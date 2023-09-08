台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!