為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好吃/狼道炭火燒肉

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好吃/狼道炭火燒肉

2023-09-07 21:23:47 安安日常 人氣：97
share
窩客好文

安安日常

發表篇數：416篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：狼道 炭火燒肉 - 日式料理/活體海鮮/私廚料理
phone07-2859-300
place高雄市前金區瑞源路84號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

六合路 旁新開的高檔燒肉 專人服務✨ 用餐環境 黑灰色系裝潢有質感 低調有高級感 氣氛很棒

主打日本和牛各種高級肉品燒烤 活體海鮮 私廚料理！提供雙人套餐還有多種日式料理可選

我們這次吃的是雙人套餐 套餐豐富，每道都擺盤精緻 很有飽足感 還有飯後甜點也很讚，食材新鮮好吃！

服務人員都很親切 這餐有夠享受～吃完很滿意，超適合特殊節日生日聚餐慶祝 來這就對了！

推薦給愛吃燒肉的朋友，這家一定要收藏🌟 

 


 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好 最新消息 最新動態都在IG 高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

☛追蹤IG搶先看：安安吃貨日常 @iu0302

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 進門就能看到水族缸裡有各種活體海鮮！都可以客製私廚料理～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 🏷️ 極上全牛雙人套餐 $3980

極上全牛雙人套餐 套餐有前菜/茶碗蒸/肉品/海鮮/甜點/飲品 超級澎湃！

不吃牛的客人也有伊比利豬肉套餐！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 套餐的澎湖明蝦加上我們點的沙母蟳私廚料理 擺盤精緻！

料理製作前 店員會提供拍照時間～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 全牛套餐有 日本A5極上和牛肩捲心/ 日本A5極上和牛翼板 / 美國Prime 牛小排 / 美國Prime 翼板 / 澳洲蔥鹽牛舌

這裡的日本A5和牛肉質超軟嫩 完全沒有油膩感 讓人驚艷 超喜歡❤️  重點是專人服務 熟度掌控的剛剛好～

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 前菜的鱒魚卵山藥 好精緻

山藥切得超級細口感滑嫩，師傅刀工一流，這道好好吃～～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 涼拌鮭魚

鮭魚搭配鮭魚卵加上洋蔥，清爽新鮮又開胃！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 套餐裡的時蔬有日本山藥跟櫛瓜 還有醃蘿蔔！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 醃蘿蔔會在餐前就送出，口感清脆又開胃～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 茶碗蒸竟然還有松葉蟹跟蟹膏 有夠高級！

蒸蛋口感超軟嫩，小朋友好喜歡～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 店內不忙的時候，店員都會協助代烤！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 沾醬的部分提供 燒肉醬、玫瑰鹽、昆布鹽

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 日本A5極上和牛翼板 口感軟嫩，完全沒有油膩感～超級好吃！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲  美國Prime 牛小排，油花分布均勻，肉質的厚度剛剛好，口感軟嫩帶勁！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 日本A5極上和牛肩小排，和牛豐富的油質，吃起來軟嫩多汁！

吃完這裡的和牛就改觀了，完全沒有那種可怕的油膩感！好喜歡～～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 美國Prime 翼板 香氣十足，口感軟嫩適中沾點玫瑰鹽就很好吃！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 澳洲蔥鹽牛舌 

薄切的牛舌 ，烤完還是很有厚度，吃起來彈牙帶點嫩脆口感，再加上蔥鹽鹹香對味！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 主食是越光米 米粒充實飽滿、香Q可口搭配燒肉真的超讚！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 店員會協助烤明蝦還有去殼服務！真的超級貼心～～～

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 明蝦新鮮 口感Ｑ彈鮮甜有夠好吃！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 好喜歡這裡附的雞湯！湯頭濃郁，喝起來有像那種日式雞白湯的口感

我們都喝了三碗！真的好好喝～～

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 蔬菜的部分也很新鮮！最愛日本山藥的清脆口感，連挑食的女兒都很愛！！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 🏷️ 沙母蟳私廚料理 $1200
 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 店內提供私廚料理 我們點沙母蟳粥！

螃蟹都是新鮮的，上桌還會動！拍完照才會去烹調料理！！

看看那蛋液裡滿滿的蟹黃跟蟹膏～～～～

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 這螃蟹粥，蟹味濃郁 每一口粥都吃得到滿滿的料，螃蟹超級新鮮 肉質鮮甜飽滿細緻😍

這道真的必點啊～～～～ 尤其是秋天正是吃螃蟹的最佳季節！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 🏷️ 當日限定握壽司 $680

除了燒肉 還有提供日本料理 選擇多樣，當日限定握壽司 每貫用料實在！

使用的海鮮都很鮮甜好吃！每貫都很經典～

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 開幕期間優惠 8/10-9/10 打卡贈送日本清蒸大生蠔一份

活體海鮮全面9折！！

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 飯後甜點有義式冰淇淋/提拉米蘇/烤布蕾 每款都好吃！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 烤布蕾口感綿密細緻！表層還有炙燒的焦糖脆脆！

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 提拉米蘇 口感濕潤綿密 有咖啡香氣，吃完好滿足～～

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

▲ 用餐環境 走一種神秘的高級感 氣氛很棒！

 

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好

FB：https://www.facebook.com/wolf.yakiniku

🔍 狼道炭火燒肉 

日式料理/活體海鮮/私廚料理

📍 高雄市前金區瑞源路84號

☎️ 072859300 🕒 17:30–01:00

 

 

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

安安日常

高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好喜歡我的文章，歡迎追蹤高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好幫我按個讚高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好謝謝 ♥♥

ＦＢ按讚 搶先看：安安日常

☛追蹤IG 搶先看：安安吃貨日常  @iu0302

我的官方Line QR Code !!! 歡迎來找我聊天～

安安日常 LINE.jpg

 

愛食記 歡迎追蹤~

文章標籤

高雄美食 高雄 狼道 炭火燒肉 日式料理 活體海鮮 私廚料理 高雄燒肉 高雄日本料理 高雄私廚料理 高雄燒烤 高雄燒肉推薦 高雄燒烤推薦 高雄海鮮 燒肉推薦 燒烤推薦 新開幕 狼道炭火燒肉 狼道 狼道燒肉
創作者介紹
創作者 安安 的頭像
安安

安安‧日常♥♥♥




檢舉
share
chevron_left

高雄美食｜海陸豆腐鍋配料豐富/大遠百美食街韓
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

台中 ｜ONE&ONE燒肉| 一人燒肉 OK

 papa

首爾韓式豆腐煲專門店｜前鎮區美食｜平價百元豆腐煲｜滿滿小干貝跟花蛤不用兩百元｜豬肉豆腐煲100元推推

 李太陽日嚐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

安安日常

發表篇數：416篇

作者的其它文章
同類據點
烤骨學院 照片

烤骨學院

5.00 (3人評鑑)

區域：高雄市新興區
慶花苑日式燒肉 照片

慶花苑日式燒肉

4.93 (2人評鑑)

區域：高雄市前金區
覓奇頂級日式燒肉 照片

覓奇頂級日式燒肉

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區
蠔爽 鳳二市場分店 照片

蠔爽 鳳二市場分店

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
獨食燒肉Yakiniku.Solo 照片

獨食燒肉Yakiniku.Solo

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市鹽埕區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up