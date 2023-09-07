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三蘆人必訪的天台美食：三重居酒屋!!「老味噌」 串燒、燒烤、宵夜狂歡

2023-09-07 22:51:23 饅頭弟 人氣：100
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饅頭弟

發表篇數：2022篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老味噌居酒屋三重店
place新北市三重區重新路二段46之6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這間老味噌居酒屋絕對是三重深夜美食的寶藏

坐落在三重天台的黃金地段，這裡滿足了三蘆人的需求

你可以輕鬆搭捷運或開車來都很方便停車，可以品嚐到串燒和燒烤的美味

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作為三重當地的一員，這家三重老味噌居酒屋實在是不容錯過的經典

老味噌居酒屋的菜單可謂應有盡有，從前菜沙拉、蔬菜、炸物、炒物、豬牛雞、到海鮮串燒燒烤應有盡有

飲料部分無論你是愛酒的還是不沾酒精的，都有多種選擇，而且價格相當親民

無論是小周末或下班後，來這裡享受自己喜愛的美食，再搭配一杯小酌，簡直是解放身心，將工作的煩惱通通拋在腦後

而且只要你一入坐， 貼心的店員就會為你送上一盤開胃毛豆小菜

你也知道毛豆真的是越吃越涮嘴，它的風味實在是開胃的最佳選擇

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飲料的部分我們是點了無酒精的飲料，弟弟點的可爾必思(右)我點的是綠茶可樂(左)

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這道膝蓋君的秘密可真是意想不到的美味驚喜！原來它居然是雞軟骨，你絕對不會相信這麼普通的食材可以變得如此美味

吃起來就像是在品嚐鹹酥雞一樣的美妙口感，最棒的地方在於完全不用擔心咬到骨頭

如果你還沒嘗過老味噌膝蓋君的秘密，絕對要一試

吃完一盤後，你肯定會迫不及待地再點一盤，它絕對會成為你的最愛

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我本身就是水蓮的愛好者，因為水蓮吃起來很脆口

在松阪豬的加持下，讓這道松阪豬炒水蓮更加鮮甜好吃美味

我家的弟弟一看到松阪豬炒水蓮一上桌，小嚐一口，眼睛都發亮了，就是在跟你說很好吃

結果自己心想很好吃，手邊的筷子沒有停下來，拼命的往嘴塞，還有我有跟他說要留一口給媽媽吃啊!!他才停下筷子>"<

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 這幾年我才知道原來牛也有橫膈膜這樣的美食，而且橫膈膜的肉質一點也不輸給其他部位的肉

更令人驚訝的是，一頭牛身上只有兩條橫膈膜，這可真是稀有至極

拿來做醬燒牛王橫膈膜，那口感肉嫩、豐富，嚼勁十足，白飯都可以吃下兩大碗囉XD

醬燒牛王橫膈膜可以配上蔥或是金桔檸檬，吃起來油膩感就不會太重

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這白醬海鮮烏龍麵可真是我家弟弟的最愛，濃郁的奶香味就連在麵還沒入口之前，味蕾已經被預先賞味了一番

而且這麵條已經完美地吸飽了那白醬的濃郁醬汁，讓麵條本身就充滿了美味，而且Q彈十足

加上那蝦子和蟹腳肉，簡直是這烏龍麵的巔峰之作，完美的句點

而且店家還貼心地幫你剝好了蝦子和蟹腳的外殼，讓你只需要專注享受美食，真是太貼心了

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原來明太子和山藥這麼絕配！明太子的鹹香味道真是美味無比，再加上山藥的脆脆口感

真的是一口下去，讓人瞬間感到滿足不已，這組合簡直是味蕾的一大享受

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提到這個明太子雞肉串，簡直是我們的必點菜之一，有了美味的山藥，雞肉串絕對不能缺席

雞肉串配上明太子簡直是風味的極致提升，不需要太多的調料，就能品味到絕妙的美味

而且這雞肉真是嫩到不行，實在是太美味了，一吃就難以忘懷

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大家應該都知道雞心如果烤得恰到好處，簡直就是美味中的極品

但如果烤得不夠巧妙，雞心可就變成柴火，硬得比石頭還厲害

這家的醬燒雞心真的是一絕，烤得剛剛好，軟硬鹹度恰到好處

一口咬下去，更是讓人感受到滋味的爆發，汁水還會在嘴裡四溢呢

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喜歡吃魚的朋友們，絕對不能錯過這道北海道鯖魚！

店家把鯖魚烤的外酥內軟，魚肉真的是超軟嫩又多汁

而且你還可以加點胡椒粉或者擠些金桔檸檬在上面，帶來截然不同的風味

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這道鹽烤松阪豬肉真的是老饕首選，吃過的人讚不絕口

肉質細嫩得就像雲朵一樣，而且脂肪分佈均勻，吃起來感覺既濃郁又有層次感

每一口都充滿了滿滿的厚實口感，還帶著微微的脆度，實在太美味了

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吃完正餐後，怎麼能少了一道美味的飯後甜點呢，一定要來試試看這款日式麻糬燒

這麻糬吃起來QQQ，而且一點都不會黏牙，再搭配上香濃的花生粉，簡直就是甜點中的完美組合

每一口都讓你沉浸在甜蜜的滋味中，越吃越上癮，絕對是甜到心坎的好滋味

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老味噌居酒屋菜單

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這長長的木桶是置物籃，放三個包包都綽綽有餘

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我真的特別喜歡那種老味噌居酒屋的氛圍，感覺超有日本風格的FU（風格滿分）

明亮又寬敞的用餐環境，仿佛自己置身於日本的小街小巷中

不論是下班後放鬆，或者是周末假日來這裡小酌一番

都讓我在享受美食的同時感到格外的舒適，簡直是生活中的小幸福

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整體感：老味噌居酒屋真的充滿濃厚的日本風格，一踏進去就彷彿置身於遠方的日本

更令人驚豔的是他們的食物，每一道菜都經過精心烹飪，每一口都充滿美味，令人愛不釋手

這絕對是天台美食宵夜狂歡的首選，如果你還沒嘗試過，絕對值得一試，你會被這份美味所陶醉

 三重老味噌居酒屋

 電話：02 2976 6971

 地址：新北市三重區重新路二段466

 營業時間：18:00~01:30

 線上預約https://inline.app/booking/-NOcqRrDww6Jj3lqRhGn:inline-live-3?language=zh-tw

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 本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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