宜蘭》隱藏巷弄裡的文青老宅牛肉麵《宜吃牛》大吉大利諸事順利，天天都是吃牛肉麵的好日子｜親子與寵物友善餐廳｜2023年新開幕

身為老宅控的我，只要發現老屋翻新的小店就會很想去看看，老宅咖啡廳何其多， 老宅牛肉麵 倒是比較新奇，這次在宜蘭市挖到一家好吃的牛肉麵，重點來了，它就是由老屋改造的文青小食堂，這跟著我一起嚐鮮去吧

位於宜蘭市區巷弄裡的 『宜吃牛』 地點有些隱密，我們把車停在比較熱鬧的復興路上，再步行進入軍民路巷子，一轉進來明顯感受到由喧嘩轉變成安靜的氛圍，小巷弄裡都是一整排透天的民宅老房子，稍顯安靜需要格外放輕腳步，一看到小店門口就覺得開心，是我喜歡的風格。

宜，吃牛｜環 境

外面有著美麗的菱形磚花牆，還採用綠色植栽裝點。 你們看那一排藍色復古椅，搭配上屋簷下暈黃的燈光和鮮紅色的木門，是不是超好拍？但是我家大叔一整個不盡責，只想趕快進去吃牛肉麵，所以提醒你們如果來用餐，不要忘記在門口拍一下網美照喔

『宜吃牛』 的門口招牌LOGO設計不錯，牛頭上的一碗麵，至於店名的由來我沒能問問老闆，個人覺得唸起來 挺有趣也好記。

我的解讀是中國人尤其長輩，凡事喜歡翻翻黃曆，看看有什麼好日子適合做什麼事(比如宜遷居、宜嫁娶、宜開市…) 我猜想老闆應該是希望天天都是好日子，大家可以不用翻黃曆，每一天都 宜吃牛，歡迎天天來吃牛肉麵，來吃牛肉麵的日子就是好日子

門外角落的復古玻璃花窗，也有 宜吃牛 logo, 而且今天也是 宜營業 的好日子，吃牛肉麵真剛好，總之今天大吉大利諸事順利

一踏入食堂，發現地墊也有驚喜 「開門見喜、進宅大吉」 真的太可愛了，感覺今天來吃個麵吉利又歡喜，還沒吃到麵心情已經非常好了

屋外有一個小小的庭院，用木質地板鋪設，擺設一些復古的門窗、木馬搖搖椅、木椅和舊家具，是個充滿懷舊的空間

由於是老屋改造所以裡面空間不大，像是家庭餐館，主要以雙人或四人桌椅為主，陳設簡單乾淨又明亮，大概有12-14個座位

詢問老闆之後才知道，他們夫妻帶著兩個年幼的小小孩，一家從台北舉家搬遷來到宜蘭生活，開了這間店一方面兼顧經濟一方面也能夠照應幼小的寶寶，目前只有老闆夫婦兩人作業，都是當日現煮現熬的高湯和肉品，一時無法應付太多客人，目前餐點非常簡單，只有兩種口味的牛肉麵

當天傍晚我們比較早到，還沒有其他客人，所以可以跟親切的老闆和闆娘小聊一會兒，兩位是很年輕的爸媽，言語中可以感受到他們喜愛宜蘭還有熱愛且重視孩子童年生活的心情

另外家庭成員還有一隻可愛的柯基犬 樂樂 ，會在店裡巡視走逛，偶爾也跟客人互動非常可愛，雖然看他溫柔乖巧，但闆娘跟我們說 樂樂 偶爾會有一點小激動時，牠突然汪汪汪叫，嗓門很大讓我們嚇一跳，原來 樂樂 也是挺有個性的

我覺得 樂樂 的眼神很有戲耶！

趁著餐點未到，我環顧小店四周，

有一些老闆的收藏小物當作擺飾

很多復古的公仔和玩具 在櫃檯、牆壁上

甚至於樓梯旁的小木桌上，抬頭一看，

挖賽，這裡也擺放了好多樂高模型組，

可見老闆應該是樂高迷喔

店外和店裡都有美麗迷人的綠植

很喜歡小植物給人帶來的清新活力

櫃檯旁邊的小桌提供飲水和餐具

這部分都需要客人自行取用喔

好復古的電影海報喔!!

公休日會在這個小黑板公告， 也會在FB粉專通知，要去的朋友可以先關注一下

這裡是個蠻舒服的空間，不但跟闆娘聊天很有趣，還有店狗 樂樂 互動，就好像在朋友家用餐一般溫馨自在

餐桌上也有模型公仔的擺設

宜，吃牛｜餐 點

這裡沒有菜單可以畫，桌上的立牌就是菜單

提供兩種口味的牛肉麵 , 分別是

▲ 宜麻辣 -- 牛腱

▲ 宜清燉 -- 牛肋條

可選 粗(刀削麵) 或 細(家常麵)

餐點皆是套餐$260 ，

包含 2種小菜、點心、飲料

當日點心和小菜會不定期作變化

飲料有 微糖紅茶、無糖綠茶 可以選擇

我們兩人各點了 清燉 和 麻辣 口味，

麵條都是選 家常細麵

宜吃牛 餐點以套餐定食方式呈現，

跟印象中吃粗飽的牛肉麵不太一樣

文青帶精緻的風格讓我得優雅的來品嚐

▼ 宜清燉 -- 牛肋條

清燉牛肉麵 使用的是牛肋條，配料有紅白蘿蔔和蔥花提味，看起來清爽的湯頭先喝上一口，湯底是帶有大骨和蔬菜熬製的清甜味道，不過鹹不過膩，喝起來非常舒服順口，而牛肋條有讓我驚艷到，因為燉煮得相當軟嫩，完全不會柴不會乾硬，每咬一口都感覺幸福，我覺得太好吃了

當天的兩樣小菜是 涼拌秋葵豆腐、筊白筍花椰玉米筍

都是夏天開胃爽口的好味道

雖然簡單但是搭配重口味的牛肉麵恰恰好

特別拍一張復古綠色玻璃的杯墊

我覺得好美呀

▼ 宜麻辣 -- 牛腱

這一碗麻辣口味的牛肉是採用牛腱，肉的份量不少，帶一點中藥味道的湯頭很濃郁，喝起來微麻微辣讓人入喉就有爽度，香氣會在喉嚨裡散開，如果喜歡辛香味道更重一點的，老闆說可以另外再給麻辣醬，自己調整辣度，不過我們覺得這樣的味道剛好

牛腱的薄切片花紋很美也大片，燉煮得非常軟嫩，差一點夾不起來，咬下去的口感是富有膠質和彈性的

你看這帶有油脂和軟筋的牛肋條，肉質有夠鮮嫩，雖然軟嫩但是咬起來卻還是有嚼勁的

再來麵條的部分我認為表現也不錯，吸附湯汁的麵條入口都有味道，而不是湯麵貌合神離的感覺，一口麵一口湯，或者一口肉一把蔥，都可以吃得津津有味，然後這一份套吃起來很有飽足感，剛開始看到價格會覺得不便宜，不過吃到最後想打嗝，就感覺非常超值了

紅茶和綠茶雖然沒有太大驚喜，不過淡淡茶香也算是順口好喝

當天的點心是水果，我看其他網友分享有奶酪或蛋糕，希望下次回訪能吃到其他甜品

我們用餐完打算離開時，盡責的 樂樂 馬上從睡夢中甦醒，

牠的眼睛會說話，閃著光芒仿佛道著

「謝謝光臨，你們要再來宜吃牛 玩喔」

宜，吃牛｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭市軍民路9巷36號

■ 電話 : 無

■ 營業時間 11:00-14:00 /17:00-20:00

(售完就提早打烊)

■ 公休日: 週二三

■ 寵物友善、親子友善

■ 停車資訊 google搜尋

【vivi park民權新路停車場】走過去只要2分鐘

■ FB臉書 宜．吃牛

宜，吃牛｜用餐心得

《宜吃牛》用餐後感覺不錯，是間具有文青懷舊風格的老宅小食堂，環境布置上則是用心溫馨，食物方面也吃得到新鮮和美味，不但老闆夫妻兩人非常親切，還有可愛的店狗樂樂歡迎大家去跟牠玩，這間宜蘭好吃的牛肉麵就介紹給你們囉

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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