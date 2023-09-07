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[台北韓式]松山區小巨蛋站「水剌韓式料理 光復店」令人驚艷的美味辣炒雞爪/無限小菜飲料吃飽喝飽/韓式蒸蛋

2023-09-07 20:55:03 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：105
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：249篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：水剌韓式料理 光復店
place台北市松山區光復南1號2樓之2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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水剌韓式料理 光復店

地址: 105台北市松山區光復南路1號2樓之2

電話:0227485881

營業時間:11:00–14:30、17:00–21:30

 

哈搂大家

今天要來和大家介紹我的韓式料理愛店拉

水剌韓式料理 光復店

今天介紹的是很推薦水剌光復店

光復店是在二樓

透明的整片採光很棒

重點是還有自助飲料吧喝飽飽

最特別的是還有柚子茶唷

座位數不少

 

 

 

今天點了套餐 跟幾個單點

人手很多 上菜很快

會先上小菜

 

各式小菜

小菜好吃 還可以無限續喔

 

套餐韓式冬粉 泡菜鍋 石鍋拌飯

這三樣雖然是套餐搭配

但也都很美味 冬粉很Q彈好吃

石鍋拌飯也好多蔬菜好讚

泡菜鍋酸度剛好

好多泡菜跟肉類金針菇

 

半半炸雞(原味/辣味)

半半炸雞的雞肉嫩又多汁

皮酥脆 粉不會過厚

醬料帶點甜味還不錯

旁邊還有炸年糕

還可以配醃蘿蔔

 

韓式蒸蛋

韓式蒸蛋真的不知道為什麼那麼好吃

蒸蛋都澎澎的

原來韓式蒸蛋是放在火爐上煮難怪那麼好吃

鍋氣超重超香的

 

辣炒雞爪

應該很少人會點雞爪 但我每次看到韓劇在吃都很想吃吃看

他們家的可以選要冷的還熱的

我們是選熱的

我覺得很驚艷耶 醬甜辣甜辣的

有幫我們分段 好好吃

Q度我覺得剛好適中

 

韓式烤肉

終於來了各式烤肉有豬有牛

有各種不同部位的牛和豬

還有給上韓式泡菜 洋蔥跟杏鮑菇

店家很貼心會剪成一小塊一小塊

旁邊還有附生菜可以包著吃

裡面我覺得最喜歡的是調味牛小排

很嫩油花也很夠

豬五花烤的皮烤的酥酥的 咬下去油嫩多汁

但吃多會怕

我覺得相較起來松阪豬比較好吃

 

真的無敵推薦水剌韓式

尤其他的套餐划算又超飽

 

 

水剌韓式料理 光復店

地址: 105台北市松山區光復南路1號2樓之2

電話:0227485881

營業時間:11:00–14:30、17:00–21:30

 

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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