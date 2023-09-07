高雄美食｜新開幕黑色系質感燒肉/活體海鮮應有盡有私廚料理超好吃/狼道炭火燒肉

六合路 旁新開的高檔燒肉 專人服務✨ 用餐環境 黑灰色系裝潢有質感 低調有高級感 氣氛很棒

主打日本和牛各種高級肉品燒烤 活體海鮮 私廚料理！提供雙人套餐還有多種日式料理可選

我們這次吃的是雙人套餐 套餐豐富，每道都擺盤精緻 很有飽足感 還有飯後甜點也很讚，食材新鮮好吃！

服務人員都很親切 這餐有夠享受～吃完很滿意，超適合特殊節日生日聚餐慶祝 來這就對了！

推薦給愛吃燒肉的朋友，這家一定要收藏🌟





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▲ 進門就能看到水族缸裡有各種活體海鮮！都可以客製私廚料理～

▲ 🏷️ 極上全牛雙人套餐 $3980

極上全牛雙人套餐 套餐有前菜/茶碗蒸/肉品/海鮮/甜點/飲品 超級澎湃！

不吃牛的客人也有伊比利豬肉套餐！

▲ 套餐的澎湖明蝦加上我們點的沙母蟳私廚料理 擺盤精緻！

料理製作前 店員會提供拍照時間～





▲ 全牛套餐有 日本A5極上和牛肩捲心/ 日本A5極上和牛翼板 / 美國Prime 牛小排 / 美國Prime 翼板 / 澳洲蔥鹽牛舌

這裡的日本A5和牛肉質超軟嫩 完全沒有油膩感 讓人驚艷 超喜歡❤️ 重點是專人服務 熟度掌控的剛剛好～

▲ 前菜的鱒魚卵山藥 好精緻

山藥切得超級細口感滑嫩，師傅刀工一流，這道好好吃～～

▲ 涼拌鮭魚

鮭魚搭配鮭魚卵加上洋蔥，清爽新鮮又開胃！

▲ 套餐裡的時蔬有日本山藥跟櫛瓜 還有醃蘿蔔！

▲ 醃蘿蔔會在餐前就送出，口感清脆又開胃～

▲ 茶碗蒸竟然還有松葉蟹跟蟹膏 有夠高級！

蒸蛋口感超軟嫩，小朋友好喜歡～

▲ 店內不忙的時候，店員都會協助代烤！

▲ 沾醬的部分提供 燒肉醬、玫瑰鹽、昆布鹽

▲ 日本A5極上和牛翼板 口感軟嫩，完全沒有油膩感～超級好吃！

▲ 美國Prime 牛小排，油花分布均勻，肉質的厚度剛剛好，口感軟嫩帶勁！

▲ 日本A5極上和牛肩小排，和牛豐富的油質，吃起來軟嫩多汁！

吃完這裡的和牛就改觀了，完全沒有那種可怕的油膩感！好喜歡～～

▲ 美國Prime 翼板 香氣十足，口感軟嫩適中沾點玫瑰鹽就很好吃！

▲ 澳洲蔥鹽牛舌

薄切的牛舌 ，烤完還是很有厚度，吃起來彈牙帶點嫩脆口感，再加上蔥鹽鹹香對味！

▲ 主食是越光米 米粒充實飽滿、香Q可口搭配燒肉真的超讚！

▲ 店員會協助烤明蝦還有去殼服務！真的超級貼心～～～

▲ 明蝦新鮮 口感Ｑ彈鮮甜有夠好吃！

▲ 好喜歡這裡附的雞湯！湯頭濃郁，喝起來有像那種日式雞白湯的口感

我們都喝了三碗！真的好好喝～～

▲ 蔬菜的部分也很新鮮！最愛日本山藥的清脆口感，連挑食的女兒都很愛！！

▲ 🏷️ 沙母蟳私廚料理 $1200



▲ 店內提供私廚料理 我們點沙母蟳粥！

螃蟹都是新鮮的，上桌還會動！拍完照才會去烹調料理！！

看看那蛋液裡滿滿的蟹黃跟蟹膏～～～～

▲ 這螃蟹粥，蟹味濃郁 每一口粥都吃得到滿滿的料，螃蟹超級新鮮 肉質鮮甜飽滿細緻😍

這道真的必點啊～～～～ 尤其是秋天正是吃螃蟹的最佳季節！

▲ 🏷️ 當日限定握壽司 $680

除了燒肉 還有提供日本料理 選擇多樣，當日限定握壽司 每貫用料實在！

使用的海鮮都很鮮甜好吃！每貫都很經典～

▲ 開幕期間優惠 8/10-9/10 打卡贈送日本清蒸大生蠔一份

活體海鮮全面9折！！

▲ 飯後甜點有義式冰淇淋/提拉米蘇/烤布蕾 每款都好吃！

▲ 烤布蕾口感綿密細緻！表層還有炙燒的焦糖脆脆！

▲ 提拉米蘇 口感濕潤綿密 有咖啡香氣，吃完好滿足～～

▲ 用餐環境 走一種神秘的高級感 氣氛很棒！

FB：https://www.facebook.com/wolf.yakiniku

🔍 狼道炭火燒肉

日式料理/活體海鮮/私廚料理

📍 高雄市前金區瑞源路84號

☎️ 072859300 🕒 17:30–01:00

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

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