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> 圖文創作 > 絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環山步道】3.95公里挑戰成功，帶你深入探索無聲的森林秘境

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環山步道】3.95公里挑戰成功，帶你深入探索無聲的森林秘境

2023-09-07 22:22:33 撒野樂活小村婦 人氣：116
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撒野樂活小村婦

發表篇數：83篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 大同鄉

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

【全球第一條寧靜步道】 在台灣妳知道嗎 ？

宜蘭太平山翠峰湖環山步道在2022年榮獲世界非營利組織國際寧靜公園(Quite Parks International) 授證，成為全球首條「寧靜步道」，而翠峰湖更是台灣最大的高山湖泊，並且有「薄霧中的少女」之稱，本篇不單只是從景觀台上欣賞的藍色湖泊，還要帶大家深入走一趟翠峰湖環山步道，揭開這一條幾近無聲的森林秘境它的美麗面紗。

  文章重點  

1. 太平山森林遊樂區｜介紹  

2. 翠峰湖環山步道｜交通及停車 

3. 翠峰湖環山步道｜介紹

4. 翠峰湖環山步道｜東口及景觀平台

5. 太平山翠峰湖｜介紹

6. 翠峰湖環山步道｜實境導覽

   6.1 翠峰湖環山步道｜絕美森林秘境

   6.2 翠峰湖環山步道｜奧陶紀苔原區 

   6.3 翠峰湖環山步道｜解說展示站

   6.4 翠峰湖環山步道｜觀湖平台

7. 翠峰湖環山步道+翠峰湖｜後記隨筆

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

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  1、太平山森林遊樂區｜簡 介 

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

 

 


  2、翠峰湖環山步道｜交通及停車 

翠峰湖怎麼去？ 從森林遊樂區售票口開往太平山莊方向，大概需花費40分鐘的車程，請於交叉路口往左邊「翠峰景觀道路」前進，此時還要再行駛30-40分鐘才會抵達停車場，第一和第二停車場都可以停，但是最靠近入口的是第二停車場，不過假日人車較多建議早一點上山

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  3、翠峰湖環山步道｜介 紹 

翠峰湖環山步道全長有3.95公里，海拔高度介於1900~2000公尺，是太平山森林遊樂區中最長的一條步道。分別有東口西口兩處入口，步道呈環狀像是將翠峰湖環抱一圈，此步道人煙稀少，地處深山之中，受到地被、苔蘚植物及枯枝落葉包覆，保留了原始的風貌，步道全程採用生態工法，以不破壞原始生態和周遭動植物為原則，也呈現出極為特殊的景觀，完整的走完一圈至少需要花費2.5至3小時，因為環山步道並不是完全平坦的，尤其中間一大段上下坡度的落差較大，想要全程走完著實需要一些體力和時間。(注意: 此登山步道不適合一般年幼親子健行或年長者、行動不便者)

翠峰湖環山步道.png

步道東口有兩個較大的停車場，其實西口也有停車場但車位非常少，假日很難停得到位置，這回我們把車停在東口處，爬完山後再由西口出來，結果再花了半小時走一公里回到東口，當天簡直是運動量破表。

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  4、翠峰湖環山步道｜東口及觀景平台 

這是第二次來到翠峰湖，對於藍寶石一般的美麗湖泊印象深刻，我家大叔邀約來太平山賞湖走步道，我高興都還來不及呢，剛到目的地歡喜望外的我笑得多燦爛啊，幻想著小倆口牽手走「環湖步道」

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

東口觀湖平台大約只有十分鐘(300公尺)的距離，平坦的木棧道走來非常輕鬆，加上山上氣候涼爽，這一段可說是全家大小都適宜的行程

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

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當你還沒有流汗的時候馬上就能看見觀湖平台了，是不是超輕鬆，而大部分的遊客都會停在這裡拍照或欣賞風景，然後隨即原處折返(記得我第一次來訪時也是) 碧藍天空之下的翠峰湖被群山擁抱，由於太平山實在變化多端，一年四季都會有雲霧壟罩，當天很幸運有個晴朗清爽的好天氣，否則傳說中「薄霧中的少女」便會出現，霧濛濛壟罩可能也就見不著翠峰湖的真面目。

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  5、太平山翠峰湖｜介 紹 

「四季幻化的翠峰湖」位在宜蘭大同鄉，太平山和大元山之間的翠峰湖，隸屬於太平山森林遊樂區，大約海拔1850公尺處，是台灣最大的高山湖泊，由於季節和雨量的關係造成水位高低隨之變化，乾枯水期和一年四季會呈現不同的景色，被形容有「春浴新綠、夏洗雨霧、秋賞紅葉、冬觀白雪」的樣貌，終年沒有受到汙染而碧綠清澈，宛如一湖明鏡。翠峰湖狀似葫蘆，滿水期的面積可達25公頃， 翠峰湖並沒有任何河流注入，水源是由周邊山區雨水所匯集而成，屬獨立的高山湖泊 (資料擷取自 維基百科

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站在觀景台上遠望翠峰湖，視野遼闊清晰，天空的倒影照映在湖面上，極度清澈的藍相當迷人，岸邊披露出一些芒草地，眼前美景令人捨不得離開視線，這風景如畫的場景很像一張靜止的明信片，每一位來到此地的朋友都會忍不住讚嘆太平山的美。翠峰湖絕對是到太平山必遊的景點之一

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神秘的少女翠峰湖可不是人人隨時都可以見到的唷，畢竟太平山實在變化多端，不要說是宜蘭的秋冬季節幾乎是濕冷下雨的天氣，就連夏天過了中午，太平山大多時候也都會起霧，像這樣晴朗清晰的面紗，真的要非常幸運才能看到

▼必拍熱門打卡點 「翠峰湖觀景平台」(東口處)

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

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  6、翠峰湖環山步道｜實景導覽  

前面說到大叔熱情邀約要來走步道，於是我傻呼呼的跟著前進，翠峰湖環山步道入口在東口的木棧道右邊一條不起眼的小徑，如果沒有告示牌似乎不容易發現，步入小徑就是原始的山林景象，兩旁樹木野草叢生，碎石滿佈，頓時我的浪漫消失一空

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小路上有著貼心的鼓勵告示牌，大概是要旅人們走進步道，抱持心胸開闊舒懷的心境，感受森林萬物的一切

「寂靜是一種邀請，也是一種喚醒」

「心打開了，耳朵才會打開」

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  6.1 翠峰湖環山步道｜絕美的森林秘境 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

東口走到第一個觀景平台差不多1公里，前面都還算輕鬆健行的路段，天氣很好心情也很好

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沿著指標要往左邊上坡，這時候才是真正的挑戰，因為之後的2公里完全要考驗體力和耐力

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

開始走步道的時候，發現其實根本沒有遊客，只有我跟大叔兩人並肩而行，感覺好像越走越偏僻

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不過我們本來就喜歡步道之旅，剛開始一直很興奮，一路上欣賞高聳樹林和奇岩怪石，那百年樹根交錯盤亙在步道上，實在壯觀

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但越走越深入時陽光卻越來越微弱，我還傻傻地問大叔說「怎麼還沒有看到翠峰湖」說好的環湖步道呢？

沿路一直上上下下爬坡，完全沒有看到湖，這才發現是自己誤會大了，原來這條是翠峰湖環山步道而非環湖步道，不過當我回神之餘卻已置身於深山之中，而整整將近2個鐘頭的時間都在爬山，坡度不至於太過陡峻，但也有些落差，尤其部分路段皆佈滿樹根，行走起來腳步得特別當心免得絆住，好加在我們來的時候是夏季，又剛好天氣晴朗，否則這深山小徑在宜蘭多雨的秋冬季節裡，可能就是泥濘淤積而且濕滑不勘，甚至瀰漫著雲霧，導致視線不佳

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絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

秉持著既來之則安之的從容態度，初次來到環山步道，就好好把山中奇景看盡吧！這一路的古樹參天遮蔽了大部分的烈陽，夏天走起來是舒服的，中段的上下階梯的確讓我全身冒出了汗水，然而當下我不知道要爬將近3小時的山路，就這樣邊走邊喘，又一邊讚嘆著森林秘境的景色

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

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步道上的階梯採用生態工法築造，鋪以枕木或圓木加上防滑鋼筋於表面，讓遊客們踩踏而不至於破壞地面的苔癬植物，不但保護了原始森林的樣貌，還形成一種與大自然融合的特殊景觀

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絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

我非常喜歡這一段山路，踩在森林步道的圓木上，好像需要有一點節奏感，左腳右腳輕踏漫步，配合著搖曳的樹影和光波，跟這一片大自然譜出夏日的精靈舞曲

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

小徑兩旁野草茂密，遍地都是綠色苔癬，除了步道幾乎看不見其他土壤，四周亦被巨大的柳杉、紅檜、扁柏團團包圍，高聳不見青天。走了一個小時腳步開始沉重，好在環山步道裡有很多倒地的樹幹，暫時可以停下來休憩片刻，舒緩筋骨並且調整呼吸。

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

  6.2 翠峰湖環山步道｜奧陶紀苔原區 

短暫的休息補充水分之後我們繼續往前進，越走越深入之際突然發現四周安靜無聲，此刻的寂靜有一點嚇到我了，因為經常去山上或森林步道，或多或少大自然的蟲鳴鳥叫聲會在耳邊繚繞，但是這裡卻完全沒有，安靜得可怕，我還喊了大叔說『這裡好特別，竟然一點聲音也沒有』因為第一次來並沒有做功課，看到告示牌才恍然大悟原來走進了『寂靜山徑』

 吸音的大海綿  

翠峰湖環山步道氣溫低、空氣濕潤，常年壟罩在濃霧細雨中，造就豐富的苔原生態，這路段是翠綠且質地肉軟、吸水力強的「奧陶紀苔原區」，就像一塊綠色大海綿，涵養吸收水分，發揮調節功能，也因為厚度夠成為天然的吸音棉，成為台灣第一條通過認證的寂靜山徑之處。

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

 全球首條寧靜步道 Quiet Trail  

『寂靜山徑』位在翠峰湖環山步道里程數2.2k至3.7K之間，因為遠離塵囂人煙稀少，加上泥炭苔癬遍佈叢生，就好像在地面鋪上一層厚厚的吸音海綿，根據亞洲聲景平台以科學儀器實測，最低環境音量低於25分貝，幾近於無響室的狀態。2022年7月18日世界聆聽日這天，由世界非營利組織—國際寧靜公園 Quiet Park International 授證太平山翠峰湖環山步道全球首條「寧靜步道Quiet Trail」

 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

置身在「奧陶紀苔原區」好像來到侏儸紀公園，環顧四週景象都是原始林相，瀰漫著神祕的氣氛，當我發現這裡無比寂靜時，停下了腳步駐足片刻，享受完全無聲的寧靜，也感覺到心裡非常平靜，

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

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絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

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在小路旁看見一朵比手掌還要大的菇類，先跟它拍一張再說，結果回家寫此篇文章時上網搜尋資料，發現它應該是一種名為「赭紅擬口蘑」的毒菇，有一點可怕，不過在野外山區本來就很多不知名的植物或菇類，通常我們也都會提高警覺，不任意碰觸，所以提醒大家多多注意，對於不認識的植物都不要隨意摘取

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

 抹茶千層派 岩壁生態 

由於翠峰湖一帶的地質屬於板岩、石英砂岩，也因為地處潮濕的雲霧帶氣候， 山路岩壁表面佈滿了蕨類植物和地衣苔癬，很像抹茶千層派，因此有這樣特殊的翠綠景觀

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

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 白木林觀景平台  

走出苔原區不久會先到達「白木林觀景平台」何謂白木林？白木林是指自然或森林火災造成的枯死檜木，但因為高山氣溫低冷，微生物不容易發生作用，故難以分解腐化，枯死的檜木經過風吹日晒雨淋之後，造成樹皮剝落、樹幹白化而形成的特殊景觀。

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景觀台旁可看見一個巨大的軀幹矗立，這一小段路有短暫的開闊視野，不過走著走著便又轉入森林之中

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離開白木林，接著又是爬樓梯的步道

時而上時而下，屬於比較密集的上下坡段

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

這一段我有夠認真嚴肅在爬山，完全笑不出來了

陡峻的階梯讓我往下看腿有點發軟

心裡吶喊著 說好的環湖步道呢？

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

好不容易走下階梯，繞個彎又是陡升坡

我得雙手扶著木欄杆和繩索呈攀爬狀

優雅的環湖步道呢？

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

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步道中最美的就是幾個巨大檜木，樹幹呈現極優美的弧度，有的橫倒、有的半殘，但依舊展現旺盛生命力

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 木造橋  

後段接近西口處，有多座木造橋 (網路上資料是說有10座) 不過當天沒有細數，只覺得走過一座又一座蠻密集的，而且越走光線越明亮，原來我們已經走出原始森林了

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絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

靠近西邊出口的步道已經趨於平緩，爆汗的我終於鬆了一口氣，斑駁的小木橋非常好拍，偶爾藏在蔥鬱林木間，偶爾橫跨山谷上，一邊是綠色岩壁一邊是湛藍天際，美不勝收

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

 

  6.3 翠峰湖環山步道｜解說展示站 

經過了木橋區步道更為平緩好走，最後設有一處「解說展示站」這裡是由以前機關車的油庫(也就是蹦蹦車的油庫)所改建

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簡單古樸的木造小屋，外頭特地保留了之前運材的軌道和台車，充滿復古懷舊的風情，這條山路也是昔日晴峰線運材鐵道整建而成。小屋內部陳設簡略，用靜態圖文的方式解說翠峰湖的歷史與周遭生態環境，經過此處不妨好好了解一番

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這裡也稱為「晴峰解說站」

晴峰，原來是此地的舊名，早期翠峰湖稱為「晴峰湖」。當年翠峰湖地區所生產的木材皆是由晴峰線軌道及索道接駁運輸，再經由古魯林道雲往羅東。

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  6.4 翠峰湖環山步道｜觀湖平台  

徒步登山將近2個鐘頭，呼吸和步伐已經越來越輕鬆，這裡能夠看見天空的景色也比較多，有幾處平台和木橋上都能夠遠遠地看見翠峰湖的倩影，我終於結束幽遠深山之中的旅程，當時有一種即將出運的痛快感

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▼ 翠峰湖觀湖平台 (西口處)

 

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

終於啊終於，這是進入環山步道後初見的湖景，

說好的湖景就在這裡啦，簡直感動到要流眼淚，

費盡千辛萬苦把翠峰湖周圍的山走一遍

從東邊繞了一圈到西邊，足足花了將近3個鐘頭

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

如果只是要看一看翠峰湖美景，其實從東口直接到觀景平台就好，就是近距離觀賞的最佳地點，根本不用費力走環山步道，因為環山步道大部分都在森林裡面，其實我是誤會成環湖步道，才不小心解鎖哈哈哈

  翠峰湖環山步道｜西口 

抵達終點西口處，看到這個牌告就是世界非營利組織國際寧靜公園(Quite Parks International) 授證的寧靜山徑標章

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

來到出口看見大馬路跟人群，下方是西口的步道介紹牌告

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寧靜步道挑戰成功，

成功挑戰全程爬完翠峰湖環山步道心情豁然開朗，我佩服我自己

絕美高山湖泊【太平山翠峰湖】以及全球第一條寂靜山徑【翠峰湖環

  翠峰湖環山步道+翠峰湖｜後記隨筆 

■ 雖然是在沒有做功課的情況下挑戰完成，也因心裡未準備沒有預期會爬上三個鐘頭，過程中陡坡與階梯的確有一點耗體力和時間，不過這次走完環山步道，看見世界級的寧靜山徑還有像仙境般的原始森林秘境，久久無法忘懷，你問我會不會想再去？答案是肯定的，希望我的分享可以給大家一些動力，台灣絕對必去的一條步道之一 翠峰湖環山步道

翠峰湖 到太平山最值得一遊，也是宜蘭旅遊熱門景點，建議從開車 東口停車場，走300公尺的木棧道到景觀平台欣賞

■ 太平山非常容易起霧，建議提早上山停車到景點，上午的氣候也比較穩定可以看見最美的風景，午後及秋冬季節會瞬間變天轉換為陰濕濃霧的天氣，開車及步道健行都需格外小心，如果計畫要走環山步道，一定要準備好登山杖、防滑鞋等等衣物，並且慢行注意泥濘或濕滑的地面。

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● 太平山森林遊樂區 還可以這樣玩 

 

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