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> 圖文創作 > 台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

2023-09-08 08:41:30 大海愛上藍天 人氣：95
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大海愛上藍天

發表篇數：1467篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳
phone02-6615-6526
place台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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好康分享！六福萬怡酒店推出平日買一送一就可以爽吃飯店buffet，等於平均每人只要400元就可以享用五星級飯店早餐，有中西式及日式餐點，不管有沒有住宿都可以來吃，每日限定40名，不能接受電話預訂，只能現場安排，想吃可以早點來，這裡提供各種現做蛋料理、生菜沙拉、冷盤、法式麵包 、中式早點 義大利麵、擔仔麵精緻料理等，享受飯店超Chill悠閒時光。

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敘日buffet早餐680+10%/位，買一送一需酌收原價10%服務費，早餐時段為06:30-10:00吃到飽，平日限時90分鐘

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六福萬怡酒店敘日全日餐廳位於CITY LINKB棟七樓，座位環境寬敞舒適，戶外還有充滿綠意盎然庭園。

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餐點多樣化選擇，不管你要中式、西式、日式都有。

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現點現做各種蛋料理。

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很特別的是還有燒餅油條可以自己製作。

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各種歐式麵包現切烘烤。

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琳瑯滿目的餐點讓人目不暇給

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不管是生菜沙拉、麵包區、水果區、飲料吧、熟食區等擺盤都非常精緻，看起來都好可口喔～影片分享

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很可惜戶外區暫不開放。

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餐廳消費滿1500可折扺一小時，滿3000元折扺

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敘日有"旭日"諧音，象徵朝氣蓬勃充滿活力。

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整體用餐下來，環境座位相當舒適，餐點樣式雖然沒有很多，但相當精緻，敘日平日早餐買一送一的優惠至2023/12/29，平價就可以在五星級飯店享用早餐，可以找時間來嚐鮮。

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六福萬怡酒店大廳可以居高臨下欣賞台北巿區景觀。

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台北六福萬怡酒店大廳酒吧，影片分享

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敘日 全日餐廳-台北六福萬怡酒店：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓；營業時間：早餐06:30-10:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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