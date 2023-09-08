北投親子圖書館|行天宮圖書館北投分館|行天宮附設玄空圖書館|隱身在山林裡書香秘境| 中庭天井如同沐浴在大自然| 台北免費親子景點

台北人好幸福，行天宮附設玄空圖書館，這簡直就是一座為兒童打造的親子圖書館，挑高明亮的三層樓建築，一樓為圖書館，不規則的陳列兒童書籍，到處都是座位區，可以在脫鞋在草坪上、圓椅上、書架旁、書桌上等親子共讀，四周一片綠意盎然，中庭還有天井可以引光入室，如同沐浴在大自然下，讓我們在充滿綠意盎然的環境下閱讀，超幸福的，二樓還有文物展區，影片視頻區、菜圃耕作區動靜皆宜，頂樓則有花園步道，可連接北投行天宮崇德堂，天氣好還可以看到101，真是假日親子共遊好去處。
台北隱藏版免費景點：行天宮附設玄空圖書館，隱身在山林裡的書香秘境。
垂手可得的書籍，木質地板、綠色草坪、圓型沙發、桌椅等，到處都是親子共讀最佳場所。影片分享
感覺好適合小朋友喜歡換不同的地方場所學習，整間圖書館都是它的學習環境。
走出來戶外也是充滿一片綠意，還有步道可以行走，讓身心靈得到解脫，超舒壓的～
假日可以全家一起來圖書館，享受閱讀好時光。 影片分享
現在的圖書館真是一間設計的比一間美，若不仔細看，以為是那間漂亮的書店或網美咖啡廳，各種擺設都相當具有藝術與美感。
到處都有座位區，讓你可以隨時坐下來閱讀、看書、發呆、滑手機都超舒適的～
木質的桌椅給人一種貼近大自然的感覺，讓人更有親近感
還特別設計這角落閱讀區，以木造長凳搭配小圓桌板，感覺像在咖啡廳一樣溫馨。
館內我最愛的一區：這裡有專為兒童設計的兒童閱讀區，必須脫鞋進入，裡面充滿各式各樣的童書，讓小朋友隨手可得，席地而坐翻閱書籍，小朋友超愛的～
如果有家長陪同就更完美了，他會一本一本拿給你，想跟你一起共讀，享受快樂的親子時光。
一樓入口處有小水族缸可以賞魚，超療癒的～
中庭有天井，讓人如同沐浴在大自然裡超舒服的～
別忘了上二樓還有意外的驚喜！影片分享
二樓有文物展區，教導人修善心。治惡心，人平安。
二樓有開放式視廳室可以欣賞影片。
這裡有四尊小猴超卡哇依，教導非禮勿視.非禮勿言.非禮勿聽.非禮勿動。
推薦北投最新行天宮附設玄空圖書館，可以讓你在冷氣房內閱讀，還能欣賞戶外綠地，成為假日親子共遊好去處。
周邊美食：薇閣牛排，影片分享
套餐190元起附餐包，另外提供玉米濃湯、飲品、冰淇淋無限享用
里肌豬排190元
沙朗牛排200元
財團法人台北行天宮附設玄空圖書館北投親子圖書館：台北市北投區中央北路四段18巷48號；營業時間：08:30-17:00
薇閣牛排：台北市北投區中央北路四段542號；營業時間：11:30-14:00；17:00-20:00（周一公休）
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