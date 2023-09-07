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台北韓式烤肉推薦「韓江烤肉市民總店」市民大道正宗韓國烤肉 - 軟西，遊記

2023-09-07 22:58:45 軟西，遊記 人氣：115
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軟西，遊記

發表篇數：450篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：韓江烤肉 市民總店
phone02-2775-5686
place台北市大安區市民大道四段104號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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韓江烤肉市民總店

位於忠孝敦化站附近的韓江烤肉市民總店，是原本位於國父紀念館站的50年老店傳承下來的好滋味，主打正宗韓國烤肉，桌邊服務專人代烤不怕把肉烤壞，除了有多種經典韓式料理例如海鮮煎餅、醬蟹等豐富菜色選擇，還有多道道地韓國小菜吃到飽，猶如一秒置身韓國!中秋節快到了，不想狼狽烤肉的朋朋也可參考韓江烤肉市民總店，台北韓式烤肉推薦給軟絲們。韓江烤肉市民總店一樣收錄在軟西的台北韓式料理忠孝敦化美食推薦台北寵物友善餐酒館台北寵物友善餐廳推薦中。

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▻原文:台北韓式烤肉推薦》韓江烤肉市民總店

韓江烤肉市民總店主打正宗韓國烤肉，原本是在國父紀念館開業50餘年的老店，由師傅交棒給年輕一代，在市民大道整裝新開幕，光從外觀看起來就像是韓國傳統街邊的烤肉店，猶如一秒置身韓國，可以大口來吃韓式烤肉啦!

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店用餐環境

韓江烤肉市民總店總共有兩層樓，一樓是比較長桌型適合多人聚餐，用餐期間可說是人聲鼎沸熱鬧非凡，牆上還掛著各個名人網紅簽名盤子，可見韓江烤肉市民總店也擄獲了不少明星藝人的心，韓式烤肉東區推薦給軟絲們。

二樓的用餐空間大多2-4人座，有別於一般韓式天花板會垂降一個吸油煙的裝置，韓江烤肉市民總店則是在中間烤盤整圈有吸油煙裝置，吃完烤肉後不會整身油膩烤肉味道，這點相當加分!另外韓江烤肉市民總店還有桌邊烤肉服務，超適合軟西這種愛吃又不愛動手烤的懶人，有專人烤肉不怕肉烤壞，更可以好好跟姐妹們聊天聚餐，中秋節不想要狼狽烤肉的，可以參考韓江烤肉市民總店!

韓江烤肉市民總店同時也是寵物友善餐廳，狗狗貓貓皆可帶，可落地，牽繩、提籃、推車非必要，將客人坐墊撤除後即可上椅，以不影響他人為主，可以帶狗狗一起前往的韓式烤肉太貼心了，不過可能對狗狗來說也很殘忍，因為烤肉好香他們看得到吃不到呀XD其他台北寵物友善可參考台北寵物友善餐廳台北寵物友善咖啡廳

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店美食介紹

雙人經典套餐(NT1790)

軟西跟軟媽享用韓江烤肉市民總店雙人套餐，有多種道地韓式小菜吃到飽，搭配烤肉的小黃瓜跟泡菜醒腦辣度爽脆清爽，潤順海帶芽和經典豆芽菜也都相當美味，不夠都可以續加，在韓國烤肉店大口吃肉配飲品很快就小菜見底啦。

生菜盤可以拿來包烤肉解膩，可再另外加點，但軟西覺得這份量滿足夠的，就沒有再另外加點了。

雙人套餐附兩碗白飯，壓在小小一碗銀碗內相當紮實有份量。

韓式烤肉不可少的醬料，烤肉醬、豆瓣醬和胡椒鹽，但因為韓江烤肉市民總店肉已經滿入味，醬料部分就看大家喜好斟酌使用啦。

霜降松阪豬(+NT80)

條狀松阪豬帶點點厚度，烤得時候不斷發出滋滋響聲超療癒，看這油亮外表和烤得有點焦焦的外皮，口水都要流下來了。

烤得差不多店員會將松阪豬剪成好入口的大小，吃起來超級Q彈有咬勁，一咬下去外頭帶點恰恰焦脆，內裡卻是爆大量肉汁，油脂豐厚卻不膩口沒有可怕豬腥味，整個彈牙涮嘴!

包在生菜裡面多了股清脆，搭配泡菜、蒜片等，嗆辣感直衝口鼻，不愧是正宗韓國烤肉始祖，肉品質掛保證。

特選後腰翼板(+NT50)

後腰翼板柔嫩肉香豐沛，薄度適中可嚐到牛肉的鮮甜，還帶點焦烤香氣，牛豬兩款肉品都能在雙人套餐中吃到太幸福。

看這Juicy快要滴下來的肉汁，是不是超誘人!

推薦搭著紫蘇葉一起吃，享受多汁嫩口牛肉中和微微苦香，正宗韓式烤肉推薦給軟絲們!

海鮮煎餅(+NT60)

韓江烤肉市民總店的海鮮煎餅是比較薄脆款，但裡面餡料一點都不馬虎，可以吃到蝦子、花枝等滿滿海鮮，愛吃海鮮的軟媽讚不絕口!

滿滿蔥段添了清香口感，一絲絲綿細搭配脆口餅皮，這道推薦來韓江烤肉市民總店必點!

海帶芽蛤蠣湯

滿滿海帶芽誠意十足的一碗，蛤蠣小巧鮮美，讓整碗湯更有海鮮鮮香。

雪濃豬骨湯(+NT50)

韓式料理不可或缺的湯品之一就是雪濃湯啦，裡頭豬骨嫩到入口即化，吸飽滿湯汁後肉質細緻，濃郁白湯喝起來其實清新爽順，滿滿蔥在裡頭也加重蔥香!

白葡萄汁

韓國椰果多多

喝起來就是養樂多感覺只不過多了點椰香穿梭其中，喝到後面會稍微有點甜膩，建議搭著各類小菜轉換一下口味!

這個果汁真的是軟西每次去韓式料理店都會點的，可以吃到一顆顆葡萄果粒，甜香滋味是甜牙齒的心頭好!

台北韓式烤肉 韓江烤肉市民總店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

韓江烤肉市民總店

一開始會跟平價韓式烤肉吃到飽台北的韓江烤肉搞混，這次軟西造訪的韓江烤肉市民總店採單點式或是雙人、三人等套餐，主打正宗韓國烤肉，傳承50年好滋味的老店在市民大道新開幕，除了不用自己動手烤不怕把肉烤壞，還超適合朋友聚餐聊天，尤其道地韓國小菜吃到飽，豐富菜色讓人一秒置身韓國吃烤肉，中秋節快到了，不想狼狽烤肉的朋朋也可參考韓江烤肉市民總店，台北韓式烤肉推薦給大家。韓江烤肉市民總店一樣收錄在軟西的台北韓式料理忠孝敦化美食推薦台北寵物友善餐酒館台北寵物友善餐廳推薦中。

▻原文:台北韓式烤肉推薦》韓江烤肉市民總店

※本文為邀稿合作文※ 

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韓江烤肉市民總店

✓韓江烤肉市民總店地址：台北市大安區市民大道四段104號(地圖點我)

✓韓江烤肉市民總店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)忠孝敦化站

✓韓江烤肉市民總店電話：02-27755686

✓韓江烤肉市民總店營業時間：1700-01:30，周一公休

✓韓江烤肉市民總店臉書粉絲團韓江烤肉市民總店 FB

✓備註：可線上訂位、寵物友善(可落地，牽繩、提籃、推車非必要，以不影響他人為主)

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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韓江烤肉市民總店可以訂位嗎?

韓江烤肉市民總店可線上訂位，建議訂位。

韓江烤肉市民總店可以帶狗狗嗎?

韓江烤肉市民總店為寵物友善餐廳，狗狗可落地，牽繩、提籃、推車非必要，以不影響他人為主。



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軟西，遊記

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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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