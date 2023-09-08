台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

好康分享！六福萬怡酒店推出平日買一送一就可以爽吃飯店buffet，等於平均每人只要400元就可以享用五星級飯店早餐，有中西式及日式餐點，不管有沒有住宿都可以來吃，每日限定40名，不能接受電話預訂，只能現場安排，想吃可以早點來，這裡提供各種現做蛋料理、生菜沙拉、冷盤、法式麵包 、中式早點 義大利麵、擔仔麵精緻料理等，享受飯店超Chill悠閒時光。
敘日buffet早餐680+10%/位，買一送一需酌收原價10%服務費，早餐時段為06:30-10:00吃到飽，平日限時90分鐘
六福萬怡酒店敘日全日餐廳位於CITY LINKB棟七樓，座位環境寬敞舒適，戶外還有充滿綠意盎然庭園。
餐點多樣化選擇，不管你要中式、西式、日式都有。
現點現做各種蛋料理。
很特別的是還有燒餅油條可以自己製作。
各種歐式麵包現切烘烤。
琳瑯滿目的餐點讓人目不暇給
不管是生菜沙拉、麵包區、水果區、飲料吧、熟食區等擺盤都非常精緻，看起來都好可口喔～影片分享
很可惜戶外區暫不開放。
餐廳消費滿1500可折扺一小時，滿3000元折扺
敘日有"旭日"諧音，象徵朝氣蓬勃充滿活力。
整體用餐下來，環境座位相當舒適，餐點樣式雖然沒有很多，但相當精緻，敘日平日早餐買一送一的優惠至2023/12/29，平價就可以在五星級飯店享用早餐，可以找時間來嚐鮮。
六福萬怡酒店大廳可以居高臨下欣賞台北巿區景觀。
台北六福萬怡酒店大廳酒吧，影片分享
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敘日 全日餐廳-台北六福萬怡酒店：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓；營業時間：早餐06:30-10:00
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