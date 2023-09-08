桃園美食｜香草蛋糕舖～榮獲桃園十大伴手禮肯定，推出中秋禮盒「月光禮盒」及「蛋黃酥禮盒」，門市自取／宅

中秋節即將到來，各位有想好要送給身邊親朋好友什麼中秋禮盒嗎？

不知道大家在挑選中秋禮盒時，在意跟重視的點是什麼？

對小麥來說，口味好吃最重要，如果再兼顧包裝及價格就更完美了

今天要分享的是～給吃膩了一般傳統的中秋月餅、想讓自己跟身邊的親朋好友也來嚐嚐不一樣的月餅

那就來試試香草蛋糕舖推出的「月光禮盒」吧

【目錄索引】

‧香草蛋糕舖-訂購資訊

‧香草蛋糕舖-蛋黃酥禮盒介紹

‧香草蛋糕舖-月光禮盒介紹

‧香草蛋糕舖-店家資訊

位在桃園總圖附近的香草蛋糕舖，是桃園在地有名的店家

除了有各式餐點，最為人所知的是蛋糕及甜點

在客人的敲碗聲下，推出了兩款中秋節禮盒，不僅有新選擇也能對於中秋禮盒的印象增添新的味蕾

【香草蛋糕舖-訂購資訊】

香草蛋糕舖中秋禮盒訂購方式

請提早3天預訂，因為手工製作、數量有限

預訂方式：門市現場預訂／電話預訂／官網預訂

另推出優惠活動，於9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折

不得不說這香草蛋糕舖的中秋禮盒不僅美味，連包裝的設計也非常有質感

蛋黃酥搭配的是鵝黃色的紙盒，紙袋跟紙盒也是使用同個花色

而月光禮盒則是使用有著如大理石花紋般，帶點粉紅、粉藍的色彩，連提袋也是

整體看起來非常美觀

【香草蛋糕舖-蛋黃酥禮盒介紹】

▲蛋黃酥禮盒 6入

蛋黃酥禮盒分為6入及9入包裝

蛋黃酥保存期限：最佳口感常溫5天／冷藏保存10天

3入有用袋子包裝，不用擔心一打開就要全部急著吃完

不過也要在常溫5天／冷藏保存10天內吃完，才能品嚐到最佳風味

蛋黃酥有著圓滾滾的身形，烤到帶有褐色

上面灑上黑芝麻更多了香氣，賣相非常誘人

蛋黃酥使用法國奶油取代酥油，吃起來更無負擔

內餡是使用低糖的烏豆沙餡

最常聽到有人吃完蛋黃酥會碎唸太甜

低糖吃起來不甜膩再加上經典口味的烏豆沙餡，呈現出印象中美味的蛋黃酥風味

除了內餡，挑選的鹹蛋黃也是一門學問，很怕吃到有腥味及乾硬口感的

而香草蛋糕舖的蛋黃酥是採用古法製作的紅土鹹蛋黃，口感帶點濕潤且沒有腥味

配上外皮層層堆疊的酥皮、綿密不甜膩的烏豆沙餡而帶出鹹蛋黃鹹香滋味

底層吃起來更有酥香的口感，超愛

小小一顆有著豐富又多層次的口感，讓人超級滿足的

小麥非常非常喜歡吃「好吃」的蛋黃酥，少數有幾家蛋黃酥是讓小麥吃過覺得非常可以的

不敢說是什麼美食評論家，因每個人口味本來就不一樣

但香草蛋糕舖的蛋黃酥卻是小麥心目中名列前幾名的

【香草蛋糕舖-月光禮盒介紹】

▲月光禮盒 6入

月光禮盒裡面有兩種口味，有月光寶盒及酒漬櫻桃塔

保存期限：冷凍保存10天／退冰至冷藏後保存3天

一盒6入，可以一次嚐到兩種口味

如果吃膩了傳統月餅，不妨試試香草蛋糕舖的月光禮盒

酒漬櫻桃塔

使用卡夫堤布丁餡、麻糬、酒漬櫻桃、塔皮製成

酒漬櫻桃塔有著香酥的塔皮，吃起來帶點奶香的風味

但又不是太濃郁，讓人吃了會覺得膩口的那種

酒漬櫻桃塔可說是德式布丁的升級版

加入麻糬、酒漬櫻桃讓口感更加豐富並帶有層次感

柔滑的布丁餡加上酸甜的酒漬櫻桃，香濃中帶有酸甜的果香

QQ麻糬多了嚼感跟細緻的布丁餡有著對比的口感

小小一顆讓人吃的很滿足

來杯茶或咖啡一起配著喝，享受美好的點心時光

月光寶盒

使用鳳梨片、薑末奶霜餡、乳酪餡、新鮮炒鳳梨、塔皮製成

剛看到加入薑末時頗為震驚，印象中只有料理才會用到薑末，居然甜點也加入薑末，真是太神奇了

但其實吃起來沒有薑的味道，只是提味的作用，讓它帶出其他食材的風味

月光寶盒有著鳳梨酸甜的口感及獨特果香，還有香濃的乳酪餡

水果與乳酪、奶霜碰撞在一起，讓原本香醇濃郁的乳酪多了一股酸甜風味

吃起來有著爽口不甜膩的風味，非常加分

塔皮香酥可口，與乳酪餡非常對味

加入葡萄乾讓味蕾更加豐富且帶有層次感

一般不是特別愛吃甜點的人，單吃一個乳酪的甜點吃到最後可能會容易覺得膩口

但月光寶盒吃完一顆完全不會讓人覺得太甜膩

香草蛋糕舖推出的中秋禮盒，不管是較常見的蛋黃酥禮盒或是想送點不一樣禮盒的月光禮盒

從口味到包裝，都能感受到真材實料及用心

鵝黃色及淡粉色的包裝看起來非常賞心悅目，體面又大方

不管是送禮的人或是收到禮盒的人都能感受到滿滿的幸福感

今年的中秋節還在煩惱該送什麼禮盒聊表心意嗎？

推薦香草蛋糕舖的「蛋黃酥禮盒」及「月光禮盒」！

【香草蛋糕舖-店家資訊】

店名：香草蛋糕舖 藝文店

地址：桃園區同安街407號

電話：03-326 7070

粉絲專頁：https://www.facebook.com/vanilla407

官網：https://www.smiling-vanilla.com.tw/index.asp

店名：香草蛋糕舖 民族店

地址：桃園區民族路193號

電話：03-334 9020

粉絲專頁：https://www.facebook.com/vanilla193

官網：https://www.smiling-vanilla.com.tw/index.asp