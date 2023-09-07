台北韓式烤肉推薦「韓江烤肉市民總店」市民大道正宗韓國烤肉 - 軟西，遊記

韓江烤肉市民總店

位於忠孝敦化站附近的韓江烤肉市民總店，是原本位於國父紀念館站的50年老店傳承下來的好滋味，主打正宗韓國烤肉，桌邊服務專人代烤不怕把肉烤壞，除了有多種經典韓式料理例如海鮮煎餅、醬蟹等豐富菜色選擇，還有多道道地韓國小菜吃到飽，猶如一秒置身韓國!中秋節快到了，不想狼狽烤肉的朋朋也可參考韓江烤肉市民總店，台北韓式烤肉推薦給軟絲們。韓江烤肉市民總店一樣收錄在軟西的台北韓式料理、忠孝敦化美食推薦、台北寵物友善餐酒館、台北寵物友善餐廳推薦中。

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韓江烤肉市民總店主打正宗韓國烤肉，原本是在國父紀念館開業50餘年的老店，由師傅交棒給年輕一代，在市民大道整裝新開幕，光從外觀看起來就像是韓國傳統街邊的烤肉店，猶如一秒置身韓國，可以大口來吃韓式烤肉啦!

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店用餐環境

韓江烤肉市民總店總共有兩層樓，一樓是比較長桌型適合多人聚餐，用餐期間可說是人聲鼎沸熱鬧非凡，牆上還掛著各個名人網紅簽名盤子，可見韓江烤肉市民總店也擄獲了不少明星藝人的心，韓式烤肉東區推薦給軟絲們。

二樓的用餐空間大多2-4人座，有別於一般韓式天花板會垂降一個吸油煙的裝置，韓江烤肉市民總店則是在中間烤盤整圈有吸油煙裝置，吃完烤肉後不會整身油膩烤肉味道，這點相當加分!另外韓江烤肉市民總店還有桌邊烤肉服務，超適合軟西這種愛吃又不愛動手烤的懶人，有專人烤肉不怕肉烤壞，更可以好好跟姐妹們聊天聚餐，中秋節不想要狼狽烤肉的，可以參考韓江烤肉市民總店!

韓江烤肉市民總店同時也是寵物友善餐廳，狗狗貓貓皆可帶，可落地，牽繩、提籃、推車非必要，將客人坐墊撤除後即可上椅，以不影響他人為主，可以帶狗狗一起前往的韓式烤肉太貼心了，不過可能對狗狗來說也很殘忍，因為烤肉好香他們看得到吃不到呀XD其他台北寵物友善可參考台北寵物友善餐廳、台北寵物友善咖啡廳。

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店美食介紹

雙人經典套餐(NT1790)

軟西跟軟媽享用韓江烤肉市民總店雙人套餐，有多種道地韓式小菜吃到飽，搭配烤肉的小黃瓜跟泡菜醒腦辣度爽脆清爽，潤順海帶芽和經典豆芽菜也都相當美味，不夠都可以續加，在韓國烤肉店大口吃肉配飲品很快就小菜見底啦。

生菜盤可以拿來包烤肉解膩，可再另外加點，但軟西覺得這份量滿足夠的，就沒有再另外加點了。

雙人套餐附兩碗白飯，壓在小小一碗銀碗內相當紮實有份量。

韓式烤肉不可少的醬料，烤肉醬、豆瓣醬和胡椒鹽，但因為韓江烤肉市民總店肉已經滿入味，醬料部分就看大家喜好斟酌使用啦。

霜降松阪豬(+NT80)

條狀松阪豬帶點點厚度，烤得時候不斷發出滋滋響聲超療癒，看這油亮外表和烤得有點焦焦的外皮，口水都要流下來了。

烤得差不多店員會將松阪豬剪成好入口的大小，吃起來超級Q彈有咬勁，一咬下去外頭帶點恰恰焦脆，內裡卻是爆大量肉汁，油脂豐厚卻不膩口沒有可怕豬腥味，整個彈牙涮嘴!

包在生菜裡面多了股清脆，搭配泡菜、蒜片等，嗆辣感直衝口鼻，不愧是正宗韓國烤肉始祖，肉品質掛保證。

特選後腰翼板(+NT50)

後腰翼板柔嫩肉香豐沛，薄度適中可嚐到牛肉的鮮甜，還帶點焦烤香氣，牛豬兩款肉品都能在雙人套餐中吃到太幸福。

看這Juicy快要滴下來的肉汁，是不是超誘人!

推薦搭著紫蘇葉一起吃，享受多汁嫩口牛肉中和微微苦香，正宗韓式烤肉推薦給軟絲們!

海鮮煎餅(+NT60)

韓江烤肉市民總店的海鮮煎餅是比較薄脆款，但裡面餡料一點都不馬虎，可以吃到蝦子、花枝等滿滿海鮮，愛吃海鮮的軟媽讚不絕口!

滿滿蔥段添了清香口感，一絲絲綿細搭配脆口餅皮，這道推薦來韓江烤肉市民總店必點!

海帶芽蛤蠣湯

滿滿海帶芽誠意十足的一碗，蛤蠣小巧鮮美，讓整碗湯更有海鮮鮮香。

雪濃豬骨湯(+NT50)

韓式料理不可或缺的湯品之一就是雪濃湯啦，裡頭豬骨嫩到入口即化，吸飽滿湯汁後肉質細緻，濃郁白湯喝起來其實清新爽順，滿滿蔥在裡頭也加重蔥香!

白葡萄汁

韓國椰果多多

喝起來就是養樂多感覺只不過多了點椰香穿梭其中，喝到後面會稍微有點甜膩，建議搭著各類小菜轉換一下口味!

這個果汁真的是軟西每次去韓式料理店都會點的，可以吃到一顆顆葡萄果粒，甜香滋味是甜牙齒的心頭好!

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

韓江烤肉市民總店

一開始會跟平價韓式烤肉吃到飽台北的韓江烤肉搞混，這次軟西造訪的韓江烤肉市民總店採單點式或是雙人、三人等套餐，主打正宗韓國烤肉，傳承50年好滋味的老店在市民大道新開幕，除了不用自己動手烤不怕把肉烤壞，還超適合朋友聚餐聊天，尤其道地韓國小菜吃到飽，豐富菜色讓人一秒置身韓國吃烤肉，中秋節快到了，不想狼狽烤肉的朋朋也可參考韓江烤肉市民總店，台北韓式烤肉推薦給大家。韓江烤肉市民總店一樣收錄在軟西的台北韓式料理、忠孝敦化美食推薦、台北寵物友善餐酒館、台北寵物友善餐廳推薦中。

▻原文:台北韓式烤肉推薦》韓江烤肉市民總店◅

※本文為邀稿合作文※

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