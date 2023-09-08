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> 圖文創作 > 超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，沒人推薦絕對不會發現這間！咖哩炒麵只要30元超誇張，白

超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，沒人推薦絕對不會發現這間！咖哩炒麵只要30元超誇張，白

2023-09-08 09:25:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：505篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 中山區

造訪商家：阿祿咖哩沙茶專賣店
phone02-2427 0685
place基隆市中山區復旦路11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間「阿祿咖哩沙茶專賣店」是朋友看到非凡大探索推薦的基隆美食，網路說這裡有被咖哩耽誤的炸地瓜，除了招牌咖哩牛肉還有多道熱炒料理，內用白飯吃到飽還送炸地瓜免費吃，可以說是基隆在地人的祕密廚房。

基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 在哪裡

開車來到基隆市中山區復旦路，看到一排三間咖哩沙茶店，還以為來到咖哩沙茶一條街呢！「阿祿咖哩沙茶專賣店」的招牌開心到模糊，要是沒看清楚會走錯間呢！

阿祿咖哩沙茶專賣店」附近沒有停車場，要找一下路邊停車，或者可以問一下客氣的老闆，他會和你說可以停他對面家門口。

阿祿咖哩沙茶專賣店
地址：基隆市中山區復旦路11號
營業時間：11:00–20:30
電話： 02 2427 0685
外送：foodpanda.com.tw, ubereats.com
粉絲團：阿祿咖哩沙茶專賣店
食記：【基隆美食】阿祿咖哩沙茶專賣店(菜單)，炸地瓜白飯免費吃！

基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 店內環境

如果不是美食節目報導，「阿祿咖哩沙茶專賣店」的店面環境，我大概經過100次也不會進去，但通常這樣因為忙碌而疏於整理環境的店都藏著美味？

除了內用客人，也有在地人來外帶炒牛肉，看看這鍋氣，老闆娘女兒熟練地甩著鍋子，下料後三兩下就炒好一道菜，為了堅持每道菜的味道都一樣，這裡都是一道一道炒，現場還能看到店家處理芥蘭菜的畫面。

傳統的擺設，簡單幾張桌椅，桌上還有沒擦乾淨的油膩，如果你非常在乎用餐環境，建議自備酒精來擦一下。
拿了菜單，老闆娘非常客氣地笑說：今天冷氣剛好修好呢！昨天還沒有冷氣～

阿祿咖哩沙茶專賣店」黑板寫著招牌推薦，點餐時，老闆娘也特別建議五味黃魚是必點！寫到這邊，開場白直接說：這間老闆娘不會騙人，還會讓客人不要點太多，聽她的建議怎麼點、怎麼吃真的沒錯喔！

基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 菜單價錢

阿祿咖哩沙茶專賣店菜單價錢
拿著菜單真的陷入矛盾，什麼好吃呢？這菜色也太多了！光是咖哩就快20種選擇，其他熱炒和特色菜也好多。

菜單最上面寫著重點：招牌吃法就是炒菜拌清麵，划算又好吃。也可以點一道菜就有白飯吃到飽，看自己食量衡量。

基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 餐點推薦

看到菜單猶豫一會，親切的老闆娘走來推薦，還說餐點份量都不少，不用點太多！

等上菜的時候，先去裝白飯。
菜單上寫著白飯一碗10元，但有點菜就是吃到飽，不怕客人吃！點餐的時候，老闆娘也一直提到，可以點炒牛肉配白飯吃到飽啊！便宜又大盤，幾個人剛剛好

炒牛肉$200
份量不少，大概可以3個人點來分享剛好。
芥蘭菜綠色一片，看起來牛肉不多，但實際都藏在底下，隨便夾都有牛肉，真的就像老闆娘說的大份量，有的客人點這一盤配幾個白飯就很滿足。

咖哩味道重，帶點辛香還有濃厚的沙茶味，蓋掉芥蘭的苦味，有點辣度相當開胃，牛肉也炒得很嫩，味道真的很不錯呢！相當下飯的一道菜，肚子餓可以配兩三碗白飯。

清麵$30
雖然點菜有提供白飯吃到飽，但還是想吃吃看這裡的招牌清麵，不像字面上那樣，這裡的清麵其實是咖哩炒麵，可以點一盤咖哩牛肉＋清麵，就是菜單說的吃法。

烏龍麵口感滑溜，加上辛香十足的咖哩，讓胃口大開，可以單吃配菜，也能搭配咖哩沙茶的醬汁，在這裡真的有多種吃法。

五味黃魚$250
我本來點酥炸黃魚，給菜單時，老闆娘推薦要點五味黃魚才對，那就聽她的建議。

餐點上桌，冒著熱煙的模樣相當誘人，豪邁的蔥段和鳳梨切片，光看配色就覺得好吃！發現這裡沒用罐頭鳳梨，給他再加一分。

黃魚用大火炸過，魚皮酥香又脆，加上店家特調五味醬，酸酸甜甜好開胃，魚肉細嫩沾點醬汁，又是超下飯的料理，看評論有人不愛這道菜，但我和朋友都很喜歡。

炒季節青菜$100
不知道咖哩牛肉這麼多芥蘭菜，所以點了一道炒青菜，這天吃到白菜，味道有點像滷白菜，比較誇張的是，竟然還有蛤蠣！
白菜入味鮮甜，加上豆皮增加口感，多了蛤蠣一點點鮮美，這道菜100元真的便宜。

朋友看到非凡大探索推薦的影片就是為了這被耽誤的炸地瓜而來的！上面介紹消費滿$400就算黃金炸地瓜，每天限量送完就沒囉～

剛炸好的黃金地瓜，內用客人吃不下也歡迎打包，老闆真的很阿莎力啊！

雖然是免費送的炸地瓜，但份量和味道卻可以單賣啦！
選用金山紅肉地瓜，肉質甜又軟，外層裹上蕃薯粉還加了黑芝麻增加香氣，剛炸好真的好好吃，外層炸衣酥酥香香，地瓜則是柔軟且甜度高，吃不完還可以打包～

吃完回家搜尋阿祿咖哩沙茶專賣店看到非凡大探索採訪店家的推薦（走過傷痛的沙茶牛肉│基隆美食必吃│阿祿咖哩沙茶專賣店│），原來他們有著這樣的故事，看到老闆娘女兒哭的畫面真的讓人心酸酸，腦海兜起那天用餐遇到非常親切的他們，希望也期許這味道可以讓更多人知道＾＾

阿祿咖哩沙茶專賣店
地址：基隆市中山區復旦路11號
營業時間：11:00–20:30
電話： 02 2427 0685
外送：foodpanda.com.tw, ubereats.com
粉絲團：阿祿咖哩沙茶專賣店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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 我是艾兒比！！

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