼處也有很多的涼亭、座椅可以休憩，超適合一家大小來走走逛逛，鄰近也有苗栗景點可以玩請參考，Kiwi樂活食旅推薦苗栗40條路線趴趴走：週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗怎麼玩？苗栗42條一日遊.二日遊精選行程(苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)

另外一邊功維敘隧道怎麼走？

功維敘隧道在哪？

功維敘隧道地址苗栗市三湖道101-1號，功維敘遊客中心。

功維敘隧道交通資訊

【自行開車】

（可將導航定位於苗栗市福星山18號）

● 國道1號：

苗栗交流道下→台6線往苗栗市區方向 → 台 13線 → 聯合大學 → 大將軍社區(有指標)轉上 → 停車後沿著步道走至忠烈祠對面的步道下去隧道入口。

● 國道3號：

後龍交流道下→台6線往苗栗市區方向→至公路→台十三線(國華路)右轉→鐵道高架橋下→ 大將軍社區(有指標)轉上→ 停車後沿著步道走至忠烈祠對面的步道下去隧道入口。

功維敘隧道遊客中心

苗栗市景點功維敘隧道是來苗栗的必遊景點，無論是親子、家庭或是遊覽車行程都會安排的景點，功維敘隧道有分南口跟北口，遊客中心是南口，貓貍山是北口，旁邊都有停車處，不用擔心停車的地方呦！

來苗栗市景點功維敘隧道絕對要在廣場這裡打卡，漂亮的火車頭怎麼拍都好漂亮～

功維敘隧道要走790公尺，一趟下來就是可以慢慢走，在五六月油桐花開這裡真的很漂亮～隨風飄的都是五月雪。

在苗栗市景點功維敘隧道沿途都會有指標可以讓你漫遊，走在這裡有綠蔭很適合一年四季來訪。

我們從苗栗景點功維敘隧道遊客中心開始走，來回約一小時左右，沿途有很多意象可以拍照～

尚禹橋前的林蔭步道，走在其中很愜意，尚禹橋是做紅色拱門的陸橋在2017年在舊鐵路上興建的呦！

功維敘隧道步道完全不用擔心太陽直射，平緩好走慢慢走就可以輕鬆完成功維敘隧道的路線。

功維敘隧道竟然還有50年代火車頭可以在這裡拍照～哇嗚！走在鐵軌上都覺得好浪漫呀！

1960年代的老火車頭，第二代的柴電機車頭，美製的還有平快車的車廂，在這裡可以狂拍照囉！

功維敘隧道已經100多歲囉！在這裡也有他的簡介～可以參考之。

拍完火車頭要繼續往功維敘隧道前進，這裡沿途都有涼亭、休憩座椅、洗手間都有規劃！

全台最美百年老隧道 功維敘隧道

苗栗市區的景點貓狸山功維敘隧道屬於舊山線鐵路中的其中一個隧道，確切的位置就在貓貍山公園下方，也是全台唯一僅存的鐵道城牆式隧道，上方還有城垛式建築，是防禦的軍事設計。讓我們一起來苗栗熱們景點貓狸山功維敘隧道吧！

台灣鐵道發展，從光緒13年，山線由竹南到彰化段為單線軌道，光緒34年負荷日增運量，鐵道在民國83年時候另外建立雙線軌道取代單線軌道，舊山線建造很多隧道，如今也活化了隧道，裡面也採用LED燈讓隧道中更加的五顏六色。

苗栗景點功維敘隧道位在苗栗貓貍山公園內，功維敘隧道位在苗栗貓貍山公園內，是日治時代最具有特色的一座火車隧道，1998停駛後保留原貌也重新在整修，隧道裡七彩霓虹燈的變化很有夢幻的感覺呢！如果你跟我們一樣也開車來，不妨就停在功維敘隧道遊客中心在走路過來遊玩～約莫來回1小時的時間就差不多囉！

功維敘隧道景點資訊

地址：苗栗縣苗栗市三湖道101-1號

開放時間：05:00-20:00

電話： 03 733 1910

功維敘隧道附近景點：貓裏喵親子公園、白沙屯拱天宮、通霄鹽來館